Мега-стильные вязаные кардиганы на эту осень!
Привет, девчонки! Осень неумолимо приближается, но встречать ее гораздо легче, кутаясь в мягкий и стильный кардиган. Я, как всегда, не буду тянуть кота за хвост и сразу к делу :)
Кардиганы можно отнести к категории вещей медленной моды. То есть, это такая вещь, фасон которой меняется, но не так стремительно, как у других. На 4-5 лет (считайте на 8-10 сезонов) хорошего современного кардигана хватит. Как выбрать, чтобы хватило надолго? Ходите сюда, сейчас расскажу :)
Секрет один - прямой крой, удлиненный фасон. В последние сезоны еще добавились модели оверсайз. Если есть карманы - то тоже прямые геометричные. Пояс? Пожалуйста! Ремень? Тоже отлично! Тем более, ремни и пояса в этом сезоне очень популярны. Еще одна стильная фишечка - колорблок (контрастное сочетание цветов). А сколько разных образов можно создать с такими базовыми моделями - просто не счесть!
В общем, смотрите сами! Каких моделей стоит избегать - расскажу в конце.
Длинные модели, которые могут заменить легкое пальто:
Короткие варианты. Если хотите современную модель, выбирайте свободный крой. Ножки тогда пусть не будут "одеты" объемно - так сохранятся пропорции фигуры.
Или можно приталить его ремнем.
Колор блок - цветные варианты. Выглядит очень необычно, поэтому они для тех, кто любит привлекать к себе внимание и вещи "не как у всех".
Градиент цвета на вязке.
Кардиган Лало - нестареющая классика!
Кардиган может быть не только вещью на каждый день, но и создать нарядный торжественный образ.
Анималистичные принты - куда же без них в этом сезоне?
И еще несколько красивых фото, а потом напишу что покупать не стоит.
Итак, теперь что покупать не стоит:
1. Если выбираете модель с пуговицами - берите с крупными, мелкие пуговки по всей длине давно вышли из моды.
2. Полотно должно быть достаточно плотным, не хлипким. Хлипкие тонкие кардиганы зачастую выглядят дешево.
3. Нет круглым вырезам. У современных базовых моделей вырез прямой или V-образный.
Гарантирую, что такие кардиганчики как на фото выше прослужат вам и будут актуальны не один сезон.