Хотите купить монитор, но совершенно в них не разбираетесь? Держите короткий гайд по выбору идеального экрана

Когда приходите в магазин и смотрите на мониторы, кажется, что они все одинаковые. Картинка — яркая, корпус — тонкий и стильный. Но цены сильно отличаются: одни мониторы стоят 10 000 рублей, а другие — 30 000. В чем же разница?

Дело в качестве изображения. На него влияет масса параметров: от матрицы до разрешения. Если подойти к выбору поверхностно и взять некачественную модель, можно испортить зрение. Например, от плохой цветопередачи быстро устают глаза, а от низкой частоты обновления даже начинает рябить.

На какие же параметры смотреть, чтобы выбрать качественный монитор для дома, работы или игр? Сейчас обо всем расскажем.

Матрица монитора: TN — для игр, IPS — для работы и графики

Матрица — первый параметр, на который нужно смотреть при выборе монитора. От нее зависит три основных показателя:

Цветопередача . Отвечает за количество оттенков, которые глаз человека может различать на экране. Чем шире охват цветового профиля, тем насыщеннее становится картинка. Угол обзора . Влияет на цветопередачу и видимость картинки под разным наклоном. Чем ниже показатель, тем хуже видно картинку сбоку или сверху. Время отклика . Отвечает за скорость отображения действий пользователя на экране. Как правило, разница в этом показателя заметна только в играх.

Производители мониторов используют три основных типа матриц: TN, VA и IPS. Чем лучше и современнее матрица, тем выше качество изображения. Но у каждого типа есть свои плюсы и минусы.

TN и VA

Бюджетные матрицы, которые используют в большинстве ноутбуков и мониторов. Главное достоинство — быстрый отклик . На некоторых матрицах его время меньше 1 мс — это показатель, к которому нужно стремиться при выборе монитора. Особенно, если вы любите киберспорт: здесь даже играют роль даже микрозадержки.

Малейшая задержка в киберспортивных дисциплинах может стоить победы в игре

Еще один плюс TN-матриц — поддержка высокой частоты обновления. Она может достигать 144 Гц и выше. Это делает матрицу лучшим решением для игровых мониторов.

Недостатки TN-матриц — цветопередача и углы обзора. Цветовой профиль определяют по стандарту sRGB, который определяет степень охвата всех оттенков. На мониторах с TN-матрицей показатель редко превышает 50%. Для игр, просмотра кино и работы с текстом этого достаточно, но с графикой работать не получится.

Слева картинка с полным спектром sRGB, справа — с 50-процентным. Заметно, что из-за отсутствия некоторых оттенков переходы на правой картинке более резкие, а сами цвета — более «ядовитые»

Хорошие углы обзора редко встречаются на TN-матрицах. Как правило, они ограничиваются 160°. При этом нормальным показателем считается от 178° и выше. Но если вы пользуетесь компьютером один, выбирайте монитор с любым углом обзора — смотреть на экран все равно будете прямо.

Проблемы плохого угла обзора очевидны: под наклоном на экране появляются артефакты, особенно на ярких местах

Если вам все-таки нужен монитор с хорошим углом обзора, выбирайте VA-матрицу. Это разновидность TN, которая чаще всего встречается среди мониторов HP. Главное отличие матрицы — именно угол обзора, который может достигать 180°.

IPS

Матрица среднего ценового сегмента с отличной цветопередачей. Охват оттенков на IPS-матрицах может доходить до 100% по стандарту sRGB — это значит, что изображение будет насыщенным и красочным. Если вы работаете с графикой или просто любите яркие и насыщенные тона в играх, IPS-монитор — идеальное решение.

Сравните с TN-матрицей, которая была чуть выше: артефактов нет, а детали изображения видны из любой точки

Некоторые мониторы с IPS-матрицы используют стандарты Adobe RGB или DCI-P3. Это расширенные цветовые профили с большим числом оттенков в палитре. Они используются в профессиональной графике и кинематографе, но постепенно переходят и в мир персональных компьютеров. Разумеется, такие мониторы дороже, поэтому их предпочитают графические дизайнеры, художники и монтажеры.

Частота обновления: минимум — 60 Гц, идеально — 144 Гц

Мало кому захочется смотреть на картинку с медленной сменой кадра: от нее начинается рябь в глазах, а зрение портится. Чтобы глаза не уставали после многочасовой работы, частота обновления должна быть не меньше 60 Гц — это общепринятый стандарт. При ней картинка плавная, а задержки между кадрами нет.

Любителям динамичных игр и фильмов лучше присмотреться к мониторам с повышенной частотой обновления. Самые популярные варианты: 75, 120 и 144 Гц. Как правило, она встречается на мониторах с TN-матрицей, реже — на IPS.

Разрешение экрана: FullHD — золотой стандарт

Помните, как на первых компьютерах картинка буквально расплывалась, а в играх было видно пиксели? Такое же ощущение появляется, если смотреть фильмы или играть в современные игры в низком разрешении. Чтобы не вспоминать об этих ощущениях, выбирайте мониторы с разрешением от 1920×1080 — по-другому его называют FullHD. Это золотой стандарт современного монитора.

Откройте картинку и сравните сами: справа — фото формата FullHD, слева — формата HD

Оказывается, FullHD — не предел для современных мониторов. Изображение повышенной четкости обеспечивают мониторы с разрешением 2K и 4K. Для обычного пользователя такое разрешение — лишняя переплата, но любителям максимальной детализации в фильмах и играх такое решение придется по душе.

Шесть мониторов, на которые стоит обратить внимание

Когда вы полностью разобрались с критериями выбора, может казаться, что достойный монитор найти непросто. Ведь нужно выбрать модель, которая устроит вас по качеству, цене и функционалу. Это обычное заблуждение: на рынке есть множество достойных моделей под разные цели. Рассказываем, на какие мониторы стоит обратить внимание.

Для дома и работы

Acer ER221qbd

Компактный 21,5-дюймовый монитор с тонкими рамками, разрешением FullHD и даже IPS-матрицей. Никаких излишеств: угол обзора — 178°, частота обновления — 60 Гц. При цене чуть больше 8 000 рублей это один из лучших вариантов в бюджетном сегменте.

Купить монитор Acer ER221qbd за 8 290 рублей →

Acer R270Usmipx

Если вы хотите превратить монитор в домашний кинотеатр, Acer вам точно понравится. Наслаждаться лучшими фильмами в отличном качестве помогут диагональ в 27 дюймов, FullHD и частота обновления 75 Гц. Еще одно преимущество — технология AMD FreeSync, благодаря которой динамические сцены в играх и фильмах отображаются более плавно.

Купить монитор Acer R270Usmipx за 19 990 рублей →

Для работы с графикой

Philips 246E9QDSB/00

Бюджетное решение для любителей Figma, Photoshop и Illustrator — это монитор Philips с хорошей IPS-матрицей. В нем нет ничего лишнего: FullHD-разрешение и цветовой диапазон, стремящийся к 100% по стандарту sRGB. Для 10 000 рублей — одно из лучший решений для начинающих дизайнеров и художников.

Купить монитор Philips 246E9QDSB/00 за 10 190 рублей →

LG25UM58-P

Иногда для работы с графикой нужны широкоформатные решения. Например, с ними удобно рисовать макеты для приложений или сайтов. 25-дюймовый LG25UM58-P — как раз об этом. Вместо стандартного соотношения сторон 16:9 монитор получил 21:9. В сочетании с почти 100% sRGB и относительно небольшим ценником экран точно понравится веб-дизайнерам и игровым художникам.

Купить монитор LG25UM58-P за 15 490 рублей →

Для игр

LG 24GL600F-B

Бюджетное решение для геймеров — это TN-монитор с высокой частотой обновления. Например, 24-дюймовый LG 24GL600F-B получил целых 144 Гц и поддержку AMD FreeSync, поэтому картинка будет плавной даже в самых динамичных сценах. Время отклика составляет всего 1 мс — это примерно в 4-5 раз быстрее, чем в предыдущих моделях.

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MSI Optix MAG241CP

Более качественное решение для гейминга — 24-дюймовый монитор MSI. Легендарный производитель использовал изогнутый экран, 115% охват sRGB и VA-матрицу, чтобы игроки могли максимально погружаться в процесс. Про стандартные для гейминга параметры тоже не забыли: частота обновления — 144 Гц, время отклика — 1 мс.

Купить монитор MSI Optix MAG241CP за 18 990 рублей →

Оказывается, найти хороший монитор — это просто. Интернет-магазин «МВидео» предлагает десятки мониторов для любых целей: от просмотра фильмов для профессионального киберспорта. Все, что вам нужно — это определиться с бюджетом и параметрами.

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