Витаминная заготовка из имбиря, лимона и мёда, которую я делаю всю осень и зиму каждый год (трачу не более 10 минут)

Лимон очень полезен для здоровья, особенно, если это лимон баксов.

Анекдот взят с сайта anekdoty.ru

Приветствую всех читателей моего канала! Меня зовут Кристина, и я очень рада Вас видеть на своем кулинарном канале.

✅Уже много лет подряд я всю осень и зиму каждый год делаю эту витаминную заготовку для поднятия иммунитета. Очень хорошее, натуральное средство. Готовится быстро и просто. Да и вкусненько! Отличное средство для профилактики простуды. Ещё и ранней весной тоже его употребляем.

Витаминная заготовка из имбиря, мёда и лимона

А если вдруг Вы уже заболели, то такая витаминная смесь поможет Вам побыстрее вылечиться.

Рекомендую дочитать статью до конца, там я расскажу, как принимаю эту витаминную смесь.

Давайте уже приступим!

Нам понадобится имбирь, лимон и мёд. Эту заготовку я ещё называю " 3 по 150". Думаю, Вы уже догадались почему. Нам нужно всего по 150 грамм.

Имбирь, лимон и мёд

Имбирь хорошо моем и очищаем. Имбирь нужно очистить очень аккуратно, так как вся польза сосредоточена прям под кожурой.

Почищенный имбирь

А как это сделать буквально за 1 минуту без ножа и специальных приспособлений, я показала в прошлой публикации. Ссылку на статью оставлю в конце, загляните.

Имбирь нарежу на кружочки и перекладываю в глубокую миску.

имбирь

Лимон нужно тоже хорошо помыть и нарезать на не очень крупные кусочки. Добавляю к имбирю.

Лимон

Сверху поливаю всё мёдом.

Заготовка

Беру блендер и "превращаю" всё в однородную кашицу. Аромат волшебный!

Храню такую витаминную заготовку в чистых, сухих баночках от детского пюре в холодильнике. Когда кто-то в гостях, очень приятно подарить баночку такой полезности.

Заготовка из имбиря, лимона и меда

Как я употребляю такую заготовку:

Каждое утро натощак за 15-20 минут до еды по 1 чайной ложке запивая стаканом теплой воды.

Ещё добавляю эту смесь в чай, ну очень ароматно! Только не добавляйте прямо в кипяток, иначе никакой пользы не будет. В тёплый чай.