Блюз-рок. Главные альбомы 2020 года, часть 1

Самые интересные блюз-роковые новинки от ветеранов жанра и от молодых музыкантов.

Дадли Тафт умеет как следует задать жару. Фото Яндекс. Картинки

Dudley Taft – Cosmic Radio

Американский гитарист Дадли Тафт новые альбомы, похоже, выпекает как горячие пирожки. Прошлая его пластинка выходила в 2019 году. Но видать, вынужденное концертное безделье стимулируют многих музыкантов больше творить в студии и не откладывать свои новые песни в долгий ящик. Свежий альбом Тафта получился щедрым на первоклассные мелодии, вкусные гитарные рифы и явно больше тяготеет к хард-року, чем собственно к блюзу. А чуть грязноватый саунд выдает бурное гранжевое прошлое музыканта.

Joe Bonamassa – Royal Tea

Мощную работу выпустил Джо Бонамасса. Альбом записан в знаменитой британской студии Abbey Road и звучит по-английски изысканно и утонченно. Хватает здесь и классического блюза, и забойного блюз-рока, есть даже отвязный рок-н-ролл. Пластинка получилась очень разнообразной по музыкальной палитре и демонстрирует творческую зрелость Бонамассы. Музыкальные критики и поклонники считают этот альбом одной из самых интересных пластинок «последней звезды современного блюза». И это действительно так. «Королевский чай» получился отменным!

Большую рецензию на альбом читайте здесь.

Tyler Bryant & The Shakedown – Pressure

Зачастил с релизами и американский блюзмен-виртуоз Тайлер Брайант. Как сказал сам музыкант, новый альбом создан в трудные времена как отражение «эмоций среди хаоса». Музыкальный рецепт Брайанта прост, но эффективен. В кипучее хард-роковое варево добавляется щепотка «южатинки», обильно посыпается блюзовыми специями, щедро перемешивается с гранжевыми рифами. Получается наваристая музыкальная смесь. Вкусная и ядреная, обжигающая хлестким гитарным саундом и оглушающая плотной ритм-секцией.

The Allman Betts Band – Bless Your Heart

А это еще одни музыкальные кулинары, приготовившие аппетитное блюдо на стыке блюз-рока, «южатины», соула, психоделии и поп-музыки. После многообещающего прошлогоднего дебюта Девон Оллмэн и Дуэйн Беттс не стали тянуть резину – и выпустили второй альбом. Новая пластинка наследных сыновей великих Allman Brothers Band получилась более зрелой, уверенной в себе и более цельной, сделанной по заветам отцов. Истинное наслаждение для музыкальных гурманов!

Snowy White – Something on Me

Не стал тянуть кота за хвост и знаменитый сонграйтер и гитарист Сноуи Уайт, игравший с Thin Lizzy, Pink Floyd и Роджером Уотерсом. Многие наверняка еще не успели расслушать прошлогоднюю пластинку, а маэстро уже подсуетился с новым альбомом и щедро делится блюзом. Новинка получилась очень мягкой, вдумчивой и размеренной. Спокойный зрелый альбом мудрого человека. Захотите пофилософствовать – непременно включите этот альбом. Отличная работа настоящего мастера с отменным чувством мелодии!

Walter Trout – Ordinary Madness

Новый альбом выпустил ветеран блюза Уолтер Траут. Про этого музыканта можно смело сказать: стабильность, проверенная временем. Одиннадцать исповедально-музыкальных пьес-путешествий получились очень красивыми и мелодичными. Моментально ложатся на слух и западают в душу. Это ли не показатель мастерства, которое с годами как вино – крепчает и становится только лучше. Сочные гитары, гулкая ритм-секция, протяжные блюзовые мелодии – настоящее инструментальное блаженство.

Savoy Brown – Ain't Done Yet

Свежим релизом порадовали ветераны британской блюз-роковой сцены, ведомые харизматичным гитаристом и вокалистом Кимом Симмондсом. Альбом стал уже 42-м (!) в обширной дискографии коллектива. Несмотря на почтенный музыкальный стаж, группа звучит весьма бодренько. Пауэр-трио выдает достаточно плотный, в меру жесткий и на удивление современный блюз-рок, где нет места старческому брюзжанию и ностальгии. Хотите гитарных рифов повкуснее, глубоких мелодий и прочих блюзовых щедрот – вам точно сюда!

Alastair Greene – The New World Blues

Честный и бескомпромиссный блюз-рок в своей новой работе представил американский музыкант Алистер Грин. Никаких революционных музыкальных откровений вы здесь, скорее всего, не найдете. Все спето и сыграно качественно и по классике жанра. Но если вы любите жирные гитары, протяжные замороченные соло, плотный, чуть грязноватый саунд – смело ставьте этот альбом на play, не прогадаете.

Andreas Diehlmann Band – Mercy On Me

Немецкий вокалист и гитарист – настоящий трудяга, который умудряется выдавать по альбому в год и при этом ни на ноту не снижает планку качества. Музыкант представляет тяжелый вариант блюз-рока, с опорой на прочный хардовый фундамент. Поклонники сочного мужского баритона, низко настроенных гитар, прямолинейных рифов, грубоватого саунда наверняка оценят новую работу немца по достоинству. Для достижения результата коллектив использует минимум средств: только гитара, бас, барабаны и местами – хаммонд.

Eric Johanson – Below Sea Level

В современном блюз-роке Эрик Йохансон – далеко не новичок. Музыкант много гастролировал, переиграл со многими коллегами по жанру. Пришло время заняться сольной карьерой. В этом году Эрик выпустил второй альбом, и, честное слово, второй блин получился что надо. Сильный эмоциональный вокал, мощная гитарная подача, вязкие рифы – что еще нужно, чтобы скрасить под хороший блюз-рок вечер-другой. Альбом так и фонтанирует свежими музыкальными идеями. Чувствуется, что музыканту есть, что сказать, и новые пластинки наверняка не за горами.

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