Секреты MIUI: продолжаем настройку SIM карты

Докладываю. Я уже начинаю готовить для вас статьи и видео, о секретах и скрытых настойках в новой версии MIUI, которая буквально вчера была установлена мной на один из моих смартфонов. Но так как большинство из моих читателей пока не получили обновление, я продолжу в ближайшее время, публиковать материалы о настройке существующей версии (MIUI 11).

И сегодня мы продолжим разговор о настройках SIM карты, которые могут значительно облегчить Вам жизнь и повысить комфорт взаимодействия со смартфоном.

В этой статье я бы хотел подробнее поговорить о таком понятии как "Переадресация вызова", и чтобы не грузить Вас цитированием википедии, коротко и схематично объясню что это такое:

Помимо достаточно понятной выгоды использования этой функции в бизнес задачах, в нашей с вами жизни так же присутствуют ситуации, в которых эта встроенная функция может быть полезна.

У меня 2 телефонных номера (рабочий и основной) и если представить, что основной поступает очень важный звонок, а я например разговариваю по второй линии, или забыл зарядить смартфон, или по каким-то иным причинам нахожусь вне зоны действия сети, то при правильной настройке своего телефона, этот вызов может и должен быть переадресован на рабочую трубку.

Думаю Вы сами решите для себя, в каких сценариях переадресация вызова может вам пригодиться. А я пожалуй начну рассказ о том как её можно настроить, на ваших смартфонах Xiaomi.

Для начала заходим в приложение "Телефон" и нажимаем на три точки в правом верхнем углу, для входа в настройки.

Далее следуем в "Аккаунты для звонков" и видим среди прочих настроек пункт "Переадресация вызовов" который нас и интересует. Заходим в него и видим надписи "Настройка вызовов" и "Чтение настроек"

После завершения чтения настроек по умолчанию, на вашем экране появятся 4 пункта настроек переадресации, где:

Первый означает, что все входящие звонки будут переадресованы на указанный номер

Второй, что переадресация будет активирована в случаи если номер занят

Третий, что переадресация будет активирована если Вы не ответили на звонок

И четвёртый (самый полезный на мой взгляд), позволяет настроить переадресацию в случаи если ваш смартфон выключен или находится вне зоны действия сети.

По умолчанию в некоторых пунктах будет вписан номер автоответчика вашего оператора (у меня МТС), который Вы естественно должны изменить на тот, который посчитаете нужным.

После завершения настройки сохраните/обновите введённые настройки и перезагрузите смартфон, после чего изменения вступят в силу.

Если же Вы не пользуетесь приложением телефон от Google, напишите об этом в комментариях и я объясню как настроить переадресацию на звонилке от MIUI.

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