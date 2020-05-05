Одна из лучших книг, которую я читал. Малоизвестный цикл Кира Булычёва "Река Хронос"

Недавно я восторженно рассказывал о своих впечатлениях от цикла книг Карлоса Руиса Сафона "Кладбище забытых книг". Потрясающая тетралогия, которая писалась мастером почти двадцать лет, представляет собой лабиринт, свитый из причудливо переплетённых судеб и охватывает жизни нескольких поколений, начиная от двадцатых годов прошлого столетия.

Тревожная охваченная восстаниями и гражданской война Барселона неожиданно выступает холстом для сюжета, напоминающего смесь детектива и готического романа.

Когда меня спрашивают на что похож цикл "Кладбище забытых книг", то я затрудняюсь подобрать точную аналогию или хотя бы определить точный жанр, поскольку столь грандиозное полотно просто не уместилось в рамки одного жанра.

Когда меня просят привести пример, читал ли я что-то подобное грандиозное по замыслу, увлекательности сюжета или красоте языка, единственное, что приходит на ум, это цикл великого Кира Булычёва "Река Хронос". Однако по иронии судьбы данная серия романов менее известна коммерчески успешного детища Сафона, поэтому проще сказать, что это "Река Хронос" похожа на "Кладбище забытых книг". Хотя творение Булычёва и написано раньше.

Неспешное повествование начинается в 1914 году, в мирном и лучезарном Крыму, от лица подростка (кстати, как и в первой книге Сафона – "Тень Ветра"). Экспозиция романа поначалу разворачивается неспешно, но в момент, когда главный герой узнаёт пугающую тайну своего таинственного отчима, действие ускоряется и неумолимый рок вовлекает Андрея Берестова и его друзей в пучину предреволюционных событий.

С каждой главой бурный поток реки Времени разделяет своими быстринами и водоворотами судьбы героев, и нам остаётся лишь, закусив губу от любопытства и сопереживания, следить как их жизни сплетаются с историческими событиями. Ужасными и кровавыми...

Революция, гражданская война. Ради великой цели рубят людской лес, и летят в стороны щепки человеческих судеб.

Многие привыкли считать Кира Булычёва автором популярной детской фантастики, в первую очередь его серии о "девочке с Земли", Алисе Селезнёвой. В моей личной писательской табели о рангов, Булычёв был отличным детским фантастом, но даже нигде рядом не стоявший, например, с титанами прозы как Стругацкие или Лем.

Как сильно я ошибался. И как приятно это признать. "Река Хронос" – великое произведение. Историк по образованию, автор с неожиданной стороны раскрывает нам известных личностей, вершителей судеб той эпохи.

На что похожа "Река Хронос"? Если честно, то, пожалуй, ни на что в точности. Но если попросить меня подобрать короткое сравнение, то я бы предложил вам смешать в уме книги "Кладбище забытых книг" Сафона с последними романами Акунина о Фандорине, которые также происходят в России накануне революции и в разгар Гражданской войны.

Первая книга цикла называется "Наследник" (Электронная версия | Аудиоверсия)

Вторая книга – "Штурм Дюльбера" (Электронная версия | Аудиоверсия )

Третья книга – "Возвращение из Трапезунда" (Электронная версия | Аудиоверсия)

Четвёртая книга – "Покушение" (Аудиоверсия)

К сожалению, сейчас почти невозможно найти бумажные издания Булычёва в свободной продаже. А последнюю часть – "Покушение" не издали, похоже, вовсе. 🤷‍♂️ Я слушал её в обалденном исполнении Сергея Кирсанова. Если кто-то знает, где купить эти книги "в бумаге", киньте ссылочку в комментариях, буду благодарен.

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