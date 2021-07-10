Как развивать разумный эгоизм, чтобы про вас не сказали: "это - эгоистичный человек"
Эгоизм у человека присутствует с детства. И с детства его подавляют. Мы пугаемся, когда нас называют: "эгоист" или про нас говорят: "это - эгоистичный человек". Поэтому стараемся быть хорошими. Но не замечаем к чему это приводит. Нужно ли развивать разумный эгоизм? Об этом в этой статье.
Почему эгоистом быть плохо?
Потому что эгоистов не любят. А мы хотим, чтобы нас любили. Поэтому мы становимся хорошими, то есть не эгоистами))) Но, все ли так просто на самом деле?
Когда в нас проявляется эгоизм?
- Когда мы прислушиваемся к своим желаниям. Выделяем для этого конкретное время, прописываем конкретные цели. Очень современно сейчас, правда? Если вы не знаете, как правильно писать цели, почитайте об этом статью.
- Когда мы конкретно знаем, чего мы хотим. Ведь многие люди в современном обществе совсем не знают, чего хотят. Потому что НЕ ЭГОИСТЫ!!! И поэтому каждый исполняют не свои, а ЧУЖИЕ желания. По 8 часов на работе на дядю, например…
- Когда мы берем ответственность за свою жизнь. Ведь, если я этого хочу, то я начинаю думать о том, как я могу это получить. Оцениваю риски и беру ответственность за результат. Все люди имеют желания, но боятся их исполнения. До банального доходит: «Хочу машину. А вдруг я на ней разобьюсь?»
- Когда человек «копает» свои таланты и учится новому. Он хочет реализоваться в этом мире и быть счастливым. Этим он подает пример своим близким, стремится к тому, чтобы они тоже стали счастливыми. Разве это не жертва?
Самое ужасное, что может сказать женщина: «Мне и так сойдет». И многие гордятся этим: «У меня на себя нет времени» или «Я себе ничего не покупаю». Типа – все для других… На самом деле это говорит: «Я – не эгоистка!», «Я забила на себя и свою жизнь», «Я – Никто и звать меня Никак». Вы так не считаете? Поделитесь своим мнением в комментариях?
А от себя скажу - Мы все чьи-то дети, и мы все чьи-то родители. Представьте родителя, который дал самое ценное, что может дать человек – жизнь другому человеку. А на нее взяли и наплевали… Приятно такое слушать, родители? Что скажите на это?
5. Когда человек уважает самого себя. Цель нашей жизни в самоактуализации. Помните пирамиду Маслоу?
В чем выражается самоактуализация?
- Я – женщина (мужчина) – то есть нужно позволить себе быть женщиной (мужчиной), проявляться как женщина: быть красивой, заботится о себе, любить себя, баловать себя и так далее…
- Я – жена (муж) – то есть уметь создавать пространство для счастливой семьи, для счастливых отношений и так далее…
- Я – мама (отец) – то есть подавать пример, брать ответственность, заботится, помогать, но и спрашивать…
- Я – личность – то есть реализоваться в творчестве, профессии, путешествиях, хобби, интересах, в общении… дальше сами продолжите этот список.
В чем заключается разумный эгоизм?
«Это - МОЙ дом!» - в обустройстве и защите места, где живете вы и ваши близкие.
«Это – МОЯ семья!» - в создании счастливых отношений, которые нужно постоянно развивать, нужно вкладываться, и ни в коем случае забивать на себя!!! А то вторая половина скажет: «Я не такую брал)))»
«Это – МОЙ бизнес!» - когда человек думает о других и заботится о них, создает рабочие места, помогает, потому что МОЖЕТ!
«Это – МОЙ город!» - когда человек вкладывается в общество, а не «над златом чахнет».
Пример. В моем доме в советский период жил молодой человек. Выучился на инженера, пошел работать на завод. Был хилым и невзрачным. А в переходный период смог раскрутиться, женился, начал помогать окружающим людям. Кто-то устраивал на работу, поставлял материалы жильцам домов для обустройства детских площадок, оказывал спонсорскую помощь детским садам, организовывал массовые мероприятия по праздникам. Этот человек своими действиями говорил: «Это – МОЙ город», умел не только брать, но и отдавать!!! Согласны? Напишите в комментариях – «Да», или «Нет».
Итог: разумный эгоист, который не только забирает для достижения своих целей, но и отдает. Про такого человека уже никто не скажет, что он эгоистичный человек. Ну, а как развивать разумный эгоизм, я думаю, вы и так уже поняли. А, если – нет, то прочтите эту статью еще раз)))
Автор статьи #МаринаШиршикова