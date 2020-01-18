Упражнение «Корова». От возрастного свисающего живота и целлюлита на ногах. По 2 минуты на выполнение

Мышцы человека растут и меняются вместе с ним. До 30 лет они завершают своё развитие, в этом возрасте пик их активности и мощи. Вес мышц людей ведущих активный, но не спортивный образ жизни, достигает у мужчин до 30 кг, у женщин до 20 кг. После 30 лет мышцы начинают терять массу и, если не поддерживать их в тонусе, то к 55-60 годам потеря массы мышц у мужчин составит 10 кг, у женщин 6 кг. При потере массы мышц, накапливается жир и вместо 1 кг мышц получаете 5 кг жира.

Чтобы вернуть мышечную массу и избавиться от лишнего веса, нужно начать тренироваться или делать дома хотя бы одно, но полезное упражнение. Из разнообразного комплекса тренировок, направленных на поддержание хорошей физической формы, выберите упражнение «Корова», потому что оно позволит вам избавиться от двух главных проблем, которые портят фигуру, от возрастного свисающего живота и целлюлита на ногах.

Техника выполнения:

1. Исходная позиция - станьте на четвереньки на мат или коврик. Упритесь ладонями и коленками в пол, создавая конечностями прямые углы по отношению к туловищу, спина и шея прямые. Ладони смотрят вперёд, стопы строго назад, выворачивать пятки наружу не рекомендуется.

2. Глубокий вдох – делаете плавный прогиб к полу так, чтобы в пояснице прогнуться как можно сильнее, животом тянетесь к полу, лопатки сводите. Голову поднимаете и отводите назад, глаза смотрят вверх. Руки в локтях не сгибайте. Задерживаетесь в этом положении 5-10 секунд.

3. Медленный выдох – возвращаетесь в исходную позу.

Выполняя упражнение, следите за дыханием. В день будете делать это упражнение 15-20 раз, тратить всего по 2 минуты на выполнение. Это принесёт свои плоды. Вы избавитесь от лишних килограммов на животе, от целлюлита на ногах, укрепите мышцы отвечающие за позвоночник.