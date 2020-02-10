Картофельный пирог на сковороде

Сытный, вкусный и готовится за считанные минуты. С начинками можно экспериментировать, я сегодня предлагаю 2 вкусные начинки. И так приступаем.

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Рецепт:

Вариант №1:

Картофель -500гр.

Яйца -3шт.

Чеснок -3-4 зуб.

Соль -1/2ч.л.

Смесь перцев -по вкусу

Адыгейская соль – по вкусу

Зеленый лук – по вкусу

Укроп – по вкусу

Для начинки:

Шампиньоны -250гр.

Луковица -1шт.

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Сыр -80гр.

Вариант №2:

Картофель -500гр.

Яйца -3шт.

Луковица-1шт

Соль -1/2ч.л.

Смесь перцев -по вкусу

Зеленый лук – по вкусу

Укроп – по вкусу

Для начинки:

Отварное мясо -200гр.

Луковица -1шт.

Черный перец – по вкусу

Сыр -80гр.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Первая начинка у меня грибная шампиньоны 250 грамм разрежем кубиками, лук порежем. На сковороде обжариваем лук до полупрозрачности, кладем грибы и жарим до испарения жидкости.

Теперь добавляем соль и специи, я добавляю черный перец. Перемешиваем и снимаем с огня. Сыр 80 грам натрем на терке. Картофель очистим, вес очищенного картофеля 500 грамм, натрем на крупной терке, сок отжимать не нужно.

В миску кладем картофель, пропустим через пресс 3-4 зубчика чеснока, добавляем половину ч.л. соли, и специи. Сушенную зелень лука и укропа.

Перемешиваем и разбиваем 3 яйца, перемешиваем. На сковороду диаметром 26 см наливаем растительное масло разогреваем, кладем половину картофеля распределяем, теперь кладем грибы, и сыр, сверху заливаем вторую половину картофеля и распределяем.

Закрываем крышку и жарим обязательно на среднем огне, чтобы все успело приготовится. При помощи тарелки переворачиваем пирог и жарим вторую сторону до золотистого цвета.

2 начинка нарежем отварное мясо курицы, разрежем луковицу. Обжарим сначала лук, добавляем мясо и теперь обжарим все вместе, добавляем черный перец и соль по вкусу.

500 грамм очищенного картофеля натрем на крупной терке и натрем 1 луковицу. Кладем картофель с луком в миску, добавляем соль, специи и зелень.

Разбиваем 3 яйца и перемешиваем. На сковороду наливаем половину картофельного теста, кладем начинку, заливаем второй половиной картофеля и жарим на среднем огне до готовности под крышкой, переворачиваем при помощи тарелке.

Разрезаем на порционные кусочки и подаем с пылу с жару к столу. Сверху хрустящая аппетитная корочка, внутри начинка, вкусно и сытно.

С начинками можно экспериментировать, вкусно еще получается с обжаренным фаршем, можно например с колбасой и сыром. По сути это один большой драник с начинкой.

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