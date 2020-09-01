Как я шинкую тонкой соломкой кочан капусты за 5 минут без ножа, блендера и специальных приспособлений для шинковки капусты

1 September

Приветствую всех читателей моего канал! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.

Сегодня хочу поделиться замечательным, быстрым, удобным способом, как нарезать кочан капусты тонкой, аккуратной соломкой всего за 5 минут.

Такую нарезку капусты можно использовать куда угодно: в салат, борщ, для тушения и так далее. Универсально!

капуста - лайфхак, как быстро нарезать соломкой
капуста - лайфхак, как быстро нарезать соломкой

Кто-то скажет, что для этого давно придуманы шинковки, комбайны, блендеры и всякая кухонная техника. Но, я Вам отвечу, что не у всех эта техника есть, не у всех деньги есть на такую технику, да и занимает она лишнее место на кухне. А мой способ очень бюджетный и подойдёт каждому.

А сейчас секунда юмора: 😂

По официальным данным средняя зарплата в Москве 45000 рублей. А как берётся среднее? Это типа - начальник ест мясо, а я капусту, а вместе мы значит едим голубцы!
Анекдот взят с сайта shytok.net

Кто-то скажет, что ножом быстро можно нарезать. Не соглашусь - быстро не получится, да и не удобно. Мой способ практичнее! Даже ребёнок справится и не получит никакой раны, в отличие от ножа.

В конце публикации я оставлю ссылки ещё на 2 способа очень быстрой и классной нарезки капусты, посмотрите. Вам понравится!

Давайте приступим к шинковке капусты!

Разрезаю капусту на 4 части. Нож убираем, он нам не понадобится.

белокочанная капуста
белокочанная капуста

Беру обычную овощечистку! Да-да, просто обычную, самую дешевую овощечистку.

Начинаю нарезать капусту с острого края.

как нарезать капусту соломкой
как нарезать капусту соломкой

Посмотрите, как тонко получается нашинковать капусту.

лайфхак, как нарезать капусту без ножа
лайфхак, как нарезать капусту без ножа

Идеальная соломка получается. На один кочан капусты у меня уходит не более 5 минут. Супер же!

быстрая нарезка капусты соломкой
быстрая нарезка капусты соломкой

Вот так легко и просто можно нашинковать капусту соломкой без спец. приспособлений и кухонной техники. Как Вам идея?

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Как и обещала, вот ссылки ещё на 2 способа нарезки капусты:

1) Как я нарезаю кочан капусты за 20 секунд.

2) Как я мелко шинкую капусту без ножа и спец. приспособлений для шинковки.