ВКУСНЕЙШАЯ ГРЕЧКА В НОВОЙ ИПОСТАСИ! ПРОБУЙТЕ!

Знаете, что часто радует тебя за пределами родины (особенно, если ты отсутствуешь довольно долго)? Это обнаруженный и любимый тобой продукт. Так мы несказанно обрадовались укропу, найденному в супермаркете ЮАР, были неимоверно счастливы, когда нашли в магазине Намибии квашеную капусту (правда, польского производства)... Точно так же мы реагируем и на гречку. Нет, безусловно, её выращивают и в других странах мира, но я не имею в виду гречневую муку, популярную в Китае, Японии или Корее, и не то "сарацинское зерно" в виде зеленой гречи, которым на элитных конюшнях Европы кормят лошадей или в птичниках Фазанов... Я имею в виду, когда ты находишь нашу, ядрёную, обжаренную, коричневую крупу, которую не просто готовят, но считают фирменным блюдом ресторана.

Такая встреча с фантастическим блюдом из гречки состоялась у меня в Черногории на пляже Лучице (точнее, близ него). Лучице – благоустроенный и уединенный пляж в Петроваце, расположенный в уютной бухте Адриатического моря. В одной их кафешек, где мы обедали, я учуяла аромат нашей гречки и не поверила своему... носу))). Откуда? Здесь? Пахло не гречневыми блинами, а именно кашей, но в меню, даже снабженном картинками, я гречку не обнаружила. Пришлось "идти на запах" и дико извиняться перед какими-то то ли поляками, то ли немцами, что русская мадам интересуется, что они едят и что у них в тарелках. Оказалось - гречневая запеканка.

Пришлось тут же давать щедрые (очень щедрые) чаевые нашей официантке, чтобы она пошла на кухню и спросила для нас рецепт этого блюда. Записывайте, не пожалеете!

- 150 граммов гречневой крупы

– 50 граммов сливочного масла

– 80 граммов сыра типа чеддер

– 1 морковь

– 1 луковица

– 1 крупный помидор

– 3 яйца

– 250 мл воды

– соль, перец, чуточку зелени по вкусу

Отвариваем гречку в подсоленной воде до готовности. Я варю до почти полной готовности, когда зёрнышко всё ещё упругое.

Сыр натираем на терке. Вареные яйца нарезаем мелкими кубиками.

Лук нарезаем кубиками, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем лук с морковью до золотистого цвета, затем добавляем в сковородку нарезанный небольшими кубиками помидор и тушим еще пару минут.

На дно формы, смазанной маслом, выкладываем половину подготовленной каши, потом присыпаем сыром, затем выкладываем половину обжаренных овощей и посыпаем яйцами (сразу всем количеством яиц). Выкладываем ту гречку, что осталась, снова тушеные овощи и снова присыпаем все тертым сыром и небольшим количеством любимой зелени.

Запекаем нашу красоту при температуре 200 С в течение 10 – 15 минут.

Вот и всё! Можно наслаждаться полученным результатом!!! Это очень вкусно. И даже те мужчины, которые привыкли, что в обед должно быть мясо, просто просят добавки запеканки, не заикаясь о мясе))).