Как я шинкую тонкой соломкой кочан капусты за 5 минут без ножа, блендера и специальных приспособлений для шинковки капусты

Приветствую всех читателей моего канал! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.

Сегодня хочу поделиться замечательным, быстрым, удобным способом, как нарезать кочан капусты тонкой, аккуратной соломкой всего за 5 минут.

Такую нарезку капусты можно использовать куда угодно: в салат, борщ, для тушения и так далее. Универсально!

капуста - лайфхак, как быстро нарезать соломкой

Кто-то скажет, что для этого давно придуманы шинковки, комбайны, блендеры и всякая кухонная техника. Но, я Вам отвечу, что не у всех эта техника есть, не у всех деньги есть на такую технику, да и занимает она лишнее место на кухне. А мой способ очень бюджетный и подойдёт каждому.

А сейчас секунда юмора: 😂

По официальным данным средняя зарплата в Москве 45000 рублей. А как берётся среднее? Это типа - начальник ест мясо, а я капусту, а вместе мы значит едим голубцы!

Анекдот взят с сайта shytok.net

Кто-то скажет, что ножом быстро можно нарезать. Не соглашусь - быстро не получится, да и не удобно. Мой способ практичнее! Даже ребёнок справится и не получит никакой раны, в отличие от ножа.

В конце публикации я оставлю ссылки ещё на 2 способа очень быстрой и классной нарезки капусты, посмотрите. Вам понравится!

Давайте приступим к шинковке капусты!

Разрезаю капусту на 4 части. Нож убираем, он нам не понадобится.

белокочанная капуста

Беру обычную овощечистку! Да-да, просто обычную, самую дешевую овощечистку.

Начинаю нарезать капусту с острого края.

как нарезать капусту соломкой

Посмотрите, как тонко получается нашинковать капусту.

лайфхак, как нарезать капусту без ножа

Идеальная соломка получается. На один кочан капусты у меня уходит не более 5 минут. Супер же!

быстрая нарезка капусты соломкой

Вот так легко и просто можно нашинковать капусту соломкой без спец. приспособлений и кухонной техники. Как Вам идея?

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Как и обещала, вот ссылки ещё на 2 способа нарезки капусты:

1) Как я нарезаю кочан капусты за 20 секунд.

2) Как я мелко шинкую капусту без ножа и спец. приспособлений для шинковки.