Пропал звук на windows 10 что делать? Решено 100%! 👌

Пропал звук на windows 10 что делать в этом случае? Давайте рассмотрим в статье все способы восстановления звука на Windows 10.

В Windows 10 сделали качественный и удобный инструмент для работы со звуком. Он вынесен на панель задач, разрешает регулировать мощность в процентном соотношении и выбирать источник воспроизведения звука.

Если пропал звук на компьютере, в 90% случаев это программная ошибка драйверов или настроек Windows 10. Но бывают случаи аппаратной ошибки. То есть проблема кроется в звуковой карте: плохое соединение, отгорели контакты и т.д.

В статье ниже мы рассмотрим все причины, почему пропал звук на Windows 10, и как это можно исправить. Читайте внимательно. Кто в теме - предлагайте в комментах свои методы решения.

Пропал звук на windows 10 что делать - ищем причину

Ситуаций, которые послужили катализатором в неисправности звука очень много. При этом может:

1. Просто отсутствовать любой аудио звук на ПК, либо ноутбуке.

2. Перестать звучать через аудиовыход для гарнитуры, вынесенный на фронтовую панель системного блока ПК.

3. Уменьшаться со временем громкость.

Частыми причинами этому служат:

1. Сбой работы звукового модуля из-за обновлений новой версии ОС.

2. Криво установленные или слетевшие драйвера.

3. Внесение изменений в системе другими программами, косвенно затронувшие параметры звука.

4. Штекеры, вставленные не до конца или возможные неисправности самих динамиков.

Найдите свои переменные, которые могут отвечать за пропавший звук Windows 10, сопоставьте их с рекомендациями и устраните неисправность.

Пропал звук на windows 10 что делать - проверяем звуковую карту

За звук в компьютере отвечает звуковая карта, интегрированная в материнскую плату:

1. Обычно, у нее есть родной выход 3.5 mm под mini-jack с тыльной стороны ПК для подключения звуковоспроизводящей аппаратуры.

2. Также, может иметься дополнительный 3.5 mm разъем на передней панели системного блока.

3. Из-за возможности HDMI-кабеля передавать как картинку, так и звук, монитор с динамиками тоже может воспроизводить звуки с компьютера.

4. То же самое умеет делать аппаратура, подключенная по USB и беспроводным способом (например, по Bluetooth).

За работу всех подсоединённых динамиков отвечает звуковая карта, совместно с драйверами каждого из устройств. Если структурная целостность драйвером в системе не была нарушена, то причиной того, что звук Виндовс не воспроизводится, может быть активированный другой канал.

Прежде чем лезть в настройки системы проверьте, через какой канал воспроизводится звук, и подключен ли динамик правильно:

1. Проверьте качество проводного соединения (штекер не выпадает, присутствует подключение в электросеть 220В).

2. Проверьте стабильность беспроводного соединения (индикация показывает режим сопряжения, два устройства находятся близко друг к другу).

3. Проверьте используемый канал воспроизведения. На панели задач нажмите на значок динамики и подтяните нужный канал, ориентируясь на название.

Если канал выбран верный, устройства подключены правильно, но все равно пропал звук на Windows 10, что делать в первую очередь – провести диагностику.

Пропал звук на windows 10 что делать - диагностируем систему

Чтобы не ломать голову и искать причину поломки, воспользуйтесь средством диагностики Windows 10. Есть шанс, что оно сумеет указать, в чем ошибка и устранит неисправность. Инструкция такая:

1. Нажмите ПКМ по ярлыку динамиков и выберите пункт «Устранения неполадок со звуком».

2. Выберите, с каким конкретно устройством проявилась проблема (если их подключено много).

3. Средство диагностики предложит отключить доп. Эффекты (можете попробовать).

4. Затем проверит драйвера и прочие проблемы совместимости и в случае выявлении проблемы укажет об этом. В остальных случаях ошибка найдена не будет.

5. Но вы можете посмотреть отчет в дополнительных сведениях, который наведет вас на нужную мысль в поисках проблемы.

Пропал звук на windows 10 что делать - обновляем драйвера

ОС не может работать с сопряженным устройством, если с ним нет его драйвера. После первого подключения, Windows 10 самостоятельно обращается в собственную базу драйверов, ищет там необходимые файлы и устанавливает их. Если же таковы отсутствуют, система ставит максимально приближенные, которые с высокой вероятностью заработают с подсоединенным динамиком.

Такие драйвера установленные «на коленке» не всегда дают нужный результат, поэтому их следует обновить драйвера до актуальных автоматически или вручную (если у вас нужный драйвер есть на накопителе):

1. Нажмите ПКМ по «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств».

2. Разверните каталог «Аудиовходы и аудиовыходы».

3. Выберите подключенный источник воспроизведения звука, кликните «ПКМ» - «Свойства».

4. Переклацните на страницу «Драйвер» и жмите «Обновить драйвер».

5. Определите «ручной» или «автоматический поиск».

6. После поиска и обновления, пустите систему на перезапуск и проверьте работу конечного устройства.

Обновление драйвера звуковой карты

Ситуация может быть следующая: после обновления или «установки с нуля» пропал звук на Windows 10, что делать в такой ситуации? Вероятно, был затронут драйвер самой sound-карты и его нужно восстановить вручную:

1. С диска для системной платы или с сайта производителя скачайте нужный драйвер на компьютер.

2. Активируйте диспетчер задач и найдите ветку «Звуковые, игровые и видеоустройства».

3. Найдите «Устройство с поддержкой HAD», жмите ПКМ по нему и кликайте «Обновить драйвер».

4. Подтяните нужные файлы с накопителя и активируйте обновления.

5. Если же вы обновляли ОС, и нужных драйверов нет под рукой, воспользуйтесь функцией «Откатить», которая будет доступна.

Искать нужный вам драйвер довольно просто:

1. В поисковой строке браузера введите модель ноута или материнки, и допишите слово «support». Перейдите по ссылке на сайт разработчика устройства.

2. Подтяните свою модель материнки или ноутбука, чтобы найти на нее драйвера. Драйвера могут прописываться для Windows 7 или 8. Это нормально, поскольку десятка поддерживает драйвера устройств для предыдущих своих версий. Главное, чтобы разрядность ОС совпадала (x86 и x64).

3. Загрузите их на ПК и через диспетчер устройств обновите с помощью данных файлов.

Также есть прецеденты, когда драйвер для предыдущей версии ОС устанавливается, но ничего не происходит и ошибки никакой операционная система не выбивает. По факту, он не устанавливается (можно проверить версию в свойствах диспетчера устройств). Чтобы устранить этот казус, можно запустить инсталлятор в режиме совместимости.

Работает это так:

1. В диспетчере устройств сперва удалите все подсоединённые к ПК динамики и наушники, что указаны в разделе «Аудиовыходы».

2. Удалите устройство с поддержкой HAD (ваша звуковая плата может называться по-другому) из раздела «Звуковые, игровые и видеоустройства».

3. Нажмите ПКМ по exe-файлу и перейдите в «Свойства» - «Совместимость».

4. Выберите версию и жмите «Применить».

5. Даный вариант срабатывает для ноутбуков, для которых применяется давно не обновляемые, но рабочие драйвера.

Windows 10 по умолчанию старается установить более новые драйвера, даже если они приблизительно подходят для этой звуковой карты. Из-за этого может страдать звук или полностью отсутствовать.

Для устранения найдите оригинальные драйвера (даже если им уже 10 лет), что шли в комплекте с ноутбуком или материнской платой, и установите их.

При не воспроизведении аудио со старыми драйверами пойдите от обратного. Удалите установленные драйвера и обновитесь теми, что предлагает Windows. Иногда «не родные» файлы могут устранить появившуюся проблему, и звуковоспроизводящее устройство заиграет вновь.

Пропал звук на windows 10 что делать - изменяем параметры звука

«Звук» — это интегрированная в операционную систему программа, поддерживающая работу со всеми устройствами воспроизведения. В этой программе есть параметры, которые можно настроить вручную. С их помощью можно:

1. Задать воспроизведение звука на динамики или другие устройства по умолчанию.

2. Отключить или включить эффекты звучания.

3. Снижать основную громкость при различных сценариях использования гарнитуры.

Если нет звука Windows 10, что делать в настройках звука:

1. Нажмите ПКМ по ярлыку громкости на панели задач и выберите «Звуки».

2. В первой вкладке задайте, чтобы подключенное устройство подтягивалось по умолчанию.

3. В свойствах конкретных динамиков выставите метку напротив «Disable all enhancements». Опция деактивирует все вариации применяемых эффектов.

4. Не забудьте проверить уровень громкости и баланс.

После примененных настроек перезагрузите ПК и проверьте звучание.

Тихий звук на Windows 10? Легко исправить!

Если звук стал тихим, затихает во время работы компьютера, начинает хрипеть или полностью пропадает (изначально при запуске работал) сделайте следующее:

1. Нажмите ПКМ на иконку динамика и выберите «Звуки».

2. Откройте последнюю вкладку «Связь».

3. Установите метку напротив пункта «Действие не требуется» и нажмите «Применить».

Также, проверьте, работает ли служба Windows Audio. Найти ее можно через «Службы». Ее состояние должно быть «Выполняется».

Пропал звук на windows 10 что делать в итоге

Если выявлено, что пропал звук на Windows 10, что делать в таком случае пользователю:

1. Во-первых, проверить подключен ли динамик к ПК, и выставлен ли верно канал воспроизведения.

2. Во-вторых, деактивировать все эффекты и программы, влияющие на звук. Провести диагностику системным софтом.

3. В-третьих, поставить новые драйвера для sound-карты и (если нужно) для связанного с ней устройства воспроизведения.

Если есть возможность, обязательно проверьте само устройство воспроизведения, подключив его к смартфону или иному ПК. Возможно, это оно вышло из строя.

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