Запись звонков в Android 10 и Секретный журнал уведомлений MIUI

В сегодняшней статье, я как всегда коротко и без лишних вступлений, расскажу вам о темах заявленных в заголовке, но должен сразу пояснить, что это будет не единственная статья по поводу записи разговоров, так как в один материал я не смогу уместить все инструкции и варианты. К тому же, я пока не знаю как вы оцените данную статью, поэтому если тема вам интересна, вы знаете что делать 👍

Секретный журнал уведомлений

В комментариях к одной из статей, я прочитал жалобу одного из читателей. Дословно она звучит так:

Как узнать от какого именно приложения приходят уведомления ? У сына куча игр в моём телефоне и мне кажется что он там что то натворил. Сижу на работе, пищит звук смс, но в шторке ничего нет. Помогите разобраться!

С радостью! Вдруг кому-то ещё пригодится...

В MIUI есть секретный журнал уведомлений, в котором ведётся подробная запись обо всём, что может так или иначе "будить" телефон.

Более того, в нём можно отслеживать службы, которые даже на долю секунды взаимодействуют с уведомлениями.

Чтобы просмотреть этот журнал, вам необходимо скачать, уже известную многим, программу для активации скрытых настроек - Activity Launcher (ссылка на страницу в Play Market ниже).

После скачивания и установки заходите в неё и в поисковой строке пишите слово «Журнал», а затем нажимаете на появившейся пункт «Журнал уведомлений». После этого перед вами предстанет вся нужная информация и вы без проблем сможете увидеть, какое приложение и в какое время присылало вам уведомление.

Запись звонков в Android 10

Долгое время одним из самых популярных поисковых запросов связанных со смартфонами Xiaomi, остаётся вопрос: «Как вернуть запись звонков без рут прав и разблокировки загрузчика?»

Но перед тем как начать отвечать на него, я должен вас предупредить о том, что изложенный в этой статье способ, не является 100% рабочими для каждого конкретного смартфона, из-за обилия прошивок и вариаций программного обеспечения.

Поэтому для особо ядовитых диванных критиков должен пояснить, что я вовсе НЕ УТВЕРЖДАЮ, что именно у вас всё гарантированно заработает. Это бета версия и от меня здесь ничего не зависит, а стало быть, эта и последующие статьи на эту тему, скорее отчёт о способах которые я пробовал и которыми пользуюсь сам, так что без претензий.

Обновление Google телефона

Если ваш смартфон уже получил обновление до десятой версии Android, вы можете попробовать вернуть запись в гугловскую звонилку, установив всего один файл.

Если быть точным - бета версию Google Phone, в которой этот функционал был добавлен разработчиками. Однако из-за политики конфиденциальности, при активации записи, ваш собеседник будет слышать уведомление о том, что началась запись. Удобно это или нет - решать вам.

Установка проста до безобразия. Скачиваете файл в конце этой статьи, устанавливаете, а затем заходите в «Настройки» —> в поисковой строке пишите «Экономия» и заходите в пункт «Экономия заряда батареи» —> находите «Телефон» —> Питание и производительность —> Экономия заряда батареи. В этом пункте у вас должно быть написано «Не экономит заряд»

Если этой настройки у вас нет приступайте к следующей

Затем заходите в приложение «Безопасность», нажимаете на «Питание» --> Контроль активности --> три точки в верхнем углу--> Показать системные приложения --> находите «Телефон» и выставляете этому приложению режим работы без ограничений и перезагружаете смартфон.

После этого при совершении вызова, прямо в интерфейсе звонилки появится кнопка «Запись». Весь парадокс этого способа в том, что у некоторых пользователей возможность записи появляется не сразу. С чем это связано пока не понятно, поэтому после установки можете проверить и если ничего не поменялось немного подождите. Скорее всего этот глюк как-то связан с серверами Google.

Ещё встречаются редкие случаи когда запись пропадает, и лечится это только переустановкой приложения.

Если эта статья получит от вас позитивную оценку, в следующем материале я расскажу о сторонних приложениях для записи разговоров на Android 10 и 9, без рут прав и танцев с бубном.

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Скачать: Activity Launcher / Google Телефон beta

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