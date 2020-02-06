Жиросжигающий напиток от большого живота»: рецепт который вас приятно удивит.
Сегодня я хочу вам предложить простой рецепт, которым пользуюсь время-от времени.
Рецепт напитка о котором я вам расскажу помогать мне скинуть лишние килограммы.
У меня нет большой проблемы с увеличением веса, но на меня,и наверное на многих из вас которые меня сейчас читают есть такая невинная погрешность.
Я набираю вес после праздников, видимо мое подсознание так настроено, что на праздники можно расслабиться и съесть чего нибудь сладенького, и вот такое расслабление приводит к тому что я набираю от 5-7 кг.
Как то сидя в компании я поделилась своей историей, и одна женщина посоветовала мне, когда возникает такая проблема ,т.е с набором лишних кг. попробуй приготовить себе этот чудо напиток.
Я называю его "чудо напиток " не с проста.
Во-первых он очень полезный,а во вторых он действительно справляется с этой неприятной проблемкой как лишний вес.
Он ускоряет сжигание жира на животе и даже по бокам.
Но вы должны знать, что пить его в одиночку недостаточно :)
Вы не можете есть все что угодно, а потом как по волшебству выпить этот напиток и похудеть.
Если вы настроены серьезно?!ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ!
Нужно ввести в свой обыденный день физические упражнение,любые ,которые вам нравятся а не которые ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ,я например выбрала йогу,потому что мне не нравится себя насиловать в тренажерном зале,ну видимо я по натуре такая спокойная что ли.....
Например занимаясь йогой я чувствую полную удовлетворенность и от движений и от общего состояния души и тела.
Попробуйте перейти на правильное питание,ведь это не сложно ,а даже полезно,приятно и вкусно!!!
И вот в этом случае, полученный результат наверняка вас удивит!
А вот и рецепт:
1 ч. л. корицы
2 ст. л. яблочного уксуса
1 ч.л. меда
2 ст. л. лимонного сока
150 мл воды
Приготовление очень простое, в горячей воде размешиваем корицу,даем немного приостыть,добавляем уксус и лимонный сок.Хорошенько перемешиваем и по желанию добавляем мед.
Пьем сразу же после приготовления.
Этот напиток ускоряет обмен веществ
и снижает кровяное давление. Помогает сжигать калории более эффективно.
Я пью его пока не добьюсь нужного результата,2-3 раза в день.
Утром как обычно натощак выпиваю стакан обычной воды,затем приготовленный напиток,через минут 20-30 завтракаю.
Очень хорошо выпивать за 1-2 ч до сна.
Многие из вас скажут, что это ерунда и т.д.
Но я скажу вам честно, что женщина которая дала мне этот рецепт, потеряла около 20 кг веса,
Конечно, сам напиток не может творить чудеса, но в сочетании с определенным питанием,
которым я придерживаюсь уже годы, это помогает на ура.
По интернету ходит очень знаменитый жирозжигающий напиток в состав которого входит имбирь.
Но мне не очень нравится вкус имбиря по этому я очень рада этому рецепту ,а еще больше тому что он работает.
Кстати,если вас мучают запоры ,то выпивая этот напиток натощак вы от них обязательно избавитесь ,очень быстрый эффект,многим кому я дала этот рецепт говорят что еще не допив бегут в туалет 😃
Поделитесь какими способами, пользуетесь вы
чтобы справиться с проблемой лишнего веса
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