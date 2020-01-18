Ореховый соус для Чуки за пару минут

Ингредиенты:

арахис – 50 гр.,

кунжут – 1 ст.л.,

масло растительное – 2 ст.л.,

масло кунжутное – 0,5 ч.л.,

сок лимона – 2 ч.л.,

соевый соус – 3 ст.л.,

вода – 3-4 ст.л.,

сахар – 1 ч.л.,

горчица – 0,5 ч.л.

🥜Очистить и немного обжарить орехи с кунжутом на сухой сковороде

🍥На высоких оборотах блендера измельчить арахис и кунжут в крошку

🥄Добавить классический соевый соус

✔️Добавить также немного горчицы, желательно выбрать сладкую горчицу

🍋Добавить сахар и оба вида масла. Влить сок лимона и воду

🥣Измельчить все ингредиенты до однородности, должна получиться консистенция средней по густоте гладкой сметаны

https://namenu.ru/10207/Orehovyj_sous_dlya_CHuki/