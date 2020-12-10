Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

10 December

Представлено при поддержке АллюрПарфюм. Приветствую всех читателей моего канал! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.

Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. 😄
Анекдот взят с сайта anekdotovstreet.com

🌲 Скоро Новый год, и я хочу поделиться с Вами замечательной идеей закуски к праздничному столу. Закуску я буду делать из обычных крабовых палочек. Получается очень оригинально и необычно. Трачу на приготовление всего 15 минут.

Крабовые палочки
Крабовые палочки

Вы уже начали подыскивать новогодние рецепты (делитесь в комментариях)? Я да! У меня есть список интересных рецептов, которые я готовлю каждый год на стол. Буду делиться этими рецептами и с Вами.

От такой закуски в восторге не только взрослые, но и детки. Первым делом тянут ручки именно к этой крабовой закуске. Очень уж интересно она выглядит. 🥰

Давайте уже готовить!

Для Вашего удобства список продуктов я оставлю в первом закрепленном комментарии.

Крабовые палочки нам нужно будет развернуть. А чтобы это сделать легко, то опускаем крабовые палочки в горячую воду буквально на пару минут.

Крабовые палочки в воде
Крабовые палочки в воде

Выкладываю палочки на бумажное полотенце и сверху ещё одно бумажное полотенце. Нам нужно убрать лишнюю влагу. Просушиваем бумажными полотенцами крабовые палочки.

Как быстро разморозить крабовые палочки
Как быстро разморозить крабовые палочки

Благодаря этим нехитрым манипуляциям крабовые палочки очень легко разворачиваются и не ломаются.

Разворачиваю крабовые палочки
Разворачиваю крабовые палочки

Подготовлю начинку. Кусочек сыра отрезаю и убираю в сторонку (буду его использовать для украшения закуски).

Сыр
Сыр

Оставшийся сыр натираю на мелкой тёрке.

Чеснок тоже натру на мелкой терке и добавлю к сыру.

Чеснок
Чеснок

Всего у нас 4 куриных яйца (уже вареных, я варю их обычно заранее). Их трёх яиц достаю желтки и откладываю в сторонку (они тоже понадобятся для украшения закуски чуть позже).

Яйца
Яйца

Оставшиеся яйцо и белки натираю на крупной тёрке и добавляю к сыру. По вкусу солю, перчу. Добавляю сметану (можно заменить на майонез). Хорошо всё перемешиваю.

Начинка для крабовых палочек
Начинка для крабовых палочек

Раскрытые крабовые палочки я сложила в стопку. Беру огурец, чтобы он был по длине размером с крабовую палочку. Вот такой:

Крабовые палочки и огурец
Крабовые палочки и огурец

Нарезаю огурец на брусочки.

Огурец
Огурец

Беру крабовую палочку красивой, красной стороной к столу.

Одну столовую ложку начинки разравниваю по крабовой палочке, не доходя до края примерно 4 сантиметра. Кладу огурец и заворачиваю всё в рулет.

Быстрая закуска
Быстрая закуска

А Вы уже думали над новогодними подарками для своих близких или для себя? Я вот давно хочу сделать себе подарок в виде качественной, оригинальной туалетной воды. Вот знаете, чтобы сегодня "надухарилась" и потом ещё три дня я чувствовала на себе этот аромат. 😄 А не тот, который выветривается за час. Вот у меня такая маленькая мечта. Такая туалетная вода стоит хороших денег, и я всегда боялась, что куплю, попробую пару раз и вода мне не понравится 😥. В магазине пока будешь выбирать, все запахи переплетутся между собой.

И совсем недавно я узнала, что есть отливанты - это те же оригинальные ароматы, только отлиты в маленькие флаконы по 1-5 мл. Заказала себе целый набор из 10 ароматов на сайте АллюрПарфюм.

Листайте фото (справа ещё 4 штуки)

Сет из отливантов
Сет из отливантов
Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)
Сет из отливантов
Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)
Сет из отливантов
Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)
Сет из отливантов
Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)
Сет из отливантов

Плюс ещё отдельно 3 аромата. И как мне это понравилось. Такой маленький флакончик туалетной воды, удобно и с собой взять.

Удобно очень!
Удобно очень!

Я один аромат попробовала, походила и поняла, какой мне нравится больше всего. Это супер находка для меня! Теперь я точно знаю, что сделаю себе на Новый год подарок мечты, и он мне точно понравится! Кстати, аромат закажу у АллюрПарфюм. Мне больше всего вот эти понравились:

Мой выбор!
Мой выбор!

Девочки мои, если Вы тоже мечтали о таком подарке для себя, то рекомендую тоже заказать сперва отливанты, а потом уже тратить деньги на туалетную воду. АлюрПарфюм ведут ещё канал на Дзене, там можно почитать про разные ароматы и выбрать для себя те, которые ближе. Балуйте себя хоть иногда!

Я представляю, что делаю роллы 😄. Разрезаю рулет на 2 части. Вот так получается внутри:

Закуска на праздничный стол
Закуска на праздничный стол

Выкладываю наши "крабовые роллы" срезанной стороной на тарелку.

рецепт из крабовых палочек
рецепт из крабовых палочек

Давайте теперь сделаем нашу закуску по - настоящему праздничной.

Из крабовых палочек
Из крабовых палочек

На мелкой тёрке я натёрла желток, сыр и нарезала мелко укроп.

Вкусная закуска
Вкусная закуска

Смазываю одну сторону крабового рулета сметаной или майонезом и "окунаем" в желток или зелень.

Листайте фото (справа ещё две)

Закуска
Закуска
Закуска из крабовых
Закуска
Закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Закуска

Вот такие красивые "шапочки" получаются. Сыр лучше руками положить сверху майонеза, так удобнее и красивее получается.

Как Вам такая закуска из крабовых палочек? Понравилась? Жду Ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал "КУЛИНАРНЫЙ МИКС".