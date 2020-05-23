Рецепт напитка из огурца и кефира, который гарантирует потерю веса. Будем готовить и пробовать
Всем большой привет!
Сегодня расскажу об интересном рецепте напитка, который обещает сбросить вес и очистить организм!
Увидите Вы уже первые результаты на следующее утро, когда встанете на весы.
Хотите очистить организм - употребляйте стакан с самого утра, хотите увидеть отвес - то замените свой привычный ужин на напиток!
У меня лично на следующее утро ушло 400 грамм веса!
Просто для интереса, взвесьтесь сейчас, а вечером вместо ужина выпейте напиток. И с утра взвесьтесь повторно. Результат Вас обрадует!
Может показаться, что состав напитка содержит странное сочетание ингредиентов - но получается всё вкусно, полезно и отлично освежает!
Готовим напиток из простых ингредиентов:
Один огурец среднего размера
- перемалываем на блендере или трём на терке вместе с кожурой!
- Огурец прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов;
- Улучшает пищеварение и снижает уровень сахара в крови
Кефир ( от 1% до 2,5 % жирности) 200 мл
- Улучшает работу органов ЖКТ;
- Заселяет микрофлору кишечника полезными бактериями;
- После кефира всегда есть ощущение сытости. Поэтому-то и хорошо заменить таким напитком ужин.
Сок лимона
- Является природным антиоксидантом. Как известно, антиоксиданты борются со свободными радикалами, вызывающие опухолевые заболевания;
- Также, сок лимона прекрасно укрепляет иммунитет и стимулирует метаболизм;
- Я добавляю не только сок лимона, но перемалываю кожуру. Дополнительная польза!
Не забудьте перед употреблением хорошенько помыть огурец и лимон! Чтобы не отравиться.
Получается напиток 250 мл - обычный стакан. Пьете в 19 вечера, а утром радуетесь минусу на весах!
До новых встреч и будьте здоровы!
Найти меня также можно и в ТЕЛЕГРАММЕ