Торт «Рафаэлло»: без выпечки, очень просто и невероятно вкусно ;)
Понадобится:
- Печенье - 300 грамм
- Сливки 33% - 250 миллилитров
- Белый шоколад - 1 плитка
- Кокосовая стружка - 80 грамм
Приготовление:
1) Растапливаем шоколад на водяной бане или маленьком огне (постоянно мешаем, чтобы не перегрелся!). Убираем в сторону.
2) Взбиваем сливки до стоячих пиков (не перевзбиваем, иначе отойдет сыворотка), добавляем остывший шоколад, кокосовую стружку и перемешиваем.
3) Берем форму, выкладываем на дно слой печенья, равномерно покрываем кремом и по этой же очередности делаем остальные слои.
4) Обсыпаем сверху кокосовой стружкой и убираем в холодильник на пару часов.