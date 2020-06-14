Необычный салат из капусты: трачу не более 10 минут и вкусно очень

Совсем недавно узнала этот рецепт салата из капусты! Так он мне понравился, что решила поделиться рецептом и с Вами. Такой салат отлично подходит и для ужина. Как по мне, так здесь идеальное сочетание всех продуктов.

капуста свежая

Для любителей видео я подготовила короткий видео рецепт, посмотрите.

Как приготовить салат из капусты на скорую руку.

Мелко нашинкую пол кочана капусты.

капуста

Морковь натру на крупной терке и добавлю к капусте.

морковь

Половину луковицы нарежу на полукольца.

2 маленьких болгарских перца нарежу на тонкие пластины.

перец

Добавляю небольшой пучок рукколы, просто рву её руками и в салат.

руккола

Добавлю ещё немного оливок.

оливки

Нарезаю на кубики брынзу и добавляю в миску к остальным ингредиентам.

брынза

Приготовлю теперь очень интересную заправку для салата: смешаю растительное масло, мёд, лимонный сок, специи (итальянские травы), черный перец и готово!

заправка

Не забываем салат посолить, добавляем заправку и перемешиваем. Приятного аппетита!

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Как Вам такой быстрый салатик из капусты? Жду Ваши отзывы в комментариях.

салат из свежей капусты

Продукты:

Капуста - 400 гр.

2 маленьких болгарских перца - 100 гр.

Пол головки лука - 40 гр.

1 маленькая морковь - 60 гр.

100 - 150 гр. сыра.

50 гр. оливок.

Небольшой пучок рукколы.

Заправка: