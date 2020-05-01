Как отключить вход Windows 10 по паролю, если пароль забыт?

Отключить вход windows 10 по паролю требуется, если вы забыли свой пароль для входа в Windows 10 или просто устали постоянно при входе вводить пароль, и хотите отключить экран входа в Windows 10.

При первичной настройке Windows 10 система предлагает создать собственную учетную запись. И каждому из нас приходится это сделать, так как в противном случае система не предоставит к своим функциям доступ. В рамках статьи рассмотрим способы, помогающие отключить вход Windows 10 по паролю, разделив информацию на две важные составляющие:

Вы помните пароль от системы Вы забыли пароль от Windows 10

Отключить вход windows 10 при забытом пароле

Самое главное при входе в систему, правильно ввести пароль. Обязательно проверьте раскладку, что бы стоял английский язык (EN, вместо RU), не был включен CapsLock (не горел светодиод этой клавиши). После этого пробуйте ввести комбинацию.

Если забыт Пин-Код, но пароль у вас записан, рядом с окном для входа в учетную запись нажмите «Параметры входа». После этого выберите иконку для отображения поля пароля, вместо PIN.

Возможно, эти действия помогут открыть рабочий стол и не придется в Виндовс 10 деактивировать ввод кода доступа при авторизации. Если же эти действия не помогают, то есть три способа отключить ввод кода доступа на Windows 10 версии 1909 и ниже.

Сброс пароля учетной записи Майкрософт

Если вы залогинены в систему через созданный аккаунт Microsoft, пароль в ней отключить нельзя, но можно восстановить доступ. Для этого:

На экране блокировки:

1. Кликните «Не помню пароль».

2. В разделе «Как бы вы хотели получить код безопасности» выберите по SMS. Номер телефона, на который эта SMS придет должен быть активирован и находится при вас. При этом нужно его знать (или посмотреть).

3. В соседнем поле введите 4 последних цифры телефонного номера, затем клацните «Далее».

4. Когда на телефон придет код, прочтите SMS и введите этот код в единственное поле на ПК. Жмите «Далее».

5. Придумайте пароль, повторно введите его повторно. Запомните этот код (запишите в недоступном для чужих глаз месте) и введите его для авторизации профиля.

Сброс пароля локальной учетки

При работе через локальную учетную запись администратора все намного проще:

1. Если код доступа введен неверно, ниже поля для ввода появится опция «Сбросить пароль».

2. Укажите ответы на выбранные ранее контрольные вопросы.

3. После успешных ответов появится поле, в котором нужно ввести новый код доступа, а затем подтвердить его.

4. На этом этапе, вы можете оставить поле пустым (два раза продублировать и нажать Enter), чем сразу же в Windows 10 отключите запрос пароля при входе.

Отключить вход windows 10 с помощью установочной флешки

Если же информации вы не помните никакой, можно реализовать аксесс к системе через загрузочную флешку Виндовс 10. Для такой цели понадобятся:

1. Сама загрузочная флешка или диск с Виндовс 10.

2. Перезагрузить ПК и в UEFI выставить смену приоритетов для загрузки данных с USB-накопителя.

3. Сосредоточенности, при чтении дальнейшей инструкции.

Как отключить экран входа в Windows 10:

1. Запуститесь с флешки и нажмите снизу «Восстановление системы». Зайдите в «Дополнительные параметры», затем кликните «Командная строка».

2. В ней запустите команду открытия редактора реестра «regedit».

3. В запустившемся редакторе кликните по «HKEY_LOCAL_MACHINE» левой кнопкой мышки, затем нажмите «Файл» - «Загрузка куста». Доступен нужный файл «System» по пути C:\Windows\System32\config.

4. Назовите этот куст английскими буквами, затем откройте его (будет находиться во все том же выделенном разделе) и перейдите в ветку Setup. Откройте (выделив и нажав Enter) указанный на рисунке параметр и укажите значение cmd.exe

5. Тоже самое сделайте для параметра SetupType, только замените значение на 2.

6. Выделите куст с тем названием, что вы прописали (в примере это «MACHINE»), а затем жмите «Файл» - «Выгрузить куст». Нажмите «ОК» для подтверждения.

7. Готово. Закрывайте все запущенное программное обеспечение и пускайте ПК на перезагрузку. Поставьте загрузку с жесткого диска и загрузите операционную систему. При загрузке в автоматическом режиме загрузится командная строка. В ней пропишите net user.

8. Дальше, обозначьте свою учетную запись (ее название) и пропишите команду net user имя_вашего_юзера новый_код. Если наименование юзера с пробелами, все имя берите в кавычки. А, чтобы отключить пароль при входе в Windows 10, вместо него укажите две кавычки без пробела посередине (вот так «»).

9. После правильно выполненной опции введите следующую «regedit». С ее помощью откройте раздел до пункта Setup. Оба измененных параметра нужно поставить на место. Параметр CmdLine – пуст, значение SetupType – 0.

10. Закройте редактор и CMD.

Попав на экран приветствия вы реализуете вход в ОС с измененным или сброшенным паролем для аккаунта.

Отключить вход windows 10 при НЕ утерянном пароле

В Windows 10 отключить ввод пароля при входе можно множественными способами, особенно, если вы с легкостью входите в систему со своим старым кодом доступа. Вот несколько вариантов.

Переход на локальный профиль

Отключить вход Windows 10 можно в случае, если используется вместо учетной записи Майкрософт, локальная учетная запись. Чтобы это сделать, требуется:

1. Нажать Win+I и выбрать «Учетные записи».

2. В разделе «Ваши данные» открыть «Войти вместо этого с локальной учетной записью».

3. Ознакомьтесь с предупреждением и жмите «Далее» для прохождения верификации, что этим занимается владелец учетки.

4. Введите код доступа от своего профиля, затем кликайте ОК. Если заведен Пин-код, и вы знаете его, то скинуть до локальной учетки можно и через него.

5. Далее введите новые данные. Код доступа, как можно понять, не обязателен к заполнению. Если его не внести, то это позволит отключить вход Windows 10 на экране блокировки и разрешит сразу же запускать систему. Затем жмите «Далее».

6. После выйдите с профиля Майкрософт и зайдите в локальную с помощью своего логина и защитного кода.

Отключить вход windows 10 в разделе «Параметры»

Когда вы находитесь в локальном профиле отключить вход Windows 10 можно, просто убрав ранее выставленный код доступа:

1. Нажмите Win+I и запустите «Учетные записи».

2. Кликните внизу «Варианты входа», затем «Пароль».

3. Нажмите кнопку «Изменить».

4. Введите текущий код.

5. В следующем окне все поля оставьте пустыми. Кликайте «Далее».

6. Затем «Готово».

7. Теперь, система уведомляет, что защиты никакой профиль не имеет.

Отключить вход windows 10 в панели управления

Довольно просто вариант сброса кода, работающий в предшествующих версиях Виндовс:

1. Комбинацией Win+R вызовите строку и исполните control.exe /name Microsoft.UserAccounts.

2. Нажмите управление другой записью.

3. Выберите текущую.

4. Кликайте «Изменить пароль».

5. Заполните поля старым паролем, а остальные оставьте пустыми.

6. Готово, защита сброшена.

Отключить вход windows 10 через CMD

Благодаря простой команде можно сбросить защитные данные:

1. В CMD, активированной от админа пропишите команду net user, чтобы увидеть все учетные записи на ПК.

2. Затем выполните net user Technik «», где Technik – имя вашей учетки.

3. Если учетку не находит, то вместо этого имени пропишите то, что выдано рядом в таблице. В случае примера это defaultuser100001.

После успеха, проверяйте сброс защиты.

Отключить вход windows 10 через "Пользователи и группы"

И последний инструмент, с которым можно поработать, чтобы отключить вход Windows 10 по паролю:

1. Надавите двумя пальцами по клавишам Win+R и введите lusrmgr.msc

2. Кликните «Пользователи».

3. Клацайте по своей записи и жмите «Задать пароль».

4. Ознакомьтесь с информацией, затем «Продолжить».

5. Поля оставьте пустыми.

6. Готово, он сброшен.

Заключение

Довольно просто убрать ввод пароля, когда его знаешь. В самой системе предоставлено пять рабочих способов сброса защитного кода для профиля. Сложнее, восстановить его, если он позабылся. Но благодаря некоторым хитростям, инструментам и логическому подходу к появившейся проблеме, можно справится и с данной задачей.

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