Корейский блогер научил меня быстро нарезать морковь по-корейски без специальной тёрки (делюсь)

Этот способ нарезки моркови мне подсказал один корейский блогер, за что ему огромное спасибо. Частенько смотрю корейские рецепты, очень нравится, как они готовят и делают красивые съёмки.

Вот никогда бы не додумалась, что так можно нарезать морковь. 😂Находчивые они!

морковь - как быстро нарезать для моркови по-корейски

У меня нет специальной тёрки для корейской моркови (не так часто её готовлю), а иногда так хочется сделать этот салатик! И вот такой простой способ нарезки как никогда кстати.

На 1 килограмм моркови уходит где-то минут 20. Считаю, что это очень даже быстро. Мы же без тёрки все делаем.

А сейчас секунда юмора: 🤣

— Ты почему не ешь? — спрашивает мать маленького сына.

— Только что сказал, что голодный как волк.

— А ты когда—нибудь видела волка, который ест морковку?

Анекдот взят с сайта anekdoty.ru

Давайте уже приступим!

Морковь предварительно чистим и моем, как на любое блюдо. 👌

Нам потребуется обычная, самая дешевая овощечистка. Можно конечно и подороже прикупить, если финансы позволяют. Я довольна и теркой из Фикспрайса. У кого такая же? 😜

Нарезаю ей морковь на тонкие пластины (по-модному слайсы).

Вот мой совет из опыта такой нарезки моркови: начинайте нарезать морковь от тонкого конца к толстому, тогда будет очень быстро и легко.

Не так как на первом фото, а как на втором. (листайте вправо).

нарезка моркови нарезка моркови

Вот такие пластины у меня получились.

Способ, как быстро нарезать морковь без тёрки

Делю пластины на 2 части, чтобы было удобнее нарезать. Разрезаю одну часть пластин на 2 части. Морковь довольно длинная была.

Листайте фото!!! Справа ещё 4 штуки Листайте фото!!! Справа ещё 4 штуки Листайте фото!!! Справа ещё 4 штуки Листайте фото!!! Справа ещё 4 штуки Листайте фото!!! Справа ещё 4 штуки

И тоненько обычным ножом нарезаю на соломку. Вы только посмотрите какая нарезка для моркови по-корейски получается (листайте фото выше). Можно ещё тоньше нарезать, но я не люблю, когда совсем "ниточки" получаются. Не хуже, чем из магазина! Как Вам такая идея, понравилась?

Буду рада Вашим лайкам, комментариям! Подписывайтесь на мой канал "КУЛИНАРНЫЙ МИКС", чтобы не пропустить новенькие рецепты и советы.