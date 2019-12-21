Подключаемся к Wi-Fi на каждом углу. База с 11 000 000 точками доступа
Приветствую всех читателей Дзена. В своей недавней статье, я рассказывал о том, как можно взломать любую точку доступа Wi-Fi без брутфорса (перебора паролей). Получился крайне интересный материал, и статья очень хорошо зашла, кому интересно вот она:
Показываю, как можно взломать любую Wi-Fi сеть без брутфорса
Сегодня мы ничего взламывать не будем, однако я расскажу об одном интересном сайте, который содержит в себе просто громадную базу с точками доступа Wi-Fi. Она содержит в себе около 11 000 000 записей.
Итак, переходим по этой ссылке и попадаем вот на такой сайт.
Чтобы иметь возможность просматривать пароли от имеющих точек доступа Wi-Fi, нам нужно войти в аккаунт. Можно создать свой, а можно воспользоваться гостевым, но с урезанными возможностями:
Логин: antichat
Пароль: antichat
Итак переходим к самому интересному, к карте, где и показаны те самые точки доступа Wi-Fi.
Несомненным преимуществом сайта является то, что он вобрал в себя Wi-Fi сети со всего земного шара. Вы только посмотрите:
Давайте же глянем на некоторые из них. Вот к примеру:
Еще одним огромным плюсом является то, что данную базу можно сохранить в виде txt файла к себе на устройство и соответственно просматривать сети и пароли к ним без интернета.
Конечно, вы не загрузить к себе разом всю базу данных, можно загрузить лишь отображаемые точки, однако думаю даже этого будет достаточно. Если вы соберетесь куда либо ехать и вам вдруг понадобится Wi-Fi вы можете заранее скачать данные о ближайших точках доступа и в случае необходимости подключиться к одной из них.
Однако, здесь как и везде есть минусы. Некоторые отображаемые там данные просто устарели. Либо такой сети уже не существует, либо владелец сменил имя или пароль. Я посмотрел точки доступа в своем районе и решил прогуляться проверить, можно ли к ним подключиться.
Примерно в 50-60% случаев мне это удалось. Тут еще стоит ориентироваться на дату, которая отображается при просмотре данных о той или иной точке доступа. Чем она свежее тем лучше. Все пароли, которые были указаны к точкам доступа 2019 года подошли. Однако успех еще зависит от города, в котором вы живете.
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