Как развивать разумный эгоизм, чтобы про вас не сказали: "это - эгоистичный человек"

Эгоизм у человека присутствует с детства. И с детства его подавляют. Мы пугаемся, когда нас называют: "эгоист" или про нас говорят: "это - эгоистичный человек". Поэтому стараемся быть хорошими. Но не замечаем к чему это приводит. Нужно ли развивать разумный эгоизм? Об этом в этой статье.

Почему эгоистом быть плохо?

Потому что эгоистов не любят. А мы хотим, чтобы нас любили. Поэтому мы становимся хорошими, то есть не эгоистами))) Но, все ли так просто на самом деле?

Когда в нас проявляется эгоизм?

Когда мы прислушиваемся к своим желаниям. Выделяем для этого конкретное время, прописываем конкретные цели. Очень современно сейчас, правда? Если вы не знаете, как правильно писать цели, почитайте об этом статью. Когда мы конкретно знаем, чего мы хотим. Ведь многие люди в современном обществе совсем не знают, чего хотят. Потому что НЕ ЭГОИСТЫ!!! И поэтому каждый исполняют не свои, а ЧУЖИЕ желания. По 8 часов на работе на дядю, например… Когда мы берем ответственность за свою жизнь. Ведь, если я этого хочу, то я начинаю думать о том, как я могу это получить. Оцениваю риски и беру ответственность за результат. Все люди имеют желания, но боятся их исполнения. До банального доходит: «Хочу машину. А вдруг я на ней разобьюсь?» Вы уж определитесь, чего хотите на самом деле: ездить на машине или на ней разбиться? Бойтесь своих желаний, как говорится… Когда человек «копает» свои таланты и учится новому. Он хочет реализоваться в этом мире и быть счастливым. Этим он подает пример своим близким, стремится к тому, чтобы они тоже стали счастливыми. Разве это не жертва?

Самое ужасное, что может сказать женщина: «Мне и так сойдет». И многие гордятся этим: «У меня на себя нет времени» или «Я себе ничего не покупаю». Типа – все для других… На самом деле это говорит: «Я – не эгоистка!», «Я забила на себя и свою жизнь», «Я – Никто и звать меня Никак». Вы так не считаете? Поделитесь своим мнением в комментариях?

Какой вариант выбираете? Какой вариант выбираете?

А от себя скажу - Мы все чьи-то дети, и мы все чьи-то родители. Представьте родителя, который дал самое ценное, что может дать человек – жизнь другому человеку. А на нее взяли и наплевали… Приятно такое слушать, родители? Что скажите на это?

5. Когда человек уважает самого себя. Цель нашей жизни в самоактуализации. Помните пирамиду Маслоу?

В чем выражается самоактуализация?

- Я – женщина (мужчина) – то есть нужно позволить себе быть женщиной (мужчиной), проявляться как женщина: быть красивой, заботится о себе, любить себя, баловать себя и так далее…

- Я – жена (муж) – то есть уметь создавать пространство для счастливой семьи, для счастливых отношений и так далее…

- Я – мама (отец) – то есть подавать пример, брать ответственность, заботится, помогать, но и спрашивать…

- Я – личность – то есть реализоваться в творчестве, профессии, путешествиях, хобби, интересах, в общении… дальше сами продолжите этот список.

В чем заключается разумный эгоизм?

«Это - МОЙ дом!» - в обустройстве и защите места, где живете вы и ваши близкие.

«Это – МОЯ семья!» - в создании счастливых отношений, которые нужно постоянно развивать, нужно вкладываться, и ни в коем случае забивать на себя!!! А то вторая половина скажет: «Я не такую брал)))»

«Это – МОЙ бизнес!» - когда человек думает о других и заботится о них, создает рабочие места, помогает, потому что МОЖЕТ!

«Это – МОЙ город!» - когда человек вкладывается в общество, а не «над златом чахнет».

Пример. В моем доме в советский период жил молодой человек. Выучился на инженера, пошел работать на завод. Был хилым и невзрачным. А в переходный период смог раскрутиться, женился, начал помогать окружающим людям. Кто-то устраивал на работу, поставлял материалы жильцам домов для обустройства детских площадок, оказывал спонсорскую помощь детским садам, организовывал массовые мероприятия по праздникам. Этот человек своими действиями говорил: «Это – МОЙ город», умел не только брать, но и отдавать!!! Согласны? Напишите в комментариях – «Да», или «Нет».

День города на Вятке День города на Вятке

Итог: разумный эгоист, который не только забирает для достижения своих целей, но и отдает. Про такого человека уже никто не скажет, что он эгоистичный человек. Ну, а как развивать разумный эгоизм, я думаю, вы и так уже поняли. А, если – нет, то прочтите эту статью еще раз)))

Автор статьи #МаринаШиршикова