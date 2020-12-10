Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Представлено при поддержке АллюрПарфюм. Приветствую всех читателей моего канал! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.

Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. 😄

Анекдот взят с сайта anekdotovstreet.com

🌲 Скоро Новый год, и я хочу поделиться с Вами замечательной идеей закуски к праздничному столу. Закуску я буду делать из обычных крабовых палочек. Получается очень оригинально и необычно. Трачу на приготовление всего 15 минут.

Крабовые палочки

Вы уже начали подыскивать новогодние рецепты (делитесь в комментариях)? Я да! У меня есть список интересных рецептов, которые я готовлю каждый год на стол. Буду делиться этими рецептами и с Вами.

От такой закуски в восторге не только взрослые, но и детки. Первым делом тянут ручки именно к этой крабовой закуске. Очень уж интересно она выглядит. 🥰

Давайте уже готовить!

Для Вашего удобства список продуктов я оставлю в первом закрепленном комментарии.

Крабовые палочки нам нужно будет развернуть. А чтобы это сделать легко, то опускаем крабовые палочки в горячую воду буквально на пару минут.

Крабовые палочки в воде

Выкладываю палочки на бумажное полотенце и сверху ещё одно бумажное полотенце. Нам нужно убрать лишнюю влагу. Просушиваем бумажными полотенцами крабовые палочки.

Как быстро разморозить крабовые палочки

Благодаря этим нехитрым манипуляциям крабовые палочки очень легко разворачиваются и не ломаются.

Разворачиваю крабовые палочки

Подготовлю начинку. Кусочек сыра отрезаю и убираю в сторонку (буду его использовать для украшения закуски).

Сыр

Оставшийся сыр натираю на мелкой тёрке.

Чеснок тоже натру на мелкой терке и добавлю к сыру.

Чеснок

Всего у нас 4 куриных яйца (уже вареных, я варю их обычно заранее). Их трёх яиц достаю желтки и откладываю в сторонку (они тоже понадобятся для украшения закуски чуть позже).

Яйца

Оставшиеся яйцо и белки натираю на крупной тёрке и добавляю к сыру. По вкусу солю, перчу. Добавляю сметану (можно заменить на майонез). Хорошо всё перемешиваю.

Начинка для крабовых палочек

Раскрытые крабовые палочки я сложила в стопку. Беру огурец, чтобы он был по длине размером с крабовую палочку. Вот такой:

Крабовые палочки и огурец

Нарезаю огурец на брусочки.

Огурец

Беру крабовую палочку красивой, красной стороной к столу.

Одну столовую ложку начинки разравниваю по крабовой палочке, не доходя до края примерно 4 сантиметра. Кладу огурец и заворачиваю всё в рулет.

Быстрая закуска

А Вы уже думали над новогодними подарками для своих близких или для себя? Я вот давно хочу сделать себе подарок в виде качественной, оригинальной туалетной воды. Вот знаете, чтобы сегодня "надухарилась" и потом ещё три дня я чувствовала на себе этот аромат. 😄 А не тот, который выветривается за час. Вот у меня такая маленькая мечта. Такая туалетная вода стоит хороших денег, и я всегда боялась, что куплю, попробую пару раз и вода мне не понравится 😥. В магазине пока будешь выбирать, все запахи переплетутся между собой.

И совсем недавно я узнала, что есть отливанты - это те же оригинальные ароматы, только отлиты в маленькие флаконы по 1-5 мл. Заказала себе целый набор из 10 ароматов на сайте АллюрПарфюм.

Листайте фото (справа ещё 4 штуки)

Сет из отливантов Сет из отливантов Сет из отливантов Сет из отливантов Сет из отливантов

Плюс ещё отдельно 3 аромата. И как мне это понравилось. Такой маленький флакончик туалетной воды, удобно и с собой взять.

Удобно очень!

Я один аромат попробовала, походила и поняла, какой мне нравится больше всего. Это супер находка для меня! Теперь я точно знаю, что сделаю себе на Новый год подарок мечты, и он мне точно понравится! Кстати, аромат закажу у АллюрПарфюм. Мне больше всего вот эти понравились:

Мой выбор!

Девочки мои, если Вы тоже мечтали о таком подарке для себя, то рекомендую тоже заказать сперва отливанты, а потом уже тратить деньги на туалетную воду. АлюрПарфюм ведут ещё канал на Дзене, там можно почитать про разные ароматы и выбрать для себя те, которые ближе. Балуйте себя хоть иногда!

Я представляю, что делаю роллы 😄. Разрезаю рулет на 2 части. Вот так получается внутри:

Закуска на праздничный стол

Выкладываю наши "крабовые роллы" срезанной стороной на тарелку.

рецепт из крабовых палочек

Давайте теперь сделаем нашу закуску по - настоящему праздничной.

Из крабовых палочек

На мелкой тёрке я натёрла желток, сыр и нарезала мелко укроп.

Вкусная закуска

Смазываю одну сторону крабового рулета сметаной или майонезом и "окунаем" в желток или зелень.

Листайте фото (справа ещё две)

Закуска Закуска Закуска

Вот такие красивые "шапочки" получаются. Сыр лучше руками положить сверху майонеза, так удобнее и красивее получается.

Как Вам такая закуска из крабовых палочек? Понравилась? Жду Ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал "КУЛИНАРНЫЙ МИКС".