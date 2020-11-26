Маршрут прогулки по Петербургу для самостоятельных путешественников. Основные достопримечательности

Чудесная прогулка - знакомство с Петербургом. Я составила этот маршрут много лет назад. И он до сих пор помогает людям самостоятельно познакомиться с самыми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, чему я очень рада. Приезжайте в Петербург #на каникулы !

На карте стоят мои копирайты: ПосмотретьПетербург.рф и vk.com/seespb

Маршрут можно разделить на несколько частей, начиная с любой точки. Ну, а самые тренированные пройдут его за один день. Остальное время можно будет посвятить развлечениям )))

⏰ Примерное время 5-6 часов

👣 Примерное расстояние 15-16 километров

💥 Начать и закончить прогулку можно в любой точке

💰 Цены на билеты в музеи актуальны на начало 2020 года

Текст старалась делать максимально лаконичным, и все равно длиннющая статья получилась. Но мне кажется, что удобнее на одной странице собрать сразу всю информацию, а не ходить туда-сюда по ссылкам.

Если хотите другие маршруты - покороче, но с более детальным описанием, дайте знать в комментариях 👍 Если есть вопросы, спрашивайте.

Далее маршрут описан по фрагментам, целиком карту еще раз разместила в конце публикации 👇👇👇

Внимание! В Петербурге введён режим ограничений. Проверьте актуальный список открытых музеев и парков . Берегите себя и будьте здоровы!

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1. От Дворцовой площади до Сенатской

На этот участок уйдет от 1 до 1,5 часов

Это самое сердце города. Полюбуйтесь на Зимний дворец, загляните на Миллионную улицу (здание Нового Эрмитажа украшено знаменитыми Атлантами, которые держат небо на каменных руках), обязательно пройдите сквозь арку Главного штаба и выходите на Невский проспект.

Можете в какой-то другой день или сегодня вечером вернуться сюда и посетить Государственный Эрмитаж . Он занимает целый комплекс зданий в районе Дворцовой площади и в других районах Санкт-Петербурга. Главное здание музея - это Зимний дворец. Вход находится во дворе.

Эрмитаж

⏰ Вторник, четверг, суббота, воскресенье: с 10:30 до 18:00. Среда и пятница: с 10:30 до 21:00. Касса закрывается на час раньше.

⚡ Выходной - понедельник

💰 Обычные билеты 700 р., для граждан РФ 400 р. (нужно предъявить документ в кассе). Пенсионерам, детям до 18 лет и др. льготникам вход бесплатный. Третий четверг месяца - вход бесплатный для всех.

Каждую среду в 20:00 заводят часы "Павлин"!!!

Дальше идите по Невскому проспекту направо, к Александровскому саду. Прогуляйтесь по его аллеям, задержитесь у фонтана в центре. Здесь башня Адмиралтейства и ее шпиль с корабликом видны во всей красе.

Встаньте спиной к Адмиралтейству - вы увидите три луча, расходящиеся в стороны: Гороховую улицу, Невский и Вознесенский проспекты.

Идите по Вознесенскому проспекту, мимо дома со львами и гостиницы "Астория" к площади перед Мариинским дворцом. На самом деле это не площадь, а самый широкий мост в городе - Синий - его ширина 95,4 м (97,3 м - неверная информация).

Мимо памятника Николаю I (на начало 2020 года он закрыт на реставрацию) направляйтесь к Исаакиевскому собору. Рекомендую посетить храм, а также подняться на его колоннаду, оттуда открываются чудные виды

Исаакиевский собор

⏰ С мая по сентябрь с 10:30 до 18:00 + с 18:00 до 22:30, с октября по май только с 10:30 до 18:00. Касса закрывается за 30 минут.

⚡ Выходной - среда, храм закрыт.

💰 Обычный билет 350 р., льготный 100 р. Летом в вечернее время - 400 р. без льгот. В стоимость билета включена экскурсия в сборной группе. Группа собирается внутри музея.

Колоннада Исаакиевского собора

⏰ Те же, что и у собора.

⚡ Выходной - третья среда месяца, только с октября по апрель.

💰 Билет 200 р. для всех, без льгот, в вечернее время 400 р. без льгот

Далее идите к Сенатской площади через Александровский сад.

