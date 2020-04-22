Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

10 April 2020

Удивительно красивый Пасхальный Кулич. Уверена, этот кружевной Кулич, вам обязательно понравится! В нем прекрасно сочетается сдобное дрожжевое тесто и очень вкусная американская выпечка "Краффин" - сочетание круассана и маффина.

Рецепт: Кружевной пасхальный кулич "Краффин". Как приготовить Кружевной пасхальный кулич "Краффин"?
Рецепт: Кружевной пасхальный кулич "Краффин". Как приготовить Кружевной пасхальный кулич "Краффин"?
  • Для опары:
  • Мука - 1 ч. л.
  • Дрожжи сухие - 6 г (1 ч. л.) или свежие дрожжи - 20 г
  • Молоко (теплое) - 80 мл
  • Для замеса теста:
  • Мука - 350-370 г
  • Масло сливочное (растопить) - 40 г
  • Сок апельсина - 30 мл
  • Цедра апельсина - 1 ст. л.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Желтки - 2 шт.
  • Сахар - 80 г
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Для прослойки:
  • Масло сливочное (мягкое) - 100-125 г
  • Мускатный орех - 1 щепотка
  • Клюква вяленая - 200 г
  • Или (как вариант начинки, вместо клюквы):
  • Изюм - 50 г
  • Курага - 50 г
  • Черника - 50 г
  • Миндальные лепестки (или любые другие измельченные орехи) - 50 г
  • Для украшения:
  • Сахарная пудра - по вкусу

Пошаговый фото рецепт

Для начала готовим опару и активируем дрожжи. В теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и сухие дрожжи.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Берем 2 желтка и 1 яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером, до светлой пышной пены и полного растворения кристаллов сахара.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

В предварительно просеянную муку вливаем дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, добавляем цедру апельсина, взбитые яйца.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Замешиваем тесто. Тесто вначале будет очень липким и вам будет казаться, что нужно добавить еще муки. Не добавляйте слишком много муки, иначе забьете тесто и в результате, не получите желаемой эластичности.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Вымешиваем тесто на столешнице до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет отставать от рук, примерно 10-12 минут.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)
Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску и совсем немного смазываем растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Подошедшее дрожжевое тесто выкладываем на стол и делим на 2-3 части.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Скатываем тесто в шарики, накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 5-10 минут.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Раскатываем по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Затем обильно смазываем пласт теста размягченным сливочным маслом.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Сверху посыпаем мускатным орехом. Раскладываем по всему тесту вяленую клюкву. (При желании можете добавить разные сухофрукты.)

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Аккуратно сворачиваем пласт теста в плотный рулет

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Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, оставляем примерно два сантиметра от начала рулета.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Начинаем формировать кулич "Краффин". Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его неразрезанному началу. Затем закручиваем спиралью вторую половинку рулета, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Помещаем будущие куличи в формы для выпекания, накрываем сверху пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 1 час.

(Размеры форм для куличей: диаметр 11 см, высота 10 см; диаметр 13 см, высота 8 см. Нарастила высоту одной формы до 12 см с помощью пергамента.)

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Подошедшие куличи оправляем в разогретую до 200°C духовку и выпекаем в течение 10 минут. После этого нужно снизить температуру до 180°C, накрыть куличи фольгой и выпекать еще примерно 20-30 минут.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

После выпечки даем горячим куличам полностью остыть. Затем можете посыпать куличи сахарной пудрой или украсить их на свое усмотрение.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Кулич получился очень красивым, мягким и очень ароматным.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Видны практически все слои теста.

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Обязательно попробуйте испечь пасхальный кулич по этому рецепту, он вам очень понравится!

Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Кулич "Краффин" готов. Светлого Вам праздника Пасхи!

Подробный рецепт приготовления вы можете посмотреть ниже в моем видео или по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=VrqUduQwi0E

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