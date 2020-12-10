Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)
Представлено при поддержке АллюрПарфюм. Приветствую всех читателей моего канал! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый год сбыть не получается. 😄
Анекдот взят с сайта anekdotovstreet.com
🌲 Скоро Новый год, и я хочу поделиться с Вами замечательной идеей закуски к праздничному столу. Закуску я буду делать из обычных крабовых палочек. Получается очень оригинально и необычно. Трачу на приготовление всего 15 минут.
Вы уже начали подыскивать новогодние рецепты (делитесь в комментариях)? Я да! У меня есть список интересных рецептов, которые я готовлю каждый год на стол. Буду делиться этими рецептами и с Вами.
От такой закуски в восторге не только взрослые, но и детки. Первым делом тянут ручки именно к этой крабовой закуске. Очень уж интересно она выглядит. 🥰
Давайте уже готовить!
Для Вашего удобства список продуктов я оставлю в первом закрепленном комментарии.
Крабовые палочки нам нужно будет развернуть. А чтобы это сделать легко, то опускаем крабовые палочки в горячую воду буквально на пару минут.
Выкладываю палочки на бумажное полотенце и сверху ещё одно бумажное полотенце. Нам нужно убрать лишнюю влагу. Просушиваем бумажными полотенцами крабовые палочки.
Благодаря этим нехитрым манипуляциям крабовые палочки очень легко разворачиваются и не ломаются.
Подготовлю начинку. Кусочек сыра отрезаю и убираю в сторонку (буду его использовать для украшения закуски).
Оставшийся сыр натираю на мелкой тёрке.
Чеснок тоже натру на мелкой терке и добавлю к сыру.
Всего у нас 4 куриных яйца (уже вареных, я варю их обычно заранее). Их трёх яиц достаю желтки и откладываю в сторонку (они тоже понадобятся для украшения закуски чуть позже).
Оставшиеся яйцо и белки натираю на крупной тёрке и добавляю к сыру. По вкусу солю, перчу. Добавляю сметану (можно заменить на майонез). Хорошо всё перемешиваю.
Раскрытые крабовые палочки я сложила в стопку. Беру огурец, чтобы он был по длине размером с крабовую палочку. Вот такой:
Нарезаю огурец на брусочки.
Беру крабовую палочку красивой, красной стороной к столу.
Одну столовую ложку начинки разравниваю по крабовой палочке, не доходя до края примерно 4 сантиметра. Кладу огурец и заворачиваю всё в рулет.
А Вы уже думали над новогодними подарками для своих близких или для себя? Я вот давно хочу сделать себе подарок в виде качественной, оригинальной туалетной воды. Вот знаете, чтобы сегодня "надухарилась" и потом ещё три дня я чувствовала на себе этот аромат. 😄 А не тот, который выветривается за час. Вот у меня такая маленькая мечта. Такая туалетная вода стоит хороших денег, и я всегда боялась, что куплю, попробую пару раз и вода мне не понравится 😥. В магазине пока будешь выбирать, все запахи переплетутся между собой.
И совсем недавно я узнала, что есть отливанты - это те же оригинальные ароматы, только отлиты в маленькие флаконы по 1-5 мл. Заказала себе целый набор из 10 ароматов на сайте АллюрПарфюм.
Листайте фото (справа ещё 4 штуки)
Плюс ещё отдельно 3 аромата. И как мне это понравилось. Такой маленький флакончик туалетной воды, удобно и с собой взять.
Я один аромат попробовала, походила и поняла, какой мне нравится больше всего. Это супер находка для меня! Теперь я точно знаю, что сделаю себе на Новый год подарок мечты, и он мне точно понравится! Кстати, аромат закажу у АллюрПарфюм. Мне больше всего вот эти понравились:
Девочки мои, если Вы тоже мечтали о таком подарке для себя, то рекомендую тоже заказать сперва отливанты, а потом уже тратить деньги на туалетную воду. АлюрПарфюм ведут ещё канал на Дзене, там можно почитать про разные ароматы и выбрать для себя те, которые ближе. Балуйте себя хоть иногда!
Я представляю, что делаю роллы 😄. Разрезаю рулет на 2 части. Вот так получается внутри:
Выкладываю наши "крабовые роллы" срезанной стороной на тарелку.
Давайте теперь сделаем нашу закуску по - настоящему праздничной.
На мелкой тёрке я натёрла желток, сыр и нарезала мелко укроп.
Смазываю одну сторону крабового рулета сметаной или майонезом и "окунаем" в желток или зелень.
Листайте фото (справа ещё две)
Вот такие красивые "шапочки" получаются. Сыр лучше руками положить сверху майонеза, так удобнее и красивее получается.
Как Вам такая закуска из крабовых палочек? Понравилась? Жду Ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал "КУЛИНАРНЫЙ МИКС".