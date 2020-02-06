Жиросжигающий напиток от большого живота»: рецепт который вас приятно удивит.

Сегодня я хочу вам предложить простой рецепт, которым пользуюсь время-от времени.

Рецепт напитка о котором я вам расскажу помогать мне скинуть лишние килограммы.

У меня нет большой проблемы с увеличением веса, но на меня,и наверное на многих из вас которые меня сейчас читают есть такая невинная погрешность.

Я набираю вес после праздников, видимо мое подсознание так настроено, что на праздники можно расслабиться и съесть чего нибудь сладенького, и вот такое расслабление приводит к тому что я набираю от 5-7 кг.

Как то сидя в компании я поделилась своей историей, и одна женщина посоветовала мне, когда возникает такая проблема ,т.е с набором лишних кг. попробуй приготовить себе этот чудо напиток.



Я называю его "чудо напиток " не с проста.

Во-первых он очень полезный,а во вторых он действительно справляется с этой неприятной проблемкой как лишний вес.

Он ускоряет сжигание жира на животе и даже по бокам.



Но вы должны знать, что пить его в одиночку недостаточно :)

Вы не можете есть все что угодно, а потом как по волшебству выпить этот напиток и похудеть.

Если вы настроены серьезно?!ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ!

Нужно ввести в свой обыденный день физические упражнение,любые ,которые вам нравятся а не которые ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ,я например выбрала йогу,потому что мне не нравится себя насиловать в тренажерном зале,ну видимо я по натуре такая спокойная что ли.....

Например занимаясь йогой я чувствую полную удовлетворенность и от движений и от общего состояния души и тела.

Попробуйте перейти на правильное питание,ведь это не сложно ,а даже полезно,приятно и вкусно!!!

И вот в этом случае, полученный результат наверняка вас удивит!



А вот и рецепт:



1 ч. л. корицы

2 ст. л. яблочного уксуса

1 ч.л. меда

2 ст. л. лимонного сока

150 мл воды



Приготовление очень простое, в горячей воде размешиваем корицу,даем немного приостыть,добавляем уксус и лимонный сок.Хорошенько перемешиваем и по желанию добавляем мед.

Пьем сразу же после приготовления.

Этот напиток ускоряет обмен веществ

и снижает кровяное давление. Помогает сжигать калории более эффективно.

Я пью его пока не добьюсь нужного результата,2-3 раза в день.

Утром как обычно натощак выпиваю стакан обычной воды,затем приготовленный напиток,через минут 20-30 завтракаю.

Очень хорошо выпивать за 1-2 ч до сна.

Многие из вас скажут, что это ерунда и т.д.

Но я скажу вам честно, что женщина которая дала мне этот рецепт, потеряла около 20 кг веса ,



Конечно, сам напиток не может творить чудеса, но в сочетании с определенным питанием,

которым я придерживаюсь уже годы, это помогает на ура.



По интернету ходит очень знаменитый жирозжигающий напиток в состав которого входит имбирь.

Но мне не очень нравится вкус имбиря по этому я очень рада этому рецепту ,а еще больше тому что он работает.

Кстати,если вас мучают запоры ,то выпивая этот напиток натощак вы от них обязательно избавитесь ,очень быстрый эффект,многим кому я дала этот рецепт говорят что еще не допив бегут в туалет 😃

Поделитесь какими способами, пользуетесь вы

чтобы справиться с проблемой лишнего веса

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