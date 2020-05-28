Кефир – это кисломолочный продукт, который оказывает положительное действие на микрофлору кишечника. Его рекомендуется пить поздно вечером, чтобы утолить голод, и улучшить качество сна. В организм поступают полезные вещества, необходимые для хорошего самочувствия человека. В статье обсудим, как пить кефир перед сном, чтобы начать худеть и убрать обвисший живот. Минус 3 кг за 6 дней.

Польза кефира

Стакан этого напитка не вызывает дискомфорта в желудке и приносит пользу фигуре. В течение ночи он легко переварится и на утро проснется умеренный аппетит. Классическим вариантом считается кефир 2,5% жирности, а для диеты подойдет напиток пониженной жирностью. Тем, кто следит за своей фигурой, не рекомендуется употреблять кефир выше 3,2% жирности.

Лучше всего пить на ночь ровно один стакан. Благодаря этому, чувство голода уйдет, а желудок не будет перегружен. Кефир нужно заранее достать из холодильника, чтобы пить его не слишком холодным. Иногда, в частности после праздничных застолий накануне, кисломолочный продукт можно употреблять в качестве ужина, тогда положительные изменения не заставят себя ждать.

Варианты напитка

Рецепты напитка на ночь для похудения:

Стакан кефира и одно яблоко пропустить через блендер. Фрукт необходимо предварительно освободить от кожуры и семечек.

На один стакан напитка рекомендуется взять 1 ч. л. любых отрубей. Залить отруби кефиром и оставить на полчаса. Когда отруби набухнут, можно выпить содержимое стакана.

Рекомендуется взять стакан кефира и половину банана. Банан измельчить в блендере, предварительно залив его кефиром. Хотя в банане содержится достаточно калорий, пить такой напиток на ночь не противопоказано.

На стакан кисломолочного напитка нужно взять 8 шт. чернослива. Сухофрукт измельчить, добавить в кефир и выпить на ночь. Напиток окажет мягкое слабительное действие, а это благоприятно отражается на похудении.

На стакан кефира идет одна чайная ложка оливкового масла. Напиток необходимо предварительно подогреть и добавить масло. Этот рецепт окажет очищающее действие на организм.

Противопоказания

Кефир на ночь полезен не всем людям. Нельзя его употреблять в следующих случаях:

Если есть наличие рефлюксной болезни.

При повышенной кислотности в организме. В противном случае может возникнуть язвенная болезнь или гастрит.

Из организма быстро выводится жидкость. В этом случае нельзя пить напиток менее, чем за два часа до сна.

Младенцам до одного года.

В почтенном возрасте. Чтобы избежать коликов и метеоризма.