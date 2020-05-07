Виртуальные туры по военным музеям к 75-летию победы

Совсем скоро страна будет праздновать 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.

К сожалению, в этом году праздник придется провести дома. Но это не значит, что вы не сможете пройти по местам боевой славы Красной армии и по музеям, посвящённым Великой Отечественной войне. Представляю вам подборку виртуальных экскурсий по военным музеям в онлайн-формате:

Виртуальный тур по Мамаеву кургану

Музей-панорама Сталинградской битвы

Центральный музей Великой Отечественной войны

Диорама «Курская дуга»

Видеоэкскурсия Поныровского музея Курской битвы

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

Исторический музей. Экспозиция «Музей Отечественной войны 1812 г.»

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Ссылки на он-лайн экскурсии по крутейшим музеям мира и трансляции спектаклей

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