2. От Сенатской площади до Стрелки Васильевского острова

На этот участок уйдет примерно 40 минут

Здесь вы увидите знаменитый памятник Петру I ("Медный всадник"), здание Сената и Синода (сейчас здесь располагаются Конституционный суд РФ и библиотека им.Ельцина), панораму Университетской набережной на Васильевском острове.

Далее двигайтесь по Английской набережной в направлении Благовещенского моста, ведущего на Васильевский остров.

С Благовещенского моста полюбуйтесь панорамой Невы. Слева будет виден выход в Финский залив, краны Адмиралтейских верфей. Справа - Дворцовый мост, Зимний дворец, купол Исаакиевского собора, шпиль Адмиралтейства.

Сойдя с моста, поверните направо. Напротив здания Академии Художеств располагается пристань со Сфинксами. Они настоящие, древние египетские. Спуститесь вниз, найдите грифонов и нашепчите одному из них на ушко своё желание.

Идите по набережной к Дворцовому мосту.

По левую руку от Вас будет Румянцевский сад с обелиском в центре, далее Меншиковский дворец. По правой стороне увидите памятник-книгу с прекрасными строками: "Люблю тебя, Петра творенье..." Напротив книги - на другом берегу Невы увидите Медный всадник и Исаакиевский собор.

Далее направляйтесь по набережной к стрелке Васильевского острова. Слева по ходу движения увидите сначала здание Двенадцати коллегий (красное с белыми деталями), потом здание Академии наук (желтое с белыми колоннами) и Кунсткамеру (зеленое с башенкой).

Кунсткамера

⏰ Музей открыт на вход: с 10:00 до 17:00

⚡ Выходной - понедельник и последний вторник месяца.

💰 Обычный билет 300 р., льготный 100 р.

В следующем здании (жёлтого цвета) находится Зоологический музей.

Зоологический музей

⏰ Вход в музей: с 11:00 до 16:50.

⚡ Выходной - вторник и вторая среда месяца

💰 Обычный билет 300 р., льготный 150 р. Третий четверг каждого месяца - бесплатно!

Для экономии сил можно проехать это расстояние на такси. Тогда Сфинксов вы увидите из окна справа по ходу движения.

3. От Стрелки Васильевского острова до Петропавловской крепости

На этот участок уйдет примерно 30 минут

Стрелка Васильевского острова - одно из самых великолепных мест Петербурга. Здесь Нева расходится на два рукава: Большую и Малую Неву. Обязательно спуститесь к воде и полюбуйтесь главной водной площадью Петербурга.

Также на Стрелке вы увидите комплекс сооружений торгового порта, который здесь находился в 19 веке: Биржу, здания складов (пакгаузов), две ростральные колонны, бывшие маяками. Также колонны являются символом морских побед России. А у подножий колонн - аллегорические скульптуры - символы мореплавания и торговли, и рек Невы, Волги, Волхва и Днепра.

Если вы гуляете в праздничный день, факелы Ростральных колонн будут зажжены.

По Биржевому мосту перейдите на Петроградскую сторону и по набережной дойдите до деревянного мостика, ведущего на Заячий остров, на котором располагается Петропавловская крепость.

4. От Петропавловской крепости до Домика Петра I

На этот участок уйдет от 1,5 до 3 часов

По мосту перейдите на территорию Заячьего острова. Можете прогуляться до его стрелки (стрелка есть на только на Васильевском 😉), получите большое наслаждение от прекрасных видов.

Затем заходите на территорию крепости через Никольские ворота.

Петропавловская крепость (территория)

⏰ Территория Заячьего острова открыта с 06:00 до 21:00. Территория Петропавловской крепости (в границах крепостных стен) открыта с 10:00 до 20:00. Полное закрытие территории Петропавловской крепости 21:00

⚡ Без выходных

💰 Бесплатно

Музеи на территории Петропавловской крепости

⏰ Вход в музеи: с 10:00 до 17.00, во вторник: с 10:00 до 16:00

⚡ Выходной - среда

💰 Комплексный билет (7 музеев) 750 р., льготные 400 р. и 300 р. Отдельно Петропавловский собор: 550 р., льготные 300 р. и 250 р. Отдельно тюрьма Трубецкого бастиона: 250 р., льготные 150 р.

