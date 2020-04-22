Кружевной Пасхальный кулич "Краффин" (Просто потрясающий рецепт!)

Удивительно красивый Пасхальный Кулич. Уверена, этот кружевной Кулич, вам обязательно понравится! В нем прекрасно сочетается сдобное дрожжевое тесто и очень вкусная американская выпечка "Краффин" - сочетание круассана и маффина.

Рецепт: Кружевной пасхальный кулич "Краффин". Как приготовить Кружевной пасхальный кулич "Краффин"?

Для опары:

Мука - 1 ч. л.

Дрожжи сухие - 6 г (1 ч. л.) или свежие дрожжи - 20 г

Молоко (теплое) - 80 мл

Для замеса теста:

Мука - 350-370 г

Масло сливочное (растопить) - 40 г

Сок апельсина - 30 мл

Цедра апельсина - 1 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Желтки - 2 шт.

Сахар - 80 г

Соль - 1/2 ч. л.

Для прослойки:

Масло сливочное (мягкое) - 100-125 г

Мускатный орех - 1 щепотка

Клюква вяленая - 200 г

Или (как вариант начинки, вместо клюквы):

Изюм - 50 г

Курага - 50 г

Черника - 50 г

Миндальные лепестки (или любые другие измельченные орехи) - 50 г

Для украшения:

Сахарная пудра - по вкусу

Пошаговый фото рецепт

Для начала готовим опару и активируем дрожжи. В теплое молоко добавляем 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. муки и сухие дрожжи.

Хорошо перемешиваем и оставляем в тепле на 10-15 минут.

Берем 2 желтка и 1 яйцо, добавляем сахар, щепотку соли и взбиваем миксером, до светлой пышной пены и полного растворения кристаллов сахара.

В предварительно просеянную муку вливаем дрожжевую опару, теплое растопленное сливочное масло, сок апельсина, добавляем цедру апельсина, взбитые яйца.

Замешиваем тесто. Тесто вначале будет очень липким и вам будет казаться, что нужно добавить еще муки. Не добавляйте слишком много муки, иначе забьете тесто и в результате, не получите желаемой эластичности.

Вымешиваем тесто на столешнице до тех пор, пока оно не станет эластичным и не перестанет отставать от рук, примерно 10-12 минут.

Тесто скатываем в шар, выкладываем в миску и совсем немного смазываем растительным маслом. Накрываем тесто пищевой пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков на 1,5-2 часа.

Подошедшее дрожжевое тесто выкладываем на стол и делим на 2-3 части.

Скатываем тесто в шарики, накрываем пленкой и оставляем отдохнуть на 5-10 минут.

Раскатываем по одному шарику теста в очень тонкий прямоугольный пласт.

Затем обильно смазываем пласт теста размягченным сливочным маслом.

Сверху посыпаем мускатным орехом. Раскладываем по всему тесту вяленую клюкву. (При желании можете добавить разные сухофрукты.)

Аккуратно сворачиваем пласт теста в плотный рулет

.

Затем острым ножом разрезаем рулет вдоль, но не до конца, оставляем примерно два сантиметра от начала рулета.

Начинаем формировать кулич "Краффин". Все слои должны быть видны с внешней стороны. Сначала формируем дно кулича, закручивая спиралью одну половинку рулета к его неразрезанному началу. Затем закручиваем спиралью вторую половинку рулета, поднимая и укладывая поверх первой. В самом конце формируем красивый верх кулича.

Помещаем будущие куличи в формы для выпекания, накрываем сверху пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 1 час.

(Размеры форм для куличей: диаметр 11 см, высота 10 см; диаметр 13 см, высота 8 см. Нарастила высоту одной формы до 12 см с помощью пергамента.)

Подошедшие куличи оправляем в разогретую до 200°C духовку и выпекаем в течение 10 минут. После этого нужно снизить температуру до 180°C, накрыть куличи фольгой и выпекать еще примерно 20-30 минут.

После выпечки даем горячим куличам полностью остыть. Затем можете посыпать куличи сахарной пудрой или украсить их на свое усмотрение.

Кулич получился очень красивым, мягким и очень ароматным.

Видны практически все слои теста.

Обязательно попробуйте испечь пасхальный кулич по этому рецепту, он вам очень понравится!

Кулич "Краффин" готов. Светлого Вам праздника Пасхи!

Подробный рецепт приготовления вы можете посмотреть ниже в моем видео или по ссылке. https://www.youtube.com/watch?v=VrqUduQwi0E

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