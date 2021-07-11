Агрессия присуща человеку с рождения . Все дети ее проявляют. Но нас учат, что агрессивный человек плохой, поэтому агрессивность человека нужно подавлять. О том, зачем нам дана агрессивность и к чему приводит подавление агрессии читайте в этой статье.

Сколько вам лет, дорогой читатель? 20-30-40-50…? Вы еще помните свое детство? Помните, чему вас учили в плане агрессивности? Драться нельзя. Кусаться нельзя. А так хочется!!! Игрушки понравившиеся отбирать нельзя, а своими нужно делиться. А так не хочется!!! Вывод: агрессию показывать нельзя!

Что произойдет, если вы все-таки показали агрессию?

Вас сразу же назовут злым, плохим или нехорошим. А ПЛОХИХ не любят! Все хотят, чтобы их любили. Поэтому с детства, чтобы любили, нужно быть ХОРОШИМ! Давление общества, учителей, родителей… вбивали нам в голову: АГРЕССИИ НЕТ)))

Акцент только на хорошем: сидеть нужно скромно, руками не размахивать, громко не смеяться, не выделяться, не краситься… Иначе любить не будут!!! Чему нас учили мультики, сказки и фильмы: Зайчик – хороший, а Волк – плохой; Настенька – хорошая, а Иванушка – зазнайка, за что и был наказан))) И добро всегда побеждало!

Морозко Морозко

Почему агрессию подавляли?

Чтобы это понять, достаточно вспомнить, какой ребенок приносит родителям/учителям/обществу меньше хлопот? Конечно же, ПОСЛУШНЫЙ. То есть – не агрессивный. Такой ребенок, а в последствии и взрослый становится УДОБНЫМ. Каким работником проще управлять? Ответственным, исполнительным, и опять же – не агрессивным. Отработал, не доставляя хлопот, свои 8 часов и ушел, не задавая вопросов.

Но может ли такой человек стать счастливым в современном обществе? В обществе, где мотивируют добиваться своих целей. А ведь для этого нужно находиться в состоянии атаки, к цели нужно стремиться и идти ей навстречу. Вывод: нет агрессии – нет достижений и результатов.

Зачем нам дана агрессивность?

Для того, чтобы защищать свою территорию и своих близких, как это происходит у всего животного мира. Для исполнения своих желаний , потому что агрессивность – это энергетическое состояние, которое дает силы: «Я хочу и будет так!» Для отстаивания своих личностных границ и «Я» территории.

Сейчас уже никто не говорит: «Я – последняя буква алфавита». Сейчас говорят: «Сделай себя сам!» А как это можно сделать без агрессивности? Если в вас нет агрессивности, значит, нет целей и желаний, потому что нет жизненной силы, чтобы их исполнить. Все силы уходят на исполнение чужих желаний. И это не эгоизм!!! Об этом я писала в прошлой статье.

Я заметила одну закономерность, возможно, вы тоже… Если в женщине нет агрессивности, какой мужчина ей достается? Правильно, властный супруг. Если в мужчине нет агрессивности, какая достанется жена? Правильно, бой-баба. А вроде бы и сам выбирал))) Вывод: Вселенная стремится все уравновесить. Если вы отказываетесь от агрессии, получите ее со стороны.

Зачем нам нужна агрессия? Зачем нам нужна агрессия?

Можно ли управлять своей агрессивностью или разбудить ее?

Можно. Но это не тема данной публикации. Если вам интересна эта тема, ставьте лайки и пишите комментарии. Давайте будет разбираться вместе. И не забудьте подписаться на мой канал.

С уважением, автор #МаринаШиршикова