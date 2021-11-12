Ленивые отбивные, готовлю когда хочется отбивных, но не хочется ничего отбивать

Ленивые отбивные, когда хочется отбивных, но не хочется ничего отбивать, на помощь приходит вот такой простой рецепт. Это как раз тот самый рецепт, про который говорят, чем проще, тем вкуснее.

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Рецепт:

филе куриное -500г

приправа хмели сунели -1/3ч.л.

соль -1/2ч.л.

сок лимона -1-2ст.л.

лук -2-3шт (100г)

чеснок -2-3зуб

яйцо -1шт

молоко -50мл

мука -3ст.л. (70г)

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

И так берем куриное филе 500 грамм, режем его крупными кубиками примерно 1,5 см на 1,5 см. Кладем в миску добавляем половину ч.л. соли, приправу хмели сунели 1/3ч.л. или добавьте по вкусу.

Обязательно поливаем соком лимона примерно 1-2 ст.л, я использую вот такой готовый сок лимона.

Перемешиваем и отставляем в сторонку. За это время нарежем мелко репчатый лук, у меня лук не крупный я взяла 3 луковицы, весом лука у меня примерно около 100 грамм.

Лук режем обязательно мелко в конце его еще порубим ножом. Добавляем лук к мясу и добавляем чеснок, пропущенный через пресс для чеснока.

Вливаем 50мл молока и разбиваем 1 яйцо, все перемешиваем, теперь добавляем муку постепенно, мне требуется 3 ст.л., по весу это 70 грамм.

Масса должна получится как на оладьи. Берем в сковороду наливаем растительное масло, ложкой кладем массу на сковороду и распределяем так чтобы мясо было в один слой. Жарим под крышкой на небольшом огне, чтобы лук и мясо успели приготовится, у меня с каждой стороны получается по 2-3 минуты.

Так жарим все наши обивные. Подаем к столу, можно с любым гарниром или просто на перекус. Вкусно и в холодном и горячем виде.

Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже:

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