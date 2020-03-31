Бризоль по-простому

Такой Бризоль, получается у ВСЕХ с первого раза. Так же Вкусно, только готовится еще проще. Чтобы понять как это вкусно, нужно попробовать, тем более готовится совсем просто. Можно подать как второе на обед или на завтрак.

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Рецепт:

Фарш -300гр.

Лук -1шт.

Чеснок -2-3зуб.

Специи по вкусу

Соль- по вкусу

Яйца -6шт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Берем фарш 300 грамм, добавляем половину ч.л. соли. Луковицу и пару зубчиков чеснока измельчим блендером.

Добавляем лук с чесноком в фарш. И перемешиваем. Теперь из фарша делаем вот такие плоские котлетки. Из данного количества у меня получается 6 таких котлет. В миску разбиваем 1 яйцо, добавляем щепотку соли и взбиваем вилкой.

На сковороду наливаем растительное масло 2 -3 ст.л., разогреваем. В яйцо опускаем котлету обваливаем в яйце.

Яйцо вливаем сковороду и на середину кладем котлету,, Закрываем крышкой. Жарим обязательно на среднем огне, под крышкой, чтобы успел фарш приготовится.

Переворачиваем и жарим с другой стороны до готовности. По времени у меня занимает по 5 минут с каждой стороны. Теперь снимаем и подворачиваем вилкой края.

Получается вот такие бризоли по простому. Все тоже самое проделываем с отельным фаршем. На одну такую котлетку требуется 1 яйцо. По желанию можно например добавить чесночно сметанный соус и маринованные огурцы.

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