Как я лечила артроз по советам доктора Евдокименко
Еще осенью, пока ездила на дачу, почувствовала боль при ходьбе. Даже прихрамывать начала. У меня заболел правый тазобедренный сустав и боль отдавала в колено.
Я сразу же начала искать советы у своего любимого доктора.
Как оказалось, причин заболеваний артрозом много - так рассказывает доктор Евдокименко.
Самая первая причина:
в пожилом возрасте начинают усиленно заниматься спортом и физические нагрузки не соответствуют возрасту. Получается перегрузка суставов и стресс. Все это тоже приводит к артрозу. Вот и я, наверное, за лето переусердствовала на даче и получила такой результат.
Также причиной может быть сахарный диабет 2 типа, гормональная возрастная перестройка.
Симптомы артроза тазобедренного сустава (рассказывает доктор Евдокименко) - это боль в паху, которая возникает при ходьбе и отдает в колено, крестец или ягодицу. Ограничение подвижности в ноге - это самый главный симптом. Может быть укорочение больной ноги, прихрамывание при ходьбе.
По советам доктора Евдокименко я стала лечиться. В первую очередь изменила свое питание. Плюс еще принимала хондропротекторы \ глюкозамин и стала заниматься лечебной гимнастикой по методике доктора.
Но в период обострения заниматься гимнастикой нельзя, а лучше начинать выполнять упражнения тогда, когда боль снята. Вот и я начала делать эту гимнастику уже в ноябре, когда дачный сезон закончился и боль в суставе прошла. Эта гимнастика полезна и для профилактики артроза, поэтому будет полезна всем людям старше 40 лет.
1 упражнение.
Лечь на коврик, вытянуть руки и ноги вдоль туловища, пятки вместе. И начинать медленно подтягивать к себе ноги, немного раздвигая их. А затем медленно опустить их вниз. Делаю 6 раз.
2 упражнение.
В том же положении медленно подтягиваю ноги к животу под углом в девяносто градусов, руками при этом как бы упираясь в ноги и оказывая сопротивление. Тоже делаю 6 раз.
3 упражнение.
Лежа на боку, ступни вместе. Ногу медленно поднять, не отрывая ступни друг от друга. То есть поднимаю только колено. Делаю 6 раз. Также делать и на другом боку, и тоже 6 раз.
4 упражнение.
Лежа на животе поднять одну ногу медленно вверх, подержать несколько секунд и затем медленно опустить. И это упражнение выполнить другой ногой. Выполнять эти упражнения по 10 раз каждой ногой.
Как советует доктор Евдокименко, все упражнения надо делать медленно и плавно. Очень мне эти упражнения понравились, совершенно несложные, сможет выполнить любой.
Я эти упражнения стараюсь выполнять каждое утро и уже не чувствую боли.
Статья дана в ознакомительных целях, нужна консультация врача.
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