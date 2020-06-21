Кабачковые блины на кефире: когда надоели оладьи

Привет, друзья! Кабачки зреют и не дают нам скучать. Нужно из них что-то готовить! У меня есть большая статья, в которой собраны сразу 20 лучших рецептов. Там вы найдете разные варианты на любой вкус.

Сейчас же остановлюсь на одном рецепте. Эти блины будут очень овощными, вкусными, особенно со сметаной, и не слишком тонкими. Это хорошая альтернатива кабачковым оладьям, если они уже поднадоели.

https://youtu.be/Rm_qb-JOS8o

Ингредиенты:

кабачки — 450 гр.

кефир — 300 мл

яйца — 4 шт.

мука — 150 гр.

петрушка — 12 гр.

соль — 1 ч.л.

сода — 0,5 ч.л.

подсолнечное масло — 1 ст.л.+ для жарки

сливочное масло для смазки блинов

Приготовление:

1.Кабачки помойте и натрите на крупной терке. Можно измельчить с помощью комбайна. Добавьте пару щепоток соли, перемешайте и оставьте на 5 минут. Эта процедура ускорит выделение сока. Теперь руками отожмите жидкость из тертой массы.

2.В миске смешайте 4 яйца венчиком и вылейте к кабачкам. Туда же отправьте соль и кефир, размешайте.

3.Петрушку мелко порубите, добавьте в тесто. Теперь частями вводите просеянную муку и замешивайте тесто. Для ускорения процесса можно воспользоваться миксером, он быстро все перемешает, не оставив комочков.

4.Влейте столовую ложку постного масла, также добавьте соду, которую слегка нужно погасить уксусом 9% в ложке. Перемешайте все составляющие.

5.Осталось пожарить блины. Сковороду с антипригарным покрытием смажьте небольшим количеством растительного масла и налейте небольшое количество теста. Так как оно густоватое, половником круговыми движениями размажьте его по дну.

6.Обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки, снимите на тарелку, а потом смажьте сливочным маслом, если хотите.

7.Вот и все, блинчики из кабачков готовы. Готовятся они быстро и просто, рекомендую.

https://youtu.be/Rm_qb-JOS8o

В них можно завернуть творожную начинку с чесноком и зеленью или сделать из них торт, перемазав сметаной с жареным луком и морковью.

Приятного аппетита!