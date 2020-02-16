Пожалуй, отличная замена винегрету и варить ничего не нужно. Родители называют этот салат "Генеральский"

Всем привет!

Я достаточно часто готовлю винегрет или просто отварную свеклу с чесноком.

Но мне, порой, так не нравится тратить время, чтобы отварить свеклу и прочие овощи, что я начал искать другие вариации этого салата, чтобы вкус был максимально похож, но процесс приготовления был другим.

У родителей жены есть старая записная книжка, где по молодости они записывали рецепты, которые им очень нравились, ведь тогда книг с рецептами было мало и всё передавалось из уст в уста.

Мама супруги любезно одолжила эту ценную тетрадку и в ней я нашел рецепт, которым теперь хочу поделиться с Вами.

Он по вкусу ничем не хуже того же винегрета, хоть и отличается ингредиентами и технологией приготовления.

❗Для Вашего удобства, добавил и видео-рецепт, который сняли для Вас❗

Приступим к готовке!

Первым делом, нужно мелко нашинковать 300 грамм капусты.

Фото автора

Берем одно яблоко, очищаем его от кожуры и сердцевины, натираем на терке и добавляем в общую миску.

Фото автора

Луковицу очищаем, нам потребуется половинка от нее (получится примерно 100 грамм).

Режем эту половинку полукольцами.

Фото автора

Берем одну морковку (примерно 100 грамм), очищаем и натираем на терке.

Добавляем к остальным овощам.

Фото автора

Теперь чистим свеклу (300 грамм).

Очень рекомендую делать это в перчатках, так как от свежего сока свеклы окрасятся руки и лак на ногтях (если он есть).

Свеклу нужно натереть на терке.

Так же рекомендую на поверхность постелить пленку или пакет, чтобы сок не окрасил её.

Фото автора

В миску выкладываем 100 грамм квашенной капусты.

Фото автора

Заправляем салат растительным маслом и солью по вкусу.

Фото автора

Хорошо все перемешиваем, украшаем зеленью и подаем к столу такой яркий, сочный и очень вкусный салат.

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