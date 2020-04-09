Как с помощью кефира и двух специй худеют по 5 кг за 10 дней

Как худеть на кефире знают многие, предлагаем вам узнать о более эффективном способе, который позволяет быстро терять вес, но при этом обогащает организм микроэлементами и витаминами.

С помощью такого способа можно скинуть от трех до шести кг за 10 дней, то сколько вы скинете будет зависеть от ряда факторов в числе которых начальные данные вашего тела и то, на сколько вы будете выполнять рекомендации данные ниже:

пейте достаточное количество воды, иначе организм не сможет выводит продукты жиросжигания;

не обязательно сидеть на диете, но стоит сократить употребление сахара и мучных продуктов, это поможет не тормозить процесс похудения.

Эти правила очень просты и всем известны - обычного режима питья воды и отказа от простых углеводов будет достаточно, чтобы с помощью кефирного напитка запустить быстрое похудение.

фото из поисковой системы

Напиток, который применяется в этом способе, состоит из главных продуктов-жиросжигателей:

кефир;

куркума;

корица.

Их свойства в похудении известны достаточно давно. Кефир применяется уже не первым поколением желающих похудеть, корица и куркума - сравнительно недавно, но эти специи все чаще и чаще встречаются в дорогостоящих средствах для похудения.

Куркума имеет прекрасное свойство - запускает в организме процесс липолиза, то есть - процесс растворения жировых клеток.

Так же она содержит большое количества куркумина, он активирует обменные процессы, стимулирует переработку жировой ткани. Так же, она содержит полифенол, блокирующий появление новых жировых образований.

Корица работает в нескольких направлениях:

снижает аппетит и тягу к сладкому;

ускоряет обмен веществ;

позволяет наедаться меньшим количеством еды и дольше позволяет чувствовать насыщение.

Худеющие пишут что, если приучить себя к ежедневному употреблению приправы, уходит 3-4 килограмма безвозвратно при условии, что режим питания остался прежним.

Если же использовать корицу в этом напитке и соблюдать питьевой режим и отказ от простых углеводов, то вес снижается еще быстрее и проще.

фото из поисковой системы

Приготовление напитка довольно простое.

В стакан не жирного кефира ( до 2 процентов жирности) нужно добавить чуть меньше одной чайной ложки молотой куркумы и половинку чайной ложки молотой корицы. Хорошо перемешать и напиток готов к употреблению, настаиваться ему не обязательно.

фото из поисковой системы

Готовить напиток желательно непосредственно перед употреблением.

Курс приема - 10 дней. Пить такой напиток нужно за 30-40 минут до еды ( полноценного приема пищи, такого, как обед или ужин, но не перед перекусом).

В день можно выпивать от 2х до 4х стаканов, такой напиток может стать вашим перекусом в течении дня. Он неплохо насыщает, вместе с ним во время перекуса можно съесть яблоко или другой фрукт.

Перед приемом убедитесь, что у вас нет индивидуальной непереносимости этих специй и противопоказаний к их употреблению, они действительно очень эффективны в похудении, но за счет этого могут и навредить здоровью, если у вас есть противопоказания.