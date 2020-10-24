5 простых действий, которые сделают ваш Windows 10 невероятно удобным и красивым без сторонних программ
Компьютер является той вещью, которая стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Офисные задачи, работа, бизнес, развлекательный контент, игры - каждый использует компьютер для своего.
И как бы не любили старую, добрую семёрку - Windows 10 является самой распространённой и стабильной системе из своего рода (Прошу обратить внимание, что стабильность заключена именно в последних билдах системы. Если вы любитель отключить обновления - естественно, стабильность улетучится.)
Сегодня я покажу вам 5 простых действий, которые позволят сделать ваш Windows 10 Красивым, Удобным и Приятным для ваших глаз. Если вы найдёте в них что-то полезное - пожалуйста, дайте мне об этом знать!
Скрываем значки рабочего стола.
Знаю, прозвучит странно. Ведь как же это, просто так взять и скрыть? - Да, просто взять и скрыть отображение значков рабочего стола. И вот почему:
- Все важные программы можно в один клик добавить на панель задач, а не искать их среди столбцов и строк на рабочем столе.
- Для работы с файлами есть проводник. Подумайте, что будет быстрее: Искать файл среди десятка, а то и сотни других на рабочем столе, либо воспользоваться утилитой поиска в проводнике Windows, за считанные секунды найдя все необходимые файлы?
- При скрытии значков будут полностью видна красочная заставка. Об этом прямо сейчас!
Поставьте природу / нечто абстрактное в качестве обоев рабочего стола.
Да, о вкусах не спорят. Но человек и природа - взаимодополняют друг-друга, человек является частью природы.
Тут так же существует множество своеобразных " жанров ": Панорама, макро, горы, озёра, леса, поля, пустыни, тропики и т.д. Я уверен, каждый найдёт в этом что-то для себя.
Ну а если вы не являетесь любителем подобного, то можете поставить нечто абстрактное / то, что будет нравится именно вам. Но всё же, самое приятное для глаз и самого человека - природа.
Размещаем панель задач сверху
Всегда стоит попробовать что-то новое. Именно это и приносит в жизнь человека радость. А в данном случае ещё и удобства.
В большинстве случаев человек смотрит на монитор так, что практически не замечает его верхнюю часть. Получается, что во время сосредоточенной работы / поглощения контента мы фактически не будем замечать панель задач, при этом не скрывая её.
А ещё, это является удобным и практичным решением. Самая важная программа в Windows10 для всех интернет-пользователей - браузер. Посмотрите, где расположены вкладки браузера. Теперь, сверху будет расположена и удобная панель задач, которая позволит вам переключаться между приложениями и документами гораздо быстрее.
Кстати, как я уже говорил ранее - значки рабочего стола мы можем скрыть, а все необходимые приложения перенести на панель задач. Просто попробуйте!
Наводим порядок в меню " Пуск ", избавляемся от лишних приложений.
Одно из самых важных выпадающих меню в Windows 10. А если быть точнее - самое главное.
Небольшой чек-лист по настройке данного меню:
- Удалите оттуда ненужные Metro-Приложения (стандартные)
- Добавьте туда все приложения, которые есть на вашем ПК
- Группируйте приложения так, как удобно вам.
- Настройте тип данного меню - выпадающее, либо на весь экран
Отлично, теперь все приложения у вас как на ладони. Хорошенько подумайте о том, что из этого - нужное, а что является хламом, просто засоряющим вашу систему. Делайте так, как нравится вам!
Установите цвет системы, который будет приятен вашему глазу.
Цвет - основа всего в системе. Именно он влияет на наше настроение и восприятие происходящего, определяет поведение наших глаз. Он будет преследовать нас везде: В настройках, в названиях, в рамках, в цветах плиток, в рамках проводника. Проще говоря, вы будете видеть выбранный вами цвет большую часть времени. К сожалению, не все цвета одинаково приятны:
Слишком светлые цвета - плохо
Слишком тёмные цвета - тоже плохо
Необходимо выбрать что-то среднее. И о чудо! Это самое " среднее " будет цветом, который вы мало где встретите в повседневной жизни, как следствие - радость от получения чего-то нового.
Цвета, которые являются " средними ": Бирюзовый, мохитовый, бриллиантовый, осенний, фиолетово-пурпурный.
Рекомендуется включить эффекты прозрачности и " тёмный " режим Windows по умолчанию. Но это, как и цвет - дело вкуса. Я лишь описал те цвета, которые не будут раздражать глаза и с большим шансом могут вызвать радость.
Я надеюсь, что эти 5 простых советов помогут вам визуально улучшить вашу операционную систему. Перед уходом - пожалуйста, оцените материал и выразите своё мнение. Возможно, я что-то упустил? Мне будет интересно выслушать вас!