Торт «Рафаэлло»: без выпечки, очень просто и невероятно вкусно ;)

Понадобится:

Печенье - 300 грамм

Сливки 33% - 250 миллилитров

Белый шоколад - 1 плитка

Кокосовая стружка - 80 грамм

Приготовление:

1) Растапливаем шоколад на водяной бане или маленьком огне (постоянно мешаем, чтобы не перегрелся!). Убираем в сторону.

2) Взбиваем сливки до стоячих пиков (не перевзбиваем, иначе отойдет сыворотка), добавляем остывший шоколад, кокосовую стружку и перемешиваем.

3) Берем форму, выкладываем на дно слой печенья, равномерно покрываем кремом и по этой же очередности делаем остальные слои.

4) Обсыпаем сверху кокосовой стружкой и убираем в холодильник на пару часов.