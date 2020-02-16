Пожалуй, отличная замена винегрету и варить ничего не нужно. Родители называют этот салат "Генеральский"
Всем привет!
Я достаточно часто готовлю винегрет или просто отварную свеклу с чесноком.
Но мне, порой, так не нравится тратить время, чтобы отварить свеклу и прочие овощи, что я начал искать другие вариации этого салата, чтобы вкус был максимально похож, но процесс приготовления был другим.
У родителей жены есть старая записная книжка, где по молодости они записывали рецепты, которые им очень нравились, ведь тогда книг с рецептами было мало и всё передавалось из уст в уста.
Мама супруги любезно одолжила эту ценную тетрадку и в ней я нашел рецепт, которым теперь хочу поделиться с Вами.
Он по вкусу ничем не хуже того же винегрета, хоть и отличается ингредиентами и технологией приготовления.
❗Для Вашего удобства, добавил и видео-рецепт, который сняли для Вас❗
Приступим к готовке!
Первым делом, нужно мелко нашинковать 300 грамм капусты.
Берем одно яблоко, очищаем его от кожуры и сердцевины, натираем на терке и добавляем в общую миску.
Луковицу очищаем, нам потребуется половинка от нее (получится примерно 100 грамм).
Режем эту половинку полукольцами.
Берем одну морковку (примерно 100 грамм), очищаем и натираем на терке.
Добавляем к остальным овощам.
Теперь чистим свеклу (300 грамм).
Очень рекомендую делать это в перчатках, так как от свежего сока свеклы окрасятся руки и лак на ногтях (если он есть).
Свеклу нужно натереть на терке.
Так же рекомендую на поверхность постелить пленку или пакет, чтобы сок не окрасил её.
В миску выкладываем 100 грамм квашенной капусты.
Заправляем салат растительным маслом и солью по вкусу.
Хорошо все перемешиваем, украшаем зеленью и подаем к столу такой яркий, сочный и очень вкусный салат.
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