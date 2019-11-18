Как подвести итоги розыгрыша на Ютубе

Добрый день, дорогие подписчики. Если у вас есть свой канал на YouTube, и вы хотите провести в нем розыгрыш, то это эта статья для вас. В ней вы узнаете, как можно рандомно определить победителя в розыгрыше или конкурсе на Ютубе.

Как определить победителя в розыгрыше на Ютубе

Для того чтобы определить победителя розыгрыша или конкурса на YouTube, нужно воспользоваться специальными сервисами – рандомайзерами. Вообще способ отбора победителей рандомно существует во многих соцсетях: Вконтакте, Инстаграме и других. Но сервисы, которые работают с Ютубом известны далеко не всем.

1. GetViral

Особенности сервиса GetViral:

Авторизация : через электронную почту

Проверяет по : комментариям

Особенности : автоматическое подведение итогов и возможность определения нескольких победителей

Доказательство честности : есть, уникальная ссылка и сертификат для соцсетей

Цена : бесплатно

Интересный сервис, который позволяет рандомно на автомате определить победителя в указанную дату и время. Дополнительным плюсом является поддержка нескольких соцсетей и возможность выбора нескольких победителей.

2. Lizaonair

Особенности сервиса Lizaonair:

Авторизация : через Инстаграм, ВКонтакте, или Youtube

Проверяет по : комментариям

Особенности : проверяет среди подписчиков

Доказательство честности : есть, постоянная ссылка на итоги

Цена : бесплатно и платно

Хороший и удобный сервис, который позволяет рандомно определить победителя среди всех оставленных комментариев к видео на YouTube. Дополнительным плюсом является поддержка нескольких соцсетей и условно бесплатный функционал.