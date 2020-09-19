Почему после 100 лет под властью Литвы Смоленск не захотел добровольно присоединяться к Москве

Добрый день, уважаемые подписчики и читатели канала! Витовт подчинил Смоленскую область в 1404 г., посадил в смоленских городах своих наместников и установил, таким образом, в русской земле власть «ляхов».

И начались притеснение и наезды

Можно было бы подумать, что поляки и литва тут же бросились заселять русское княжество и отнимать у туземцев землю, но источники эту версию опровергают. Вопреки ожидаемому, наплыва иноземцев, как, впрочем, и католического засилья, в Смоленске не наблюдалось. Никто особенно завоёванных смолян не беспокоил, и они продолжали жить своей обычной жизнью.

1404 г. - Витовт присоединяет Смоленск к Литве

Католическая церковь в Смоленске практически бездействовала. Единственный костел во всём княжестве обслуживал нужды иностранцев. Приказов о насильственной католизации из Вильно в Смоленск не поступало, и каждый имел право молиться такому богу, какому хотел.

Смоляне принимают власть Литвы

Косвенным доказательством гибкой политики Вильно в отношении Смоленска может служить стойкость смоленских полков в битве при Грюнвальде в 1410 году. Смоленское боярство вошло в состав литовского правящего класса, и русские бояре верой и правдой служили великим литовским князьям. На протяжении всего 15 в. они почитали в них своих господарей и искали у них защиты. А если была нужда, вступались за них и защищали их интересы. Когда в 1432 г. Сигизмунд Кейстутович сверг князя Свидригайло, смоляне остались верны законному правителю и помогли ему отвоевать престол у Сигизмунда.

Антилитовские силы, смоленский патриотизм и вечевое самоуправление

Было бы преувеличением думать, что в Смоленске не было антилитовских настроений. Очень ярко они проявились в 1435-1439 гг. Тогда в Смоленской земле разразился страшный голод. Смерть от истощения выкашивала людей семьями. Трупы едва успевали собирать и «метать» в «скудельницы».

Смоленск в начале 16 века

Литва в то время переживала «междуцарствие», а разгар великого мора совпал по времени с присягой великому князю Казимиру Ягеллону. Власти не приняли должных мер и не оказали помощи людям. В результате, в 1440 г. в Смоленске вспыхнуло народное восстание. Наместник Сакович, местные бояре и дворянство выступили против городских низов. Произошло сражение, в котором чернь была разбита. Однако победители поспешно ретировались в Литву, ибо чувствовали шаткость своего положения.

По иронии судьбы, бунт возмущённых низов начинался с собрания на городском вече. Этот орган народного представительства был сохранён литовцами и действовал в Смоленске при их власти. В середине 15 – начале 16 вв. «черные люди» Смоленска обладали широкими правами: они приносили присягу, ходатайствовали перед великим князем и получали от него «привилеи» вместе с другими сословиями.

В 1440 г. смоляне хотели отложиться от Литвы и мечтали вернуть себе независимость. В дальнейшем литовские власти многое сделали для того, чтобы никто в Смоленске не испытывал больше таких желаний.

Мирная интеграция гораздо лучше завоевания

Для начала в 1449 г. Казимир IV добился от Василия Темного отказа притязаний на Смоленск и Смоленскую землю. Далее, в течение второй половины 15 в. власти Вильно предоставили Смоленску важнейшие права и привилегии, узаконив их королевскими грамотами.

Карта Смоленского княжества

Последняя из трёх грамот, подписанная в 1505 г., даровала Смоленску в неприкосновенность церковной собственности, исполнение прав завещания, законный порядок разрешения судебных споров, свободу граждан от ареста и заключения под стражу за мелкие преступления. Жители Смоленска также освобождались от многих государственных повинностей (предоставление подвод и коней, плата за тамгу (клеймение лошадей) и так далее). С 1500 по 1515 гг. смоляне освобождались от уплаты торговой пошлины.

Специальные статьи «привилея» 1505 г. запрещали литовцам держать в Смоленске свои корчмы и уравнивали в правах князей, бояр и панов смоленских с литовскими. Королю запрещалось «вступать» в старинные вотчины смоленской знати, чего он, впрочем, и так никогда не делал.

Московским подданным даже во сне не снился столь широкий перечень прав и свобод. Не удивительно, что в Смоленске начала 16 в. местный патриотизм заметно поутих. Население было довольно своим положением и уже не требовало изменений. Интеграция в Великое княжество Литовское закончилась успехом. Но рядом была Москва, правители которой считали Смоленск своей собственностью и тайно готовились к его захвату.

Читайте продолжение в следующих выпусках. В нём будет рассказано о первом походе Василия III на Смоленск и причинах его неудачи.

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