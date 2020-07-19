Семь книг о невероятных приключениях, которые увлекут любого подростка

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Почему «выстрелила» трилогия француза Прево? Он смешал два жанра в идеальной пропорции: «роман взросления» и истории о путешествиях во времени. В результате серия взорвала и российский рынок, первый тираж «Книги времени» на русском языке был раскуплен за 4 месяца. Драматичная история Сэма Фолкнера, который ищет своего отца-путешественника во времени, разворачивается на фоне очень точно прописанных исторических эпох. Эта дотошность автора подкупает читателей всех возрастов.

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Про фэнтезийную эпопею Дабо можно рассказывать бесконечно. Что вам точно нужно знать: это очень красивый, странный и продуманный мир. В нем действуют живые герои со своими слабостями и недостатками (и никаких мэрисью, не бойтесь!). Вместо назойливых выяснений отношений тут все заняты делом: спасают мир и докапываются до правды, ура! А еще вас ждет стимпанк! Дирижабли! Живой шарф с дурным характером!

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Идут годы, и все яснее становится, как нам повезло с Крапивиным. Пишет он одновременно захватывающе и лирично, его прозрачная «мальчишечья» проза находится вне времени или литературной моды. Крапивин всегда на стороне ребенка, его юные герои верны своим принципам, мечтают о подвигах и приключениях. И знаете, с каждым из них очень хочется дружить.

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Еще один сложный эксперимент с жанрами, обернувшийся убедительной победой. Серия «Город солнца» — это исторический детектив, семейная сага, и психологический триллер вместе. Но как и у Прево, баланс жанров соблюден идеально, героям Рудашевского и их приключениям веришь безоговорочно. Резюмируем: Рудашевскому удалось вдохнуть новую жизнь в жанр авантюрного приключенческого романа. А серия «Город Солнца» не будет выглядеть неуместной на полке рядом с Верном и Стивенсоном.

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Если ваш ребенок уже прочитал «Остров Сокровищ» и «заболел» пиратско-морской темой, познакомьте его с пиратским дневником Джейка Карпентера. Что внутри: во-первых, отличные иллюстрации легендарного Криса Ридделла. Во-вторых, пиратский быт во всех подробностях. Множество морских терминов, легенды, интриги, исторические факты. И все это описано очень живо и знаете, со здоровым уважением к читателю-школьнику. Без сюсюканья, заискивания, разговор сверстников – на равных. Вообще, присмотритесь к серии Платта «Исторические дневники». Вас ждет путешествие в мир Древнего Египта, Римской империи, рыцарского Средневековья.

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Начнем с того, что Макс Эйнштейн – это девчонка. Круто, правда? Неожиданно для себя она оказывается среди тех, кто хочет изменить мир к лучшему, используя научные достижения. Нам очень нравится посыл этой книги. Ведь историй о детях и подростках, обретающих волшебную силу, очень много. А вот рассказ о юных ученых, которые вооружены прежде всего собственным разумом и знаниями, очень актуален.

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Фото: mumivalya_vol2 (Instagram) Фото: mumivalya_vol2 (Instagram) Фото: mumivalya_vol2 (Instagram) Фото: mumivalya_vol2 (Instagram) Фото: mumivalya_vol2 (Instagram)

А вот отличный пример того, как может быть издана приключенческая классика. Иллюстрации Уильяма О’Коннора создают новое измерение для фантастической истории Жюля Верна. Полное погружение (и это не метафора, речь идет о темных неизведанных водах мирового океана) и удивительное внимание ко всем механизмам и изобретениям, описанным в книге. Эта книга – прекрасный способ показать, как работает фантазия писателя, какой сложный и продуманный мир она может создавать.

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