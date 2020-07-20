Куриный пирог, без грамма муки. Можно даже на ужин🔥.
Доброго вам дня и вкусного похудения!
Для информации - кратко о похудении на дефиците калорий:
"Пироги на ужин? Да как так-то! Так никогда не похудеть!"
А вот и похудеть! Во-первых, соблюдая дефицит калорий и баланс БЖУ даже с обычными пирогами на ужин похудеете.
А если вы приготовите куриный пирог, рецепт которого я вам сейчас расскажу, и съедите его на ужин - вам точно не грозит лишний вес😉.
Пока свое дело делала духовка - аромат стоял непередаваемый. Я еле дождалась, когда пирог будет готов!
Итак, давайте готовить!
✅Понадобятся следующие продукты:
- фарш из куриной грудки (350 г куриной грудки и 50 г лука),
- пекинская капуста, маленький качан (или белокочанная) - 460 г,
- шампиньоны (у меня замороженные) - 400 г,
- куриное яйцо - 2 шт,
- молоко 2,5 % - 80-90 г,
- сыр маложирный полутвердый или сулугуни - 50 г
- соль, черный перец, паприка, сухой чеснок.
✅Приготовление.
Филе куриной грудки и небольшую луковицу проворачиваем в фарш.
Фарш слоим, перчим, добавляем паприку и щедро сухой чеснок. Хорошо перемешиваем.
Пекинскую капусту нарезаем мелко и отправляем тушиться в сотейнике. Масло не добавляем.
Немного протушили капусту, буквально пару минут, и отправляем к ней шампиньоны (у меня замороженные).
Чуть солим, перчим, посыпаем паприкой и сухим чесноком.
Если у вас шампиньоны свежие, то капусту следует потушить дольше.
Тушим капусту с грибами, выпаривая лишнюю влагу. Можно даже слить образовавшийся сок и тушить дальше. Тушим почти до готовности.
Берем форму для запекания ( у меня силиконовая - 18 см) и выкладываем в нее фарш, распределяя его и формируя бортики. Слишком тонкие бортики и дно не делайте.
Тушеную капусту с грибами выкладываем в формочку.
Готовим заливку. Смешиваем молоко и яйца, чуть подсаливаем.
Заливаем начинку, вилкой помогая протечь глубже.
Отправляем в духовку на 25 минут при 180 градусах.
Сыр натираем на крупной терке.
Через 25 минут посыпаем пирог сыром и убираем в духовку еще минут на 10.
Ароматный, вкусный пирог готов! Можно экспериментировать с начинками!
КБЖУ на 100 г готового блюда: К - 95, Б - 12,7, Ж - 3,55, У - 3,15.
Вес готового блюда - 1160г.
Приятного аппетита!
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