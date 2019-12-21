Подключаемся к Wi-Fi на каждом углу. База с 11 000 000 точками доступа

21 December 2019

Приветствую всех читателей Дзена. В своей недавней статье, я рассказывал о том, как можно взломать любую точку доступа Wi-Fi без брутфорса (перебора паролей). Получился крайне интересный материал, и статья очень хорошо зашла, кому интересно вот она:

Показываю, как можно взломать любую Wi-Fi сеть без брутфорса

Сегодня мы ничего взламывать не будем, однако я расскажу об одном интересном сайте, который содержит в себе просто громадную базу с точками доступа Wi-Fi. Она содержит в себе около 11 000 000 записей.

Итак, переходим по этой ссылке и попадаем вот на такой сайт.

Чтобы иметь возможность просматривать пароли от имеющих точек доступа Wi-Fi, нам нужно войти в аккаунт. Можно создать свой, а можно воспользоваться гостевым, но с урезанными возможностями:

Логин: antichat
Пароль: antichat

Итак переходим к самому интересному, к карте, где и показаны те самые точки доступа Wi-Fi.

Несомненным преимуществом сайта является то, что он вобрал в себя Wi-Fi сети со всего земного шара. Вы только посмотрите:

Давайте же глянем на некоторые из них. Вот к примеру:

Изображений несколько, листайте кнопкой справа
Изображений несколько, листайте кнопкой справа
Изображений несколько, листайте кнопкой справа
Изображений несколько, листайте кнопкой справа

Еще одним огромным плюсом является то, что данную базу можно сохранить в виде txt файла к себе на устройство и соответственно просматривать сети и пароли к ним без интернета.

Конечно, вы не загрузить к себе разом всю базу данных, можно загрузить лишь отображаемые точки, однако думаю даже этого будет достаточно. Если вы соберетесь куда либо ехать и вам вдруг понадобится Wi-Fi вы можете заранее скачать данные о ближайших точках доступа и в случае необходимости подключиться к одной из них.

Однако, здесь как и везде есть минусы. Некоторые отображаемые там данные просто устарели. Либо такой сети уже не существует, либо владелец сменил имя или пароль. Я посмотрел точки доступа в своем районе и решил прогуляться проверить, можно ли к ним подключиться.

Примерно в 50-60% случаев мне это удалось. Тут еще стоит ориентироваться на дату, которая отображается при просмотре данных о той или иной точке доступа. Чем она свежее тем лучше. Все пароли, которые были указаны к точкам доступа 2019 года подошли. Однако успех еще зависит от города, в котором вы живете.

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Показываю, как можно взломать любую Wi-Fi сеть без брутфорса