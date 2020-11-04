Готовлю тёртый пирог "по-особому": получается настоящий сливочный торт с нежной начинкой из йогурта вместо варенья (делюсь)
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Знаменитый тёртый пирог, "Кучерявый Ванька". Этот вариант домашней выпечки знаком многим хозяйкам. Простой в приготовлении, с любой начинкой пирог получается очень вкусным и каждый раз разным:))
Сегодня я хочу предложить вашему вниманию достаточно необычный вариант приготовления любимого многими тёртого пирога, вместо привычной начинки из варенья или повидла, я готовлю его с нежной, тающей во рту начинкой из йогурта. Пирог получается вкуснее торта, с вкусным песочным тестом, а внутри нежная сливочная начинка. Очень вкусно!
Данный рецепт однозначно заслуживает внимания: приготовьте и убедитесь в этом сами!
Ингредиенты
Для теста:
Желтки - 2 шт.
Сливочное масло (размягчённое) - 80 гр.
Сахар - 70-80 гр.
Мука - 200 гр.
Разрыхлитель - 1 чайная ложка
Для начинки:
Белки - 2 шт.
Сахар - 100 гр.
Йогурт (простой, без добавок) - 400 гр.
Крахмал или мука - 4 ст. ложки
Приготовление: отделяю белки от желтков, к желткам добавляю 70-80 грамм сахара и хорошо перемешиваю венчиком
Добавляю размягченное сливочное масло и перемешиваю
Постепенно просевая муку с разрыхлителем, замешиваю тесто
Тесто делю на две равные части, помещаю в пищевую пленку или пакеты и отправляю в морозилку на 20-30 минут.
Для начинки: в миску к белкам добавляю сахар и с помощью миксера взбиваю их до устойчивых пиков.
Взбитые белки смешиваю с йогуртом, добавляю крахмал или муку, перемешиваю и начинка готова.
Форму для выпекания смазываю маслом и присыпаю манкой или мукой, беру один кусочек теста и руками распределяю его по дну формы
Далее выкладываю начинку
Второй кусок теста натираю сверху и отправляю выпекаться пирог в разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 30-35 минут.
Лучше смотрите по своей духовке, пирог должен хорошо подрумяниться. Готовый пирог оставляю остывать в духовке и затем можно угощаться!
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