* Есть еще коммерческие выставки. У них свои часы работы и стоимость билетов.

Ближайшая касса находится в Ботном домике (павильон жёлтого цвета, на крыше стоит девушка с веслом). Там же вы увидите копию Ботика Петра I, того самого кораблика, который он называл "дедушкой русского флота".

Возьмите на стойке информации бесплатную листовку со схемой крепости или сфотографируйте информационный стенд.

Очень рекомендую к посещению Петропавловский собор и тюрьму Трубецкого бастиона. Остальные музеи - на Ваше усмотрение. Если купите комплексный билет, можете присоединиться к экскурсии в сборной группе. За наушники нужно будет оставить залог 1000 р. Начало в информационном центре в Иоанновском равелине (посмотрите на схеме).

Если решите не заходить в музеи, просто погуляйте по территории. Она не очень велика.

Через Невские ворота выйдите на Комендантскую пристань, чтобы полюбоваться городом. Можете пройти на пляж - вдоль стены направо - перед вами откроется завораживающий вид.

Или поднимитесь на стены крепости. Маршрут называется "Невская панорама" (нужно купить дополнительный билет за 350 р., открыто до 21.00). Билет действует и на проход в Потерну - потайной ход.

Что обязательно нужно увидеть во время прогулки: Петропавловский собор, Монетный двор, памятник Петру I, разных зайцев, отметку о наводнениях, Нарышкин бастион.

Ежедневно в 12:00 со стены Нарышкина бастиона производится полуденный выстрел из пушки ! Здорово, если у вас получится присутствовать при этом.

Из крепости выходите через Иоанновский мост. Не пройдите мимо зайчика, спасающегося от наводнения на бревнышке. Здесь тоже можно загадать желание и бросить монетку.

Затем поверните направо и переходите дорогу, к мечети. Дальше идите к Петровской набережной через сквер. Справа увидите Троицкую часовню, построенную на месте взорванного Троицкого храма. В честь него названы площадь и мост.

На набережной поверните налево. Идите по направлению к Авроре. По дороге слева вы увидите первый дом Петербурга - домик Петра I. А напротив, на набережной, - самые необычные львы Петербурга - китайские Ши-Цза, охраняющие город.

Обратно вы пойдете этим же маршрутом, так что сможете подробно рассмотреть их позже.

5. От Авроры до Летнего сада

На этот участок уйдет от 30 минут до 1,5 часов

На борт крейсера Аврора можно попасть только до 17.15, так что поторопитесь. У Авроры можно сфотографироваться с матросом-революционером, дедушкой Лениным (не бесплатно, конечно).

Крейсер Аврора

⏰ Вход на крейсер: с 11:00 до 17:15

⚡ Выходные - понедельник и вторник

💰 Обычный билет 400 р., льготный 200 р.

Напротив Авроры - здание Нахимовского училища, сквер с фонтаном и памятником «Морякам и создателям флота России».

Возвращайтесь по Петровской набережной к Троицкому мосту. Переходите по мосту на другой берег Невы. Мост сам по себе очень красив: его решетка, скульптуры, фонари - произведения искусства.

Взгляните по сторонам. Правда же, дух захватывает? Вот, такой он, Санкт-Петербург.

Прямо по курсу - памятник А.В.Суворову в образе римского бога войны Марса. Это первый в России памятник некоронованной особе. Во время блокады он был своеобразным "защитником" города. Его не накрыли, как другие памятники, а оставили открытым. Была примета: если он не пострадает от обстрелов, город выстоит. Ни один осколок памятника не коснулся.

За спиной Суворова - Марсово поле. Вдалеке справа виднеются купола Спаса на Крови, слева - шпиль Михайловского замка. К этим зданиям вы подойдёте чуть позже.

Сойдя с моста, перейдите дорогу и поворачивайте налево, к Летнему саду.

6. От Летнего сада до канала Грибоедова

На этот участок уйдет от 30 минут до 1,5 часов

Полюбуйтесь великолепной оградой Летнего сада со стороны Невы, с набережной Кутузова. И заходите в сад через главные ворота.

Летний Сад

⏰ Вход открыт: с апреля по сентябрь - с 10.00 до 22.00, с октября по март - с 10.00 до 20.00, вход в сад прекращается в 19.30.

⚡ По в торникам выходной, сад з акрыт !

💰 Вход бесплатный .

Пройдите по центральной аллее с фонтанами. Загляните в лабиринты берсо (деревянных галерей), осматривайте скульптуры. Фонтаны и берсо появились здесь не так давно, после реконструкции сада. Здесь же находятся: Летний дворец Петра I, Чайный и Кофейный домики, огород, оранжерея, памятник И.Крылову и много других интересностей.

Выходите из сада с противоположной стороны, у Карпиева пруда. Перейдите дорогу и поворачивайте налево. Попробуйте отыскать памятник Чижику-Пыжику возле 1-го Инженерного моста. Здесь пересекаются реки Мойка и Фонтанка. Здесь обычно загадывают желание и кидают в Чижика монетки.

Пройдите по набережной Фонтанки, обогните Михайловский замок. В сквере напротив замка вы увидите еще один конный памятник Петру I. Обогните замок еще раз, идите направо, перейдите Садовую улицу и заходите в Михайловский сад.

Через сад выходите к одному из самых красивых храмов Петербурга - Спасу на Крови. Можете зайти внутрь, не пожалеете. Все стены внутри него украшены мозаикой и камнем!

Спас на Крови

⏰ С мая по сентябрь с 10:30 до 18:00 + с 18:00 до 22:30, с октября по май только с 10:30 до 18:00. Касса закрывается за 30 минут.

⚡ Выходной - среда, храм закрыт.

💰 Обычный билет 350 р., льготный 100 р. Летом в вечернее время - 400 р. без льгот. В стоимость билета включена экскурсия в сборной группе. Группа собирается внутри музея.

Дальше идите по каналу Грибоедова до Инженерной улицы. Сверните не нее. Пройдите немного вперед. Вы попадете на площадь Искусств. Она так названа не случайно. Это настоящий культурный центр города. Здесь и поблизости находятся:

памятник Пушкину ,

Русский музей ,

Этнографический музей ,

Михайловский театр ,

Большой зал Филармонии ,

Театр Музкомедии ,

театр Комиссаржевской ,

арт-подвал "Бродячая собака"

По Итальянской улице выходите опять на канал Грибоедова и поверните налево. Идите к Невскому проспекту.

7. Невский проспект от Дома Зингера до площади Восстания

На этот участок уйдет примерно 40 минут

На углу канала Грибоедова и Невского и проспекта возвышается величественное здание со стеклянным куполом - это дом Зингера. На верхних этажах здания и в стеклянной башенке находится офис vkontakte. А ещё здесь находится знаменитый "Дом книги", в котором можно купить книги и сувениры, из окон кафе на втором этаже полюбоваться Казанским собором.

Переходите Невский проспект и идите к Казанскому собору. Можете зайти внутрь, он действующий, в нем проводятся службы. В соборе погребен великий полководец М.И.Кутузов. В скверике у собора - фонтан и памятники М.И.Кутузову и М.Б.Барклаю-де-Толли. Очень красиво здесь в мае-июне, когда цветет сирень.

Идите по Невскому проспекту направо. По ходу движения вы увидите: Гостиный двор, Екатериниский сквер и памятник Екатерине II, Аничков дворец, Аничков мост через реку Фонтанку, за мостом - дворец Белосельских-Белозерских и много других прекрасных зданий.

Скорее всего, к концу прогулки вы очень устанете от невероятных эмоций и впечатлений и довольно больший расстояний, поэтому рекомендую прокатиться на любом автобусе или троллейбусе, идущем до площади Восстания. Или на такси.

Остановка общественного транспорта находится прямо у Казанского собора (проезд в 2020 году стоит 50 р.).

Выходите у площади Восстания. Это заключительный пункт вашей прогулки. Здесь Невский проспект пересекается с Лиговским. Вы увидите обелиск "Городу-герою Ленинграду", Московский вокзал, гостиницу "Октябрьская". Здесь же находится павильон станции метро "Площадь Восстания".

Размещу еще раз карту целиком, чтобы Вы оценили свой туристический подвиг и вспомнили самые яркие моменты сегодняшней прогулки по Петербургу. Обнимаю вас, вы молодцы 👏🙌😃

Надеюсь, Вам понравилось это путешествие. Спасибо, что прогулялись со мной по Петербургу!!!

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