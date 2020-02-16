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Пожалуй, отличная замена винегрету и варить ничего не нужно. Родители называют этот салат "Генеральский"

16 February

Всем привет!

Я достаточно часто готовлю винегрет или просто отварную свеклу с чесноком.

Но мне, порой, так не нравится тратить время, чтобы отварить свеклу и прочие овощи, что я начал искать другие вариации этого салата, чтобы вкус был максимально похож, но процесс приготовления был другим.

У родителей жены есть старая записная книжка, где по молодости они записывали рецепты, которые им очень нравились, ведь тогда книг с рецептами было мало и всё передавалось из уст в уста.

Мама супруги любезно одолжила эту ценную тетрадку и в ней я нашел рецепт, которым теперь хочу поделиться с Вами.

Он по вкусу ничем не хуже того же винегрета, хоть и отличается ингредиентами и технологией приготовления.

❗Для Вашего удобства, добавил и видео-рецепт, который сняли для Вас❗

Приступим к готовке!

Первым делом, нужно мелко нашинковать 300 грамм капусты.

Фото автора
Фото автора

Берем одно яблоко, очищаем его от кожуры и сердцевины, натираем на терке и добавляем в общую миску.

Фото автора
Фото автора

Луковицу очищаем, нам потребуется половинка от нее (получится примерно 100 грамм).

Режем эту половинку полукольцами.

Фото автора
Фото автора

Берем одну морковку (примерно 100 грамм), очищаем и натираем на терке.

Добавляем к остальным овощам.

Фото автора
Фото автора

Теперь чистим свеклу (300 грамм).

Очень рекомендую делать это в перчатках, так как от свежего сока свеклы окрасятся руки и лак на ногтях (если он есть).

Свеклу нужно натереть на терке.

Так же рекомендую на поверхность постелить пленку или пакет, чтобы сок не окрасил её.
Фото автора
Фото автора

В миску выкладываем 100 грамм квашенной капусты.

Фото автора
Фото автора

Заправляем салат растительным маслом и солью по вкусу.

Фото автора
Фото автора

Хорошо все перемешиваем, украшаем зеленью и подаем к столу такой яркий, сочный и очень вкусный салат.

Фото автора
Фото автора

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