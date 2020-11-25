Открыла для себя новую панировку для котлет или любого мяса: никаких сухариков, муки или манки (делюсь)

Приветствую всех читателей моего канала! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.

А сейчас секунда юмора, улыбнитесь: 😊

Поцелуй мужа будет более страстным, если жена зажмёт в зубах котлету.

Анекдот взят с сайта anekdoty.ru

Сегодня хочу поделиться замечательной панировкой для котлет или любого мяса: никаких сухариков, муки, манки, овсяных хлопьев и чипсов. Всё гораздо проще и дешевле!

Котлеты на сковороде

Благодаря такой панировке котлетки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи, ну очень вкусно! Да и выглядят такие котлеты или отбивные очень "нарядно", с аппетитной румяной корочкой.

Жареные котлеты в панировке

Идея использовать эту панировку "родилась" случайно: в доме не оказалось ни манки, ни муки, ни сухариков.... Наверное, так и получаются гениальные рецепты 😅

Давайте уже приступим к делу!

Я приготовила котлет: у меня сегодня из фарша курицы и индейки.

Котлеты

В качестве панировки я использую кукурузную кашу, да-да, именно кукурузную кашу. Это такой вариант быстрого завтрака, но в качестве панировки - просто находка! Я покупаю самую экономную.

Каша кукурузная

Стоит дешево и результат превосходный.

Панировка

Котлеты или мясо нужно просто обвалять в этих кукурузных хлопьях и обжарить на сковороде.

Панировка для котлет или любого мяса

Работать с такой панировкой крайне просто!

Котлеты в панировке

Посмотрите только, какая аппетитная, румяная, солнечная корочка получается, ну прелесть же! Как Вам такая идея (или скажу модным словом, лайфхак), понравилась?

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