Картофельный пирог на сковороде
Сытный, вкусный и готовится за считанные минуты. С начинками можно экспериментировать, я сегодня предлагаю 2 вкусные начинки. И так приступаем.
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Рецепт:
Вариант №1:
Картофель -500гр.
Яйца -3шт.
Чеснок -3-4 зуб.
Соль -1/2ч.л.
Смесь перцев -по вкусу
Адыгейская соль – по вкусу
Зеленый лук – по вкусу
Укроп – по вкусу
Для начинки:
Шампиньоны -250гр.
Луковица -1шт.
Соль – по вкусу
Черный перец – по вкусу
Сыр -80гр.
Вариант №2:
Картофель -500гр.
Яйца -3шт.
Луковица-1шт
Соль -1/2ч.л.
Смесь перцев -по вкусу
Зеленый лук – по вкусу
Укроп – по вкусу
Для начинки:
Отварное мясо -200гр.
Луковица -1шт.
Черный перец – по вкусу
Сыр -80гр.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Первая начинка у меня грибная шампиньоны 250 грамм разрежем кубиками, лук порежем. На сковороде обжариваем лук до полупрозрачности, кладем грибы и жарим до испарения жидкости.
Теперь добавляем соль и специи, я добавляю черный перец. Перемешиваем и снимаем с огня. Сыр 80 грам натрем на терке. Картофель очистим, вес очищенного картофеля 500 грамм, натрем на крупной терке, сок отжимать не нужно.
В миску кладем картофель, пропустим через пресс 3-4 зубчика чеснока, добавляем половину ч.л. соли, и специи. Сушенную зелень лука и укропа.
Перемешиваем и разбиваем 3 яйца, перемешиваем. На сковороду диаметром 26 см наливаем растительное масло разогреваем, кладем половину картофеля распределяем, теперь кладем грибы, и сыр, сверху заливаем вторую половину картофеля и распределяем.
Закрываем крышку и жарим обязательно на среднем огне, чтобы все успело приготовится. При помощи тарелки переворачиваем пирог и жарим вторую сторону до золотистого цвета.
2 начинка нарежем отварное мясо курицы, разрежем луковицу. Обжарим сначала лук, добавляем мясо и теперь обжарим все вместе, добавляем черный перец и соль по вкусу.
500 грамм очищенного картофеля натрем на крупной терке и натрем 1 луковицу. Кладем картофель с луком в миску, добавляем соль, специи и зелень.
Разбиваем 3 яйца и перемешиваем. На сковороду наливаем половину картофельного теста, кладем начинку, заливаем второй половиной картофеля и жарим на среднем огне до готовности под крышкой, переворачиваем при помощи тарелке.
Разрезаем на порционные кусочки и подаем с пылу с жару к столу. Сверху хрустящая аппетитная корочка, внутри начинка, вкусно и сытно.
С начинками можно экспериментировать, вкусно еще получается с обжаренным фаршем, можно например с колбасой и сыром. По сути это один большой драник с начинкой.
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Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже: