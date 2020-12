Блюз-рок. Главные альбомы 2020 года, часть 1

Самые интересные блюз-роковые новинки от ветеранов жанра и от молодых музыкантов.

Американский гитарист Дадли Тафт новые альбомы, похоже, выпекает как горячие пирожки. Прошлая его пластинка выходила в 2019 году. Но видать, вынужденное концертное безделье стимулируют многих музыкантов больше творить в студии и не откладывать свои новые песни в долгий ящик. Свежий альбом Тафта получился щедрым на первоклассные мелодии, вкусные гитарные рифы и явно больше тяготеет к хард-року, чем собственно к блюзу. А чуть грязноватый саунд выдает бурное гранжевое прошлое музыканта.

Мощную работу выпустил Джо Бонамасса. Альбом записан в знаменитой британской студии Abbey Road и звучит по-английски изысканно и утонченно. Хватает здесь и классического блюза, и забойного блюз-рока, есть даже отвязный рок-н-ролл. Пластинка получилась очень разнообразной по музыкальной палитре и демонстрирует творческую зрелость Бонамассы. Музыкальные критики и поклонники считают этот альбом одной из самых интересных пластинок «последней звезды современного блюза». И это действительно так. «Королевский чай» получился отменным!

Tyler Bryant & The Shakedown – Pressure

Зачастил с релизами и американский блюзмен-виртуоз Тайлер Брайант. Как сказал сам музыкант, новый альбом создан в трудные времена как отражение «эмоций среди хаоса». Музыкальный рецепт Брайанта прост, но эффективен. В кипучее хард-роковое варево добавляется щепотка «южатинки», обильно посыпается блюзовыми специями, щедро перемешивается с гранжевыми рифами. Получается наваристая музыкальная смесь. Вкусная и ядреная, обжигающая хлестким гитарным саундом и оглушающая плотной ритм-секцией.

The Allman Betts Band – Bless Your Heart

А это еще одни музыкальные кулинары, приготовившие аппетитное блюдо на стыке блюз-рока, «южатины», соула, психоделии и поп-музыки. После многообещающего прошлогоднего дебюта Девон Оллмэн и Дуэйн Беттс не стали тянуть резину – и выпустили второй альбом. Новая пластинка наследных сыновей великих Allman Brothers Band получилась более зрелой, уверенной в себе и более цельной, сделанной по заветам отцов. Истинное наслаждение для музыкальных гурманов!

Snowy White – Something on Me