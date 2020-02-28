От этих блинов меня не оторвать. Лучший рецепт необычных блинов: блины капустные
Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Мастерская идей", наши постоянные гости и все те, кто заглянул к нам впервые.
Масленичная неделя в полном разгаре и сегодня я представляю вашему вниманию рецепт очень вкусных, но необычных блинов, этот рецепт не оставит равнодушным особенно тех, кто любит капусту. Предлагаю вам приготовить вкусные, ароматные, нежные капустные блины. Я люблю и капусту, и блины, поэтому от этих блинов меня просто не оторвать!
Если вы любите капусту, вы обязательно должны их попробовать. Со сметаной — это такое объедение! Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Встречайте — капустные блины в моём исполнении
Ингредиенты:
Капуста - 450 - 500 гр.
Яйца -3 шт.
Вода - 250 мл.
Молоко - 250 -300 мл.
Мука - 200 - 250 гр.
Соль, сахар-по вкусу
Растительное масло - 30 - 40 мл.
Черный перец, куркума – по вкусу и желанию
Приготовление: Капусту нарезаю, отправляю в чашу блендера (кухонного комбайна), добавляю яйца, соль, сахар, перец и специи по вкусу.
Измельчаю все, как можно мельче. Переливаю полученную массу в миску, добавляю в неё молоко и перемешиваю. Вместо молока можно использовать воду.
Далее просеивая в миску муку, замешиваю тесто. В последнюю очередь наливаю простую холодную воду, перемешиваю и откладываю в сторону, чтобы тесто настоялось минут 15-20.
Затем наливаю в тесто масло перемешиваю и выпекаю блины, как обычно, на разогретой сковороде, первый раз, смазав сковороду маслом или салом.
Пеку блины на огне чуть меньше среднего с двух сторон. Готовые блины складываю стопкой один на другой и подаю к столу со сметаной либо любым другим любимым соусом.
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