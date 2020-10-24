5 простых действий, которые сделают ваш Windows 10 невероятно удобным и красивым без сторонних программ

Компьютер является той вещью, которая стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Офисные задачи, работа, бизнес, развлекательный контент, игры - каждый использует компьютер для своего.

И как бы не любили старую, добрую семёрку - Windows 10 является самой распространённой и стабильной системе из своего рода (Прошу обратить внимание, что стабильность заключена именно в последних билдах системы. Если вы любитель отключить обновления - естественно, стабильность улетучится.)

Сегодня я покажу вам 5 простых действий, которые позволят сделать ваш Windows 10 Красивым, Удобным и Приятным для ваших глаз. Если вы найдёте в них что-то полезное - пожалуйста, дайте мне об этом знать!

Скрываем значки рабочего стола.

Знаю, прозвучит странно. Ведь как же это, просто так взять и скрыть? - Да, просто взять и скрыть отображение значков рабочего стола. И вот почему:

Все важные программы можно в один клик добавить на панель задач, а не искать их среди столбцов и строк на рабочем столе.

Для работы с файлами есть проводник. Подумайте, что будет быстрее: Искать файл среди десятка, а то и сотни других на рабочем столе, либо воспользоваться утилитой поиска в проводнике Windows, за считанные секунды найдя все необходимые файлы?

При скрытии значков будут полностью видна красочная заставка. Об этом прямо сейчас!

Скрыть значки рабочего стола Windows 10

Поставьте природу / нечто абстрактное в качестве обоев рабочего стола.

Да, о вкусах не спорят. Но человек и природа - взаимодополняют друг-друга, человек является частью природы.

Тут так же существует множество своеобразных " жанров ": Панорама, макро, горы, озёра, леса, поля, пустыни, тропики и т.д. Я уверен, каждый найдёт в этом что-то для себя.

Ну а если вы не являетесь любителем подобного, то можете поставить нечто абстрактное / то, что будет нравится именно вам. Но всё же, самое приятное для глаз и самого человека - природа.

Лучшие обои для Windows 10 - это природа.

Размещаем панель задач сверху

Всегда стоит попробовать что-то новое. Именно это и приносит в жизнь человека радость. А в данном случае ещё и удобства.

В большинстве случаев человек смотрит на монитор так, что практически не замечает его верхнюю часть. Получается, что во время сосредоточенной работы / поглощения контента мы фактически не будем замечать панель задач, при этом не скрывая её.

А ещё, это является удобным и практичным решением. Самая важная программа в Windows10 для всех интернет-пользователей - браузер. Посмотрите, где расположены вкладки браузера. Теперь, сверху будет расположена и удобная панель задач, которая позволит вам переключаться между приложениями и документами гораздо быстрее.

Кстати, как я уже говорил ранее - значки рабочего стола мы можем скрыть, а все необходимые приложения перенести на панель задач. Просто попробуйте!

Размещаем панель в Windows 10 по удобному.

Наводим порядок в меню " Пуск ", избавляемся от лишних приложений.

Одно из самых важных выпадающих меню в Windows 10. А если быть точнее - самое главное.

Небольшой чек-лист по настройке данного меню:

Удалите оттуда ненужные Metro-Приложения (стандартные)

Добавьте туда все приложения, которые есть на вашем ПК

Группируйте приложения так, как удобно вам.

Настройте тип данного меню - выпадающее, либо на весь экран

Отлично, теперь все приложения у вас как на ладони. Хорошенько подумайте о том, что из этого - нужное, а что является хламом, просто засоряющим вашу систему. Делайте так, как нравится вам!

Настройка меню " Пуск " в Windows 10

Установите цвет системы, который будет приятен вашему глазу.

Цвет - основа всего в системе. Именно он влияет на наше настроение и восприятие происходящего, определяет поведение наших глаз. Он будет преследовать нас везде: В настройках, в названиях, в рамках, в цветах плиток, в рамках проводника. Проще говоря, вы будете видеть выбранный вами цвет большую часть времени. К сожалению, не все цвета одинаково приятны:

Слишком светлые цвета - плохо

Слишком тёмные цвета - тоже плохо

Необходимо выбрать что-то среднее. И о чудо! Это самое " среднее " будет цветом, который вы мало где встретите в повседневной жизни, как следствие - радость от получения чего-то нового.

Цвета, которые являются " средними ": Бирюзовый, мохитовый, бриллиантовый, осенний, фиолетово-пурпурный.

Рекомендуется включить эффекты прозрачности и " тёмный " режим Windows по умолчанию. Но это, как и цвет - дело вкуса. Я лишь описал те цвета, которые не будут раздражать глаза и с большим шансом могут вызвать радость.

Настройка цветов в оформлении Windows 10

Я надеюсь, что эти 5 простых советов помогут вам визуально улучшить вашу операционную систему. Перед уходом - пожалуйста, оцените материал и выразите своё мнение. Возможно, я что-то упустил? Мне будет интересно выслушать вас!