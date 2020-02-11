ПП ужин на скорую руку для худеющих
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«Юль, с завтраками понятно, что на ужин?» Ужины не такие красивые у меня и зачастую однообразные, но вы все чаще просите, чтобы я делилась с вами вариантами вечерних приемов пищи, чтобы перед сном не набивать брюхо и спать спокойно.
Вот вам клевый вариант ужина: 3 продукта, возни минимум, вкусно, сытно и не калорийно (КБЖУ в конце).
Куриные ПП котлеты! Мясорубка не нужна, даже блендер не нужен.
Ингредиенты (примерно на 3 порции):
· 370 гр куриного филе;
· 1 яйцо;
· 30 гр рисовой муки;
· соль, специи по вкусу.
Приготовление:
1. Порезать куриное филе на мелкие кусочки.
2. В глубокой миске соединить филе, яйцо, муку, добавить соль и специи по вкусу и хорошенько перемешать.
3. На антипригарную сковороду налить 5 гр масла и после того, как она нагреется, выложить ложкой фарш, формируя котлеты. Жарить под крышкой минут 5-7.
4. Затем перевернуть на другую сторону и еще жарить минуты 3-4 под крышкой.
Все, ПП котлеты готовы, можно настругать овощной салатик, заправить ложкой оливкового масла и вкусно поужинать.
Ну а можно сделать, как я: взять пару котлет и прям рукой их есть =)
Если готовите котлеты к обеду, то отварите себе макароны из ТСП (твердых сортов пшеницы) с содержанием белка на 100 гр не меньше 13 гр. И супер плотный обед готов.
Приятного вам аппетита!
КБЖУ на 100 гр: 143 ккал 22/3,6/5,6
Видео приготовления можно посмотреть здесь.
Больше ужинов надо?) Есть еще несколько интересных быстрых рецептов) Пишите в комментах.
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