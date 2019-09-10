Супервкусная закуска из кабачков: проще и быстрее, чем готовить оладьи
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Говорить о своей безграничной любви к кабачкам я не стану, так как ярким подтверждением тому является большое количество рецептов с использованием этого овоща, опубликованных на нашем канале.
Сегодня я представляю вашему вниманию, пожалуй самый простой и быстрый рецепт приготовления потрясающе вкусной закуски из кабачков с сыром. Я обожаю оладьи из кабачков, но на их приготовление уходит много времени и при жарке они впитывают много масла. Поэтому я решила упростить приготовление и испечь оладушки в духовке одним большим коржом, сократив таким образом и время, и усилия. Получилось ооочень вкусно, попробуйте!
Ингредиенты:
Кабачки - 700 гр.
Яйца - 3 шт.
Мука - 80-100 гр.
Соль, перец - по вкусу
Сушеный чеснок - 1 ч. ложка
Прованские травы - 1 ч. ложка
Сыр - 100-120 гр.
Приготовление: В первую очередь промываю кабачки и натираю их на крупной терке. Добавляю в натертые кабачки соль, перемешиваю и откладываю на минут 10-15 в сторону, чтобы они пустили сок.
Далее на терке натираю сыр.
Кабачки хорошо отжимаю.
Добавляю к ним яйца,муку, немного соли, перец, сушеный чеснок, прованские травы по вкусу.
Хорошо все перемешиваю. Противень застилаю пергаментной бумагой, слегка смазываю ее растительным маслом
Выкладываю кабачковое тесто и лопаткой равномерно распределяю его. Затем отправляю выпекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 20 минут.
По истечении указанного времени вынимаю кабачковый корж из духовки посыпаю его сверху натертым сыром и отправляю еще на минут 5-7 в духовку, чтобы расплавился сыр.
Затем кабачки посыпаю мелко нарубленной зеленью, нарезаю на порционные кусочки и подаю на стол.
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