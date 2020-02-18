Пирог "Проще простого" на кефире

Самый простой пирог на кефире с добавлением манки. Всегда получается мягким и всегда пропекается идеально, что немаловажно. Процесс приготовления настолько прост, что проще не придумать. Все сложили в миску, перемешали и тесто готово. Отсюда и название пирога "Проще простого".

***************************

Рецепт:

Кефир – 250 мл. (1стакан)

Манная крупа – 200гр. (1стакан)

Сахар -200гр. (1стакан)

Мука -140гр. (1стакан)

Растительное масло -100мл. (1/2стакана)

Разрыхлитель -1ч.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Отмерим 140 грамм муки, добавляем 1 ч.л. разрыхлителя и перемешиваем.

В миску вливаем 250 мл кефира, 200 грамм манной крупы, 200 грамм сахара, ванильный сахар, 100 мл растительного масла.

Перемешиваем и теперь постепенно добавляем муку с разрыхлителем, тесто готово. Берем подходящую форму у меня 19 см на 19 см.

Равномерно распределяем тесто. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 40 минут, до готовности или ориентируйтесь по своей духовке.



Вынимаем пирог из духовки, даем ему остыть и разрезаем на порционные кусочки. Нам он настолько нравится, что если я его выпекаю, то сразу в двойной порции.

Если Вам понравился рецепт - поставьте Класс, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы - самая лучшая награда для меня 😘 😘 😘