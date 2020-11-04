Готовлю тёртый пирог "по-особому": получается настоящий сливочный торт с нежной начинкой из йогурта вместо варенья (делюсь)

4 November

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Знаменитый тёртый пирог, "Кучерявый Ванька". Этот вариант домашней выпечки знаком многим хозяйкам. Простой в приготовлении, с любой начинкой пирог получается очень вкусным и каждый раз разным:))

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию достаточно необычный вариант приготовления любимого многими тёртого пирога, вместо привычной начинки из варенья или повидла, я готовлю его с нежной, тающей во рту начинкой из йогурта. Пирог получается вкуснее торта, с вкусным песочным тестом, а внутри нежная сливочная начинка. Очень вкусно!

Тёртый пирог с йогуртом. Дочитайте публикацию до конца, чтобы не пропустить все тонкости приготовления!
Тёртый пирог с йогуртом. Дочитайте публикацию до конца, чтобы не пропустить все тонкости приготовления!
Тёртый пирог с йогуртом. Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Тёртый пирог с йогуртом. Дочитайте публикацию до конца, чтобы не пропустить все тонкости приготовления!

Данный рецепт однозначно заслуживает внимания: приготовьте и убедитесь в этом сами!

Ингредиенты

Для теста:
Желтки - 2 шт.
Сливочное масло (размягчённое) - 80 гр.
Сахар - 70-80 гр.
Мука - 200 гр.
Разрыхлитель - 1 чайная ложка
Для начинки:
Белки - 2 шт.
Сахар - 100 гр.
Йогурт (простой, без добавок) - 400 гр.
Крахмал или мука - 4 ст. ложки

Приготовление: отделяю белки от желтков, к желткам добавляю 70-80 грамм сахара и хорошо перемешиваю венчиком

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Добавляю размягченное сливочное масло и перемешиваю

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Постепенно просевая муку с разрыхлителем, замешиваю тесто

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Тесто делю на две равные части, помещаю в пищевую пленку или пакеты и отправляю в морозилку на 20-30 минут. 

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Для начинки: в миску к белкам добавляю сахар и с помощью миксера взбиваю их до устойчивых пиков.

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Взбитые белки смешиваю с йогуртом, добавляю крахмал или муку, перемешиваю и начинка готова.

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Форму для выпекания смазываю маслом и присыпаю манкой или мукой, беру один кусочек теста и руками распределяю его по дну формы

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Далее выкладываю начинку

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Второй кусок теста натираю сверху и отправляю выпекаться пирог в разогретую до 170-180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. 

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Лучше смотрите по своей духовке, пирог должен хорошо подрумяниться. Готовый пирог оставляю остывать в духовке и затем можно угощаться!

Тёртый пирог с начинкой из йогурта. Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Тёртый пирог с начинкой из йогурта. Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Тёртый пирог с начинкой из йогурта. Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"
Тёртый пирог с начинкой из йогурта. Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

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