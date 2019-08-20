Мега-стильные вязаные кардиганы на эту осень!

Привет, девчонки! Осень неумолимо приближается, но встречать ее гораздо легче, кутаясь в мягкий и стильный кардиган. Я, как всегда, не буду тянуть кота за хвост и сразу к делу :)

Кардиганы можно отнести к категории вещей медленной моды. То есть, это такая вещь, фасон которой меняется, но не так стремительно, как у других. На 4-5 лет (считайте на 8-10 сезонов) хорошего современного кардигана хватит. Как выбрать, чтобы хватило надолго? Ходите сюда, сейчас расскажу :)

Секрет один - прямой крой, удлиненный фасон. В последние сезоны еще добавились модели оверсайз. Если есть карманы - то тоже прямые геометричные. Пояс? Пожалуйста! Ремень? Тоже отлично! Тем более, ремни и пояса в этом сезоне очень популярны. Еще одна стильная фишечка - колорблок (контрастное сочетание цветов). А сколько разных образов можно создать с такими базовыми моделями - просто не счесть!

В общем, смотрите сами! Каких моделей стоит избегать - расскажу в конце.

Длинные модели, которые могут заменить легкое пальто:

Короткие варианты. Если хотите современную модель, выбирайте свободный крой. Ножки тогда пусть не будут "одеты" объемно - так сохранятся пропорции фигуры.

Или можно приталить его ремнем.

Колор блок - цветные варианты. Выглядит очень необычно, поэтому они для тех, кто любит привлекать к себе внимание и вещи "не как у всех".

Градиент цвета на вязке.

Кардиган Лало - нестареющая классика!

Кардиган может быть не только вещью на каждый день, но и создать нарядный торжественный образ.

Анималистичные принты - куда же без них в этом сезоне?

И еще несколько красивых фото, а потом напишу что покупать не стоит.

Итак, теперь что покупать не стоит:

1. Если выбираете модель с пуговицами - берите с крупными, мелкие пуговки по всей длине давно вышли из моды.

2. Полотно должно быть достаточно плотным, не хлипким. Хлипкие тонкие кардиганы зачастую выглядят дешево.

3. Нет круглым вырезам. У современных базовых моделей вырез прямой или V-образный.

Гарантирую, что такие кардиганчики как на фото выше прослужат вам и будут актуальны не один сезон.