Как подвести итоги розыгрыша на Ютубе

18 November 2019

Добрый день, дорогие подписчики. Если у вас есть свой канал на YouTube, и вы хотите провести в нем розыгрыш, то это эта статья для вас. В ней вы узнаете, как можно рандомно определить победителя в розыгрыше или конкурсе на Ютубе.

Как подвести итоги розыгрыша на Ютубе

Как определить победителя в розыгрыше на Ютубе

Для того чтобы определить победителя розыгрыша или конкурса на YouTube, нужно воспользоваться специальными сервисами – рандомайзерами. Вообще способ отбора победителей рандомно существует во многих соцсетях: Вконтакте, Инстаграме и других. Но сервисы, которые работают с Ютубом известны далеко не всем.

1. GetViral

Особенности сервиса GetViral:

  • Авторизация: через электронную почту
  • Проверяет по: комментариям
  • Особенности: автоматическое подведение итогов и возможность определения нескольких победителей
  • Доказательство честности: есть, уникальная ссылка и сертификат для соцсетей
  • Цена: бесплатно

Интересный сервис, который позволяет рандомно на автомате определить победителя в указанную дату и время. Дополнительным плюсом является поддержка нескольких соцсетей и возможность выбора нескольких победителей.

Как подвести итоги розыгрыша на Ютубе

2. Lizaonair

Особенности сервиса Lizaonair:

  • Авторизация: через Инстаграм, ВКонтакте, или Youtube
  • Проверяет по: комментариям
  • Особенности: проверяет среди подписчиков
  • Доказательство честности: есть, постоянная ссылка на итоги
  • Цена: бесплатно и платно

Хороший и удобный сервис, который позволяет рандомно определить победителя среди всех оставленных комментариев к видео на YouTube. Дополнительным плюсом является поддержка нескольких соцсетей и условно бесплатный функционал.

Как подвести итоги розыгрыша на Ютубе

Источник: Iprodvinem.ru >>>

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