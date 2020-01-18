Ореховый соус для Чуки за пару минут
Ингредиенты:
- арахис – 50 гр.,
- кунжут – 1 ст.л.,
- масло растительное – 2 ст.л.,
- масло кунжутное – 0,5 ч.л.,
- сок лимона – 2 ч.л.,
- соевый соус – 3 ст.л.,
- вода – 3-4 ст.л.,
- сахар – 1 ч.л.,
- горчица – 0,5 ч.л.
🥜Очистить и немного обжарить орехи с кунжутом на сухой сковороде
🍥На высоких оборотах блендера измельчить арахис и кунжут в крошку
🥄Добавить классический соевый соус
✔️Добавить также немного горчицы, желательно выбрать сладкую горчицу
🍋Добавить сахар и оба вида масла. Влить сок лимона и воду
🥣Измельчить все ингредиенты до однородности, должна получиться консистенция средней по густоте гладкой сметаны