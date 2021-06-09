Почему творить и зарабатывать может каждый, а стать богатым далеко не все?

Данте был нищим изгнанником, а Петрарка — богач. Был ли Данте талантливее, чем Петрарка?

Гете был богат, а Шиллер — беден. Кто из них талантливее?

Мольер был беден, а Шекспир — можно сказать миллионер…

Некрасов, Тютчев, Фет, Толстой и Тургенев были богаты, а Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Гаршин — бедны. Кто более велик — нищий игрок Достоевский или помещик Толстой?

Нищенствовали Мандельштам и Платонов, а Алексей Толстой и Максим Горький — процветали. Значит ли это, что Платонов более значительный автор, чем Максим Горький?

Неплохо зарабатывали нобелевские лауреаты Хемингуэй и Фолкнер. А вот наш нобелиат Бунин ухитрился очень быстро спустить нобелевку и в последние годы жил довольно бедно. В то время, как Мережковский, не получивший премию, был вполне зажиточен.

Нобелевские лауреаты Нобелевские лауреаты

Так же и в других видах искусства. Сальвадор Дали был богат, а Ван Гог — беден. «Роллинг Стоунс» - миллионеры, а их учителя Мадди Уотерс и Хаулин Вулф в последние годы своей жизни работали чуть ли не за еду.

В чем причина? В распутстве? Соблазне? Слабости? Возможностях? Привычках? Ведь ни кому не секрет, что заработки у творческих людей нерегулярные, лайфстайл дорогостоящий. Отсюда — депрессии, болезни, суициды…

Кто убил Пушкина и споил Эдгарда По? Кто оглушил Бетховена и выгнал из дома Льва Толстого? Кто подложил карты на стол Достоевского? Кто отнял последнюю корочку хлеба у Мандельштама и накинул петлю на шею Бориса Рыжего?

Может быть общество, публика, народ? Ведь творят не для себя — творят для людей!!! И жаждут признания, одобрения, славы, восхваления… Может это «медные трубы» губят людей и делают их нищими?

Вы как считаете? Оставьте свое мнение в комментариях, - интересно будет почитать.

#МаринаШиршикова

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Мысль взята из книги А. Молчанова «Писатель и деньги»

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