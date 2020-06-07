Наличие жировых отложений в проблемной области живота и талии делает некрасивым силуэт даже при небольшом весе. Жировой валик на талии и бедрах негативно сказывается на женской привлекательности и очаровании, не позволяя надевать обтягивающие платья по фигуре и следовать изменчивой моде.

Активное похудение также может вызывать проблемы с кожей, вызывая ее провисание в области живота в виде некрасивого «фартука». Нежелание посещать тренажерный зал и придерживаться строгих диет заранее пугает девушек из-за возможных серьезных усилий для достижения желаемого результата.

Для начала активного процесса снижения веса достаточно изменить режим питания и запустить процесс жиросжигания в проблемных местах. Легче всего это сделать при помощи употребления полезного напитка на основе кефира.

Напиток из кефира с добавками, который снижает вес до - 1 кг. в день и убирает жирные складки на животе. Рецепт и как пить

Уникальные свойства кисломолочного напитка помогают быстро снизить вес и улучшить обмен веществ для сохранения стойкого результата. Приятный освежающий вкус кефира и сбалансированный витаминно-минеральный состав делают похудение легким и необременительным. Приготовление напитка на основе кефира с добавками позволяет не испытывать чувства голода в процессе активного похудения.

Суть употребления кефира заключается в следующем. Если вы используете способ в качестве однодневной диеты, то напиток нужно пить в объеме около 250 мл каждые три часа в течение дня. Это поможет быстро вывести из организма лишнюю жидкость и в итоге снизить вес на 1-1,5 кг за стуки.

Замена кефирным напитком вечернего приема пищи и любого другого в течение дня поможет снизить вес до 5 кг в неделю благодаря ускорению обменных процессов и активного расщепления жировой прослойки в области живота.

Напиток для похудения готовят из 250 мл кефира, 1 чайной ложки меда и растертого любого фрукта, это могут быть яблоки, персик, абрикос, а из ягод – малина, смородина, ежевика. Количество ягод или фруктов, как свежих, так и замороженных, должно не превышать 40 грамм на стакан полезного напитка.

Вкусный низкокалорийный коктейль может включать также щепотку корицы, которая усилит расщепление жира и вызовет чувство насыщения. Все ингредиенты перемалывают в блендере или тщательно смешивают вручную, для усиления эффекта можно подогреть кефир на водяной бане.