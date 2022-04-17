Как зарегистрироваться в Орифлейм. 4 причины это сделать уже сейчас

Если вы решили зарегистрироваться на Орифлейм, то значит вы уже решили начать зарабатывать на дому или просто пользоваться продукцией со значительной скидкой.

Для чего нужна регистрация в Орифлейм?

Для начала нужно определиться, какую роль вы хотите занимать: потребитель или бизнесмен.

1. Если вы просто потребитель продукции, то пройдя регистрацию в Орифлейм вы получите:

20% скидку на все товары в действующих каталогах Орифлейм;

возможность принимать участие в акциях и розыгрышах от компании, гарантированные бонусы и подарки;

Консультант Oriflame может участвовать в коротких распродажах, получая электронные письма на e-mail, и приобретать косметику со скидкой до 70% .

бесплатная регистрация и доставка на 1й заказ от 50 ББ (примерно 2300 руб.)

2. Если вы хотите зарабатывать в Орифлейм, то вы получите:

ещё большую скидку на товары, за счёт собственных продаж и уникальных предложений;

возможность построить свою клиентскую сеть или сеть активных продавцов, что бы получать пассивный ежемесячный доход ( доход от 3% до 22% , от объема проданной продукции Вами и Вашей группой).

Обе роли, потребителя и бизнесмена, можно совмещать. Но не обязательно.

3. Заработок через интернет с Орифлейм

Современные технологии и социальные сети позволяют вести коммуникацию со всем миром прямо из дома.

Работать можно хоть из дома на «удалёнке», хоть встречаясь с людьми лично, на ваших условиях.

Это идеальный вариант для ленивых поп (например, как я), а так же для тех, кто не имеет возможности ходить на работу. Например мамам в декрете, малоподвижным гражданам, а так же жителям, живущим в глубинке.

4. Орифлейм — идейно правильный бизнес будущего

Структура сетевого бизнеса дискредитирована в глазах большинства людей. Чаще всего, это от непонимания сути такого бизнеса. Если в нём разобраться как следует, то станет понятно, что таким образом убирается множество этапов с посредниками, благодаря чему товар становится более конкурентно привлекательным в цене, по сравнению с аналогам.

Конечно любую идею можно довести до абсурда, и есть не честные бренды использующие сетевой маркетинг в качестве инструмента, но это не про Орифлейм.

Как пройти регистрацию в Орифлейм?

Для регистрации, достаточно пройти по ссылке на регистрацию в сети Орифлейм на официальном сайте, заполнить анкету, и получить данные для входа в личный кабинет.

Заполните все пункты анкеты Заполните все пункты анкеты

Завершите онлайн регистрацию в Орифлейм и активируйте свою учётную запись удобным для вас способом. Завершите онлайн регистрацию в Орифлейм и активируйте свою учётную запись удобным для вас способом.

После этого вы сразу становитесь зарегистрированным партнёром компании, и можете получить все бонусы и привилегии от этого статуса, а через какое-то время, по указанным вами контактам, вас добавят в чаты нашей команды, которая научит вас и поможет начать. Подробнее о нашей команде чуть ниже👇

Как научиться продавать или как научиться привлекать других людей для создания собственной сети Орифлейм?

Для того чтобы научится продавать и привлекать клиентов и других людей в команду, вы можете приходить на наши бесплатные обучающие курсы, а так же просматривать бесплатные обучающие видео.

Регистрируясь в нашей команде, вы получаете доступ к нашему комьюнити, сообществу по интересам. Помимо обучающей части, в нашем сообществе можно просто интересно проводить время, общаясь на темы ЗОЖ, спорта, правильного питания, чтения (бизнес литературы). Мы не просто занимаемся бизнесом, у нас ещё весело и интересно (некоторые люди «тусят» в наших чатах, потому что им скучно).

Совместное фото нашей команды Совместное фото нашей команды Совместное фото нашей команды Совместное фото нашей команды

Часто задаваемые вопросы

Вы партнёр сети Орифлейм и вы просто хотите на мне заработать?

— да, я партнёр сети Орифлейм, и я хочу на вас заработать. Особенно сильно хочу, чтобы вы сами начали зарабатывать, потому что тогда, я на вас заработаю ещё больше. И для этого я вам помогу (наша команда вам поможет), если вы пройдёте регистрацию именно по моей реферальной ссылке регистрации.

Должен ли я делать регулярные обязательные закупки продукции?

— если вы ещё не создали свою сеть, то нет. Если вы уже привлекли несколько человек, то что бы получать пассивный доход от своей сети, вы должны выполнять необходимый минимум. О том как это сделать наиболее разумно, мы научим на своих семинарах.

Если я зарегистрируюсь через другого, я получу скидку больше (лучше)?

— без разницы через кого вы зарегистрируетесь, стоимость товара зависит только от размера ваших продаж. Компания Орифлейм их продаёт по одной цене (с 70% скидкой от каталожной стоимости). Пройдя регистрацию вы сразу получаете базовую скидку 20% на весь товар. Чтобы получить остальные 50% — надо продавать. Не просто продавать, а строить свою сеть. Эти условия для всех одинаковые. Но, зарегистрировавшись через нас, мы поможем вам на старте. Мы дадим вам знания и мотивацию для дальнейшего развития. Наша команда материально заинтересована научить вас как можно лучше.

Могу ли я действовать самостоятельно, после регистрации? Обязательно ли общение с нашей командой?

— общение с нами носит совершенно добровольный характер. Мы с Вами свяжемся один раз, после регистрации, и если вы не захотите с нами общаться, навязываться мы больше не будем. Но Вы в любой момент можете самостоятельно пойти на контакт с нами (с помощью контактных данных в личном кабинете). Если вам понадобится какая-либо помощь, мы с удовольствием вам поможем.

Регистрация в Орифлейм Регистрация в Орифлейм

Если возникнут вопросы по регистрации, можете спрашивать в комментариях или личных сообщениях! Помогу, чем смогу. Желаю успехов!😉