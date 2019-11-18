Как подвести итоги розыгрыша на Ютубе
Добрый день, дорогие подписчики. Если у вас есть свой канал на YouTube, и вы хотите провести в нем розыгрыш, то это эта статья для вас. В ней вы узнаете, как можно рандомно определить победителя в розыгрыше или конкурсе на Ютубе.
Как определить победителя в розыгрыше на Ютубе
Для того чтобы определить победителя розыгрыша или конкурса на YouTube, нужно воспользоваться специальными сервисами – рандомайзерами. Вообще способ отбора победителей рандомно существует во многих соцсетях: Вконтакте, Инстаграме и других. Но сервисы, которые работают с Ютубом известны далеко не всем.
1. GetViral
Особенности сервиса GetViral:
- Авторизация: через электронную почту
- Проверяет по: комментариям
- Особенности: автоматическое подведение итогов и возможность определения нескольких победителей
- Доказательство честности: есть, уникальная ссылка и сертификат для соцсетей
- Цена: бесплатно
Интересный сервис, который позволяет рандомно на автомате определить победителя в указанную дату и время. Дополнительным плюсом является поддержка нескольких соцсетей и возможность выбора нескольких победителей.
2. Lizaonair
Особенности сервиса Lizaonair:
- Авторизация: через Инстаграм, ВКонтакте, или Youtube
- Проверяет по: комментариям
- Особенности: проверяет среди подписчиков
- Доказательство честности: есть, постоянная ссылка на итоги
- Цена: бесплатно и платно
Хороший и удобный сервис, который позволяет рандомно определить победителя среди всех оставленных комментариев к видео на YouTube. Дополнительным плюсом является поддержка нескольких соцсетей и условно бесплатный функционал.
Источник: Iprodvinem.ru >>>