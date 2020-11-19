Витаминная заготовка из имбиря, лимона и мёда, которую я делаю всю осень и зиму каждый год (трачу не более 10 минут)
Лимон очень полезен для здоровья, особенно, если это лимон баксов.
Анекдот взят с сайта anekdoty.ru
Приветствую всех читателей моего канала! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.
✅Уже много лет подряд я всю осень и зиму каждый год делаю эту витаминную заготовку для поднятия иммунитета. Очень хорошее, натуральное средство. Готовится быстро и просто. Да и вкусненько! Отличное средство для профилактики простуды. Ещё и ранней весной тоже его употребляем.
А если вдруг Вы уже заболели, то такая витаминная смесь поможет Вам побыстрее вылечиться.
Рекомендую дочитать статью до конца, там я расскажу, как принимаю эту витаминную смесь.
Давайте уже приступим!
Нам понадобится имбирь, лимон и мёд. Эту заготовку я ещё называю " 3 по 150". Думаю, Вы уже догадались почему. Нам нужно всего по 150 грамм.
Имбирь хорошо моем и очищаем. Имбирь нужно очистить очень аккуратно, так как вся польза сосредоточена прям под кожурой.
А как это сделать буквально за 1 минуту без ножа и специальных приспособлений, я показала в прошлой публикации. Ссылку на статью оставлю в конце, загляните.
Имбирь нарежу на кружочки и перекладываю в глубокую миску.
Лимон нужно тоже хорошо помыть и нарезать на не очень крупные кусочки. Добавляю к имбирю.
Сверху поливаю всё мёдом.
Беру блендер и "превращаю" всё в однородную кашицу. Аромат волшебный!
Храню такую витаминную заготовку в чистых, сухих баночках от детского пюре в холодильнике. Когда кто-то в гостях, очень приятно подарить баночку такой полезности.
Как я употребляю такую заготовку:
Каждое утро натощак за 15-20 минут до еды по 1 чайной ложке запивая стаканом теплой воды.
Ещё добавляю эту смесь в чай, ну очень ароматно! Только не добавляйте прямо в кипяток, иначе никакой пользы не будет. В тёплый чай.
Как Вам такая идея? Понравилась? Может Вы тоже знаете какие-нибудь полезные заготовки, делитесь! Подписывайтесь на канал "КУЛИНАРНЫЙ МИКС". Статья, как быстро почистить имбирь