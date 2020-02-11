ПП ужин на скорую руку для худеющих

Всем читателям привет! На моем канале Julia Fit много вкусных и полезных рецептов для худеющих , а также море информации по адекватному похудению ! Подписывайтесь! Всем рада! И спасибо за обратную связь в комментариях под статьями.

«Юль, с завтраками понятно, что на ужин?» Ужины не такие красивые у меня и зачастую однообразные, но вы все чаще просите, чтобы я делилась с вами вариантами вечерних приемов пищи, чтобы перед сном не набивать брюхо и спать спокойно.

Вот вам клевый вариант ужина: 3 продукта, возни минимум, вкусно, сытно и не калорийно (КБЖУ в конце).

Куриные ПП котлеты! Мясорубка не нужна, даже блендер не нужен.

ПП ужин для худеющих

Ингредиенты (примерно на 3 порции):

· 370 гр куриного филе;

· 1 яйцо;

· 30 гр рисовой муки;

· соль, специи по вкусу.

Приготовление:

1. Порезать куриное филе на мелкие кусочки.

2. В глубокой миске соединить филе, яйцо, муку, добавить соль и специи по вкусу и хорошенько перемешать.

3. На антипригарную сковороду налить 5 гр масла и после того, как она нагреется, выложить ложкой фарш, формируя котлеты. Жарить под крышкой минут 5-7.

4. Затем перевернуть на другую сторону и еще жарить минуты 3-4 под крышкой.

Все, ПП котлеты готовы, можно настругать овощной салатик, заправить ложкой оливкового масла и вкусно поужинать.

Ну а можно сделать, как я: взять пару котлет и прям рукой их есть =)

Если готовите котлеты к обеду, то отварите себе макароны из ТСП (твердых сортов пшеницы) с содержанием белка на 100 гр не меньше 13 гр. И супер плотный обед готов.

Приятного вам аппетита!

КБЖУ на 100 гр: 143 ккал 22/3,6/5,6

Видео приготовления можно посмотреть здесь .

Больше ужинов надо?) Есть еще несколько интересных быстрых рецептов) Пишите в комментах.

Как считать свой персональный калораж на похудение я писала ТУТ .

Как похудеть в животе - нажмите СЮДА , что прочитать статью.

Еще у меня в ленте есть рецепт очень вкусного десерта из лаваша с указанием КБЖУ.

Рецепт пышных сырников, которые не разваливаются ЗДЕСЬ . Муки минимум!

А в ЭТОЙ статье я собрала 11 рецептов завтраков для похудения . Вам однозначно понравится!

Блог Julia Fit (нажми, чтобы подписаться).

Делитесь моими рецептами, лайфхаками и другой информацией со своими друзьями в соцсетях!

Всем здоровья!