Диета на капустном супе: похудение на 8 кг за 10 дней

Для тех, кто хочет увидеть быстрые результаты в похудении идеальным вариантом можно считать диету на основе капустного супа.

Правила диеты очень простые и диета легка в исполнении, так как меню максимально простое.

Капуста - идеальный продукт для худеющих, именно по этой причине она является основой множества диет. Помимо того, что вкус капусты может не нравиться и у некоторых людей может быть ее индивидуальная непереносимость, минусов у капустных диет практически нет.

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Зато очевидны плюсы:

этот продукт очень доступный как по цене, так и по наличию в любом продуктовом магазине;

капуста имеет очень низкую калорийность, всего около 28 ккал на 100 грамм продукта;

в составе капусты только полезные углеводы. Клетчатка, которая в ней содержится помогает активно худеть;

богатый витаминный состав помогает организму не терять необходимые минералы и витамины во время диеты;

капуста быстро помогает вывести застоявшуюся в теле жидкость и начать активное похудение.

Тартроновая кислота – самое ценное, что может быть в данном листовом овоще. Ее количество в капусте является максимальным среди всех представителей пищи растительного характера. А польза этого элемента заключается в том, что он замедляет преобразование в жир углеводов.

Диета на основе капустного супа проводится в течении 10-ти дней, затем можно сделать перерыв ( не менее недели) и при желании повторить диету.

Во время диеты разрешен капустный суп, рецепт которого будет ниже и ряд других продуктов, а именно:

до двух куриных яиц ( в виде омлета или отварных);

до 200 грамм любых молочных и кисломолочных напитков без сахара в составе;

любые свежие овощи и зелень в любых количествах;

до 200 грамм отварной или запеченной куриной грудки без кожи, нежирной говядины либо рыбы;

яблоко, апельсин, грейпфрут, груша, пара киви, абрикос - в день что-то одно.

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Рецепт супа:

Отварите в кастрюле на 3-4 литра половину куриной грудки среднего размера до готовности на медленном огне. грудку вытащите из бульона, остудите, нарежьте мелко и отправьте обратно в кастрюлю.

Пока варился бульон подготовьте овощи: мелко нашинкуйте 400 грамм капусты, кубиками нарежьте 1 крупной томат, мелко порежьте 1 стебель сельдерея.

Отварите овощи в бульоне до готовности ( капуста должна остаться немного хрустящей).

В суп можно добавить ваши любимые специи и травы: лавровый лист, перец и т.д. Нельзя добавлять готовые сухие бульоны и бульонные кубики.

Суп можно хранить в холодильнике до трех дней.

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Сколько бы такого супа вы не съели - вы не поправитесь, так как он имеет практически отрицательную калорийность. Однако важно помнить, что растянутый от переедания желудок после диеты может привести к быстрому набору веса. Поэтому советует за раз съедать 250-350 мл супа. Такая порция утолит голод и не растянет желудок. А вот частоту приемов можно увеличить, если чувство голода не отступает в первые дни.

На какой результат можно рассчитывать

В среднем за время диеты на капустном супе вес начинает уходить на 3-4 день, а к концу первой недели можно увидеть первые ощутимый результат. За 10 диетических дней обычно скидывают от 4 до 8 кг, в зависимости от первоначальных данных.