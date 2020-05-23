Рецепт напитка из огурца и кефира, который гарантирует потерю веса. Будем готовить и пробовать

Всем большой привет!

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Сегодня расскажу об интересном рецепте напитка, который обещает сбросить вес и очистить организм!

Увидите Вы уже первые результаты на следующее утро, когда встанете на весы.

Хотите очистить организм - употребляйте стакан с самого утра, хотите увидеть отвес - то замените свой привычный ужин на напиток!

У меня лично на следующее утро ушло 400 грамм веса!

Просто для интереса, взвесьтесь сейчас, а вечером вместо ужина выпейте напиток. И с утра взвесьтесь повторно. Результат Вас обрадует!

Может показаться, что состав напитка содержит странное сочетание ингредиентов - но получается всё вкусно, полезно и отлично освежает!

Источник: яндекс картинки

Готовим напиток из простых ингредиентов:

Один огурец среднего размера

перемалываем на блендере или трём на терке вместе с кожурой!

Огурец прекрасно очищает организм от шлаков и токсинов;

Улучшает пищеварение и снижает уровень сахара в крови

Кефир ( от 1% до 2,5 % жирности) 200 мл

Улучшает работу органов ЖКТ;

Заселяет микрофлору кишечника полезными бактериями;

После кефира всегда есть ощущение сытости . Поэтому-то и хорошо заменить таким напитком ужин.

Сок лимона

Является природным антиоксидантом. Как известно, антиоксиданты борются со свободными радикалами, вызывающие опухолевые заболевания;

Также, сок лимона прекрасно укрепляет иммунитет и стимулирует метаболизм;

Я добавляю не только сок лимона, но перемалываю кожуру. Дополнительная польза!

Не забудьте перед употреблением хорошенько помыть огурец и лимон! Чтобы не отравиться.

Получается напиток 250 мл - обычный стакан. Пьете в 19 вечера, а утром радуетесь минусу на весах!

До новых встреч и будьте здоровы!

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