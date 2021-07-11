Меня назвали человеком, у которого есть харизма. Раскрою 3 качества харизматичного человека

Многие не понимают, что такое харизма, но при этом могут легко выделить из толпы харизматичного человека. Многие хотят стать харизматичным человеком, но при этом не знают какие качества харизматичного человека нужно развить. Делюсь своим опытом.

Началось с того, что, когда мы сдавали экзамен по социальной психологии в университете, и с волнением ждали своей очереди, и, как это бывает перед экзаменом, нервно обсуждали разные сторонние темы. Речь зашла о ХАРИЗМЕ. Из группы выделили двух девушек с харизмой – меня и еще одну сокурсницу. Это заставило меня задуматься над тем, чем я выделялась, что меня назвали человеком, у которого есть харизма.

Перелопатив интернет, я нашла много вещей, которые указывали на обладателя таким непонятным качеством. Это и осанка, и голос, и одежда, и обаяние и еще много-много чего. Однако, люди разные, качества разные, что же объединяет харизматичных людей? И я нашла!!! Их объединяет ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ!!!

ЧТО ТАКОЕ ВЛИЯТЕЛЬНОСТЬ?

Это некое бытийное внутреннее состояние, внутренняя сила, агрессивность и сексуальность, которое можно назвать одним словом - ХАРИЗМА!!! Исторически так сложилось, что харизматичных мужчин мы знаем больше, чем женщин. Почему?

Думаю, ответ на этот вопрос вы и сами знаете - на протяжении многих лет женщинам проявлять свою агрессивность было запрещено!!! Агрессивная женщина какая? Плохая, злая, никто замуж не возьмет и так далее… В советский период пропагандировалась какая женщина? Труженица, скромница, не привлекающая к себе внимания. Прототипом можно считать Настеньку из сказки «Морозко».

А всех ярких женщин с проявлением агрессивности относили к категории блудниц, бездельниц и врагов общества. Ярким примером могут являться образ Светланы Светличной из фильма «Бриллиантовая рука» и женщина Горбатого. Харизматичные женщины, которые умели ВЛИЯТЬ на мужчин, на ситуации, на события своей жизни.

Образ харизматичной женщины в советском кино Образ харизматичной женщины в советском кино

3 качества харизматичного человека, которые помогут развить харизму

1. АГРЕССИВНОСТЬ

Пришло время и появились курсы по развитию агрессивности и её проявлению))) На первый взгляд кажется, что проявление агрессии - это плохо. Но, если мы посмотрим на звериный мир, да и на наш тоже, то поймем, что агрессия - это мощная энергия, которая помогает выживать, защищает Я-территорию и является двигателем прогресса. Только нужно этой энергией научиться управлять.

- Почему мы подавляем свою агрессивность?

- Потому что хотим быть хорошими.

- Почему родители в детстве у ребенка подавляют агрессию?

- Потому что так его проще контролировать, и он становится удобным.

- Почему мы расплачиваемся за подавление агрессии?

- Потому что Вселенная гармонична – без агрессивная Настенка притягивает агрессивного мужчину, а без агрессивный мужчина - бой-бабу)))

2. СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Еще одна из теневых сторон, которую показывать ПЛОХО!!! Хотя на самом деле - это гендерная принадлежность. Когда человек соединен со своим началом - женщина с женским, мужчина - с мужским. И тут возникает такое понятие как ВЛАСТЬ. Властвовать над своей жизнью, управлять ей, задавать нужное направление. Потому что сексуальность влиятельна. С помощью неё женщина может влиять на мужчин и разворачивать жизненную ситуацию в свою сторону.

Поэтому мужчинам в обществе разрешено проявлять свою сексуальность, а женщине - запрещено. Потому что она должна быть хорошей и душевной, ждать, сидя у окошечка своего Иванушку))) Ждать принца на белом коне, который придет и все даст)))

Почему харизматичный человек обладает сексуальностью и преобладает у мужчин? Потому что харизма - это проявленность, где сексуальность является опорой харизмы. Сексуальность даёт независимое состояние. Желание быть желанным. Когда не ты бегаешь за людьми, а люди бегают за тобой!!! Когда в тебе столько энергии, что есть желание делиться этой энергией. Внутреннее солнышко, которое позволяет быть самодостаточным и ни от кого не зависеть.

3. ЭГОИЗМ

Здесь только отмечу, почему эгоизм так важен для харизмы. Нам годами твердили: «Я – последняя буква алфавита». То есть ХОРОШИЙ человек трудится для общества, а не для себя. Но времена изменились и нам говорят: «Все в твоих руках».

Хочешь что-то иметь, вкладывай в себя, учись, будь полезным. Но, многие растерялись в данной ситуации. И выросло целое поколение людей – жертв: «Мне ничего не нужно. Все для других. Вот какой я хороший. Я – не эгоист».

Но, с другой стороны, таких людей перестали любить и уважать. Они превратились в нытиков, у которых ничего нет. При этом они ничего не хотят менять в своей жизни. И тихо ненавидят эгоистов, у которых есть деньги, успех и счастливые отношения. Вздыхают: «Как несправедлива жизнь. Карма, наверное, такая».

Человек без эгоизма Человек без эгоизма

Я поделилась с вами своим опытом и своими соображениями. Если статья вам понравилась, оставьте комментарий. Поделитесь своими мыслями. Что вы думаете по этому поводу?

С уважением, автор статьи #МаринаШиршикова