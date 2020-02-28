От этих блинов меня не оторвать. Лучший рецепт необычных блинов: блины капустные

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Мастерская идей", наши постоянные гости и все те, кто заглянул к нам впервые.

Масленичная неделя в полном разгаре и сегодня я представляю вашему вниманию рецепт очень вкусных, но необычных блинов, этот рецепт не оставит равнодушным особенно тех, кто любит капусту. Предлагаю вам приготовить вкусные, ароматные, нежные капустные блины. Я люблю и капусту, и блины, поэтому от этих блинов меня просто не оторвать!

Если вы любите капусту, вы обязательно должны их попробовать. Со сметаной — это такое объедение! Попробуйте и убедитесь в этом сами!

Встречайте — капустные блины в моём исполнении

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Ингредиенты:

Капуста - 450 - 500 гр.

Яйца -3 шт.

Вода - 250 мл.

Молоко - 250 -300 мл.

Мука - 200 - 250 гр.

Соль, сахар-по вкусу

Растительное масло - 30 - 40 мл.

Черный перец, куркума – по вкусу и желанию

Приготовление: Капусту нарезаю, отправляю в чашу блендера (кухонного комбайна), добавляю яйца, соль, сахар, перец и специи по вкусу.

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Измельчаю все, как можно мельче. Переливаю полученную массу в миску, добавляю в неё молоко и перемешиваю. Вместо молока можно использовать воду.

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Далее просеивая в миску муку, замешиваю тесто. В последнюю очередь наливаю простую холодную воду, перемешиваю и откладываю в сторону, чтобы тесто настоялось минут 15-20.

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Затем наливаю в тесто масло перемешиваю и выпекаю блины, как обычно, на разогретой сковороде, первый раз, смазав сковороду маслом или салом.

Фото автора Дзен канала "Мастерская идей" Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

Пеку блины на огне чуть меньше среднего с двух сторон. Готовые блины складываю стопкой один на другой и подаю к столу со сметаной либо любым другим любимым соусом.

Приятного аппетита! Фото автора Дзен канала "Мастерская идей"

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