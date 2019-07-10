Кабачки можно приготовить и так: с курицей и рисом. Еще одно вкусное ленивое блюдо

"Польза кабачков для организма человека очень велика. Это диетический продукт, который содержит много витаминов и компонентов, благоприятно влияющих на здоровье человека".

Если вы раньше не готовили такое блюдо с кабачками, настоятельно рекомендую его приготовить. Блюдо получается очень вкусным как в горячем, так и в холодном виде. Летом я часто готовлю блюда с кабачками, они очень популярны в нашей семье, ведь каждый год урожай кабачков радует нас своим изобилием:))

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Из кабачков можно приготовить великое множество вкусных блюд и сегодняшний рецепт не исключение. К тому же, он ооочень простой! Невероятная вкуснятина за быстрое время, рецепт из серии для занятых хозяек или для ленивых.

Ингредиенты:

Кабачки - 2-3 шт.

Куриная грудка - 1 шт. (250-300) гр.

Рис - 1/2 стакана

Помидоры - 2-3 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 2-3 зубчика

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 1/2 стакана

Соль, перец, специи(хмели-сунели) - по вкусу

Сыр - 80-100 гр.

Зелень

Приготовление: Промываю кабачки (у меня цукини), помидоры и зелень, очищаю лук и чеснок.

Сперва кубиком нарезаю кабачки

Далее нарезаю лук и чеснок.

Кубиком нарезаю помидоры.

Подготовленные нарезанные овощи отправляю в глубокую миску. Далее нарезаю одну куриную грудку и ее также отправляю в миску к овощам.

Добавляю промытый рис, соль, перец и специи по вкусу, нарезанную зелень.

Хорошо перемешиваю и отправляю данную массу в смазанную растительным маслом форму для выпекания.

В отдельной посуде взбиваю яйцо с молоком, добавив совсем немного соли, и выливаю в форму. Сверху посыпаю натертым сыром и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут.

Готовое блюдо вынимаю из духовки, посыпаю зеленью и подаю на стол. Это очень вкусно, просто и быстро!

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