Супервкусная закуска из кабачков: проще и быстрее, чем готовить оладьи

Здравствуйте, уважаемые читатели канала "Мастерская идей", наши постоянные гости и все те, кто заглянул к нам впервые!

Говорить о своей безграничной любви к кабачкам я не стану, так как ярким подтверждением тому является большое количество рецептов с использованием этого овоща, опубликованных на нашем канале.

Кабачковая пицца или как приготовить кабачки, чтобы ели все и просили добавки. Листайте странички, далее фотографии из публикаций самых удачных рецептов блюд из кабачков. Ссылки на рецепты оставлю в конце статьи. Кабачковая пицца или как приготовить кабачки, чтобы ели все и просили добавки. Листайте странички, далее фотографии из публикаций самых удачных рецептов блюд из кабачков. Ссылки на рецепты оставлю в конце статьи. Кабачковая пицца или как приготовить кабачки, чтобы ели все и просили добавки. Листайте странички, далее фотографии из публикаций самых удачных рецептов блюд из кабачков. Ссылки на рецепты оставлю в конце статьи. Кабачковая пицца или как приготовить кабачки, чтобы ели все и просили добавки. Листайте странички, далее фотографии из публикаций самых удачных рецептов блюд из кабачков. Ссылки на рецепты оставлю в конце статьи. Кабачковая пицца или как приготовить кабачки, чтобы ели все и просили добавки. Листайте странички, далее фотографии из публикаций самых удачных рецептов блюд из кабачков. Ссылки на рецепты оставлю в конце статьи. Кабачковая пицца или как приготовить кабачки, чтобы ели все и просили добавки. Листайте странички, далее фотографии из публикаций самых удачных рецептов блюд из кабачков. Ссылки на рецепты оставлю в конце статьи.

Сегодня я представляю вашему вниманию, пожалуй самый простой и быстрый рецепт приготовления потрясающе вкусной закуски из кабачков с сыром. Я обожаю оладьи из кабачков, но на их приготовление уходит много времени и при жарке они впитывают много масла. Поэтому я решила упростить приготовление и испечь оладушки в духовке одним большим коржом, сократив таким образом и время, и усилия. Получилось ооочень вкусно, попробуйте!



супервкусная закуска из кабачков с сыром

Ингредиенты:

Кабачки - 700 гр.

Яйца - 3 шт.

Мука - 80-100 гр.

Соль, перец - по вкусу

Сушеный чеснок - 1 ч. ложка

Прованские травы - 1 ч. ложка

Сыр - 100-120 гр.

Приготовление: В первую очередь промываю кабачки и натираю их на крупной терке. Добавляю в натертые кабачки соль, перемешиваю и откладываю на минут 10-15 в сторону, чтобы они пустили сок.

Далее на терке натираю сыр.

Кабачки хорошо отжимаю.

Добавляю к ним яйца,муку, немного соли, перец, сушеный чеснок, прованские травы по вкусу.

Хорошо все перемешиваю. Противень застилаю пергаментной бумагой, слегка смазываю ее растительным маслом

Выкладываю кабачковое тесто и лопаткой равномерно распределяю его. Затем отправляю выпекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 20 минут.

По истечении указанного времени вынимаю кабачковый корж из духовки посыпаю его сверху натертым сыром и отправляю еще на минут 5-7 в духовку, чтобы расплавился сыр.

Затем кабачки посыпаю мелко нарубленной зеленью, нарезаю на порционные кусочки и подаю на стол.

Приятного аппетита!